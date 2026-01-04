Alertă meteo! Ce se întâmplă în intervalul 4-7 ianuarie 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări importante pentru perioada 4–7 ianuarie 2026, vizând fenomene meteo periculoase în mai multe regiuni ale țării. Prognoza indică precipitații mixte, strat consistent de zăpadă în zonele montane și condiții de polei pe drumurile din orașe și localități rurale.

Meteorologii avertizează că fenomenele prognozate vor afecta atât traficul rutier, cât și activitățile în aer liber. Zonele montane rămân cele mai expuse, unde viscolul puternic și stratul mare de zăpadă pot limita semnificativ vizibilitatea și accesul. În regiunile joase și în orașe, poleiul format pe drumuri și pe trotuare va crește riscul de accidente, atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni.

Cod galben și portocaliu de ninsori și vânt puternic

Zonele montane din județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara sunt cele mai afectate, fiind sub cod portocaliu pentru intervalul duminică, ora 10:00, până luni, ora 10:00. În aceste regiuni, se estimează ninsori abundente, stratul de zăpadă depunându-se până la 30 cm, iar la altitudini mai mari rafalele de vânt vor atinge 80–90 km/h, provocând viscol puternic și vizibilitate foarte redusă. Condițiile meteo nefavorabile pot afecta transportul rutier, iar drumurile pot deveni greu accesibile în special pe sectoarele montane.

Avertizarea cod galben emisă pentru intervalul duminică, ora 10:00, până marți, ora 10:00, vizează precipitații moderate, polei și intensificări ale vântului, în special la munte. Cantitățile de precipitații vor varia între 10 și 30 l/mp, iar stratul de zăpadă la altitudini mai mari poate ajunge între 20 și 50 cm. În regiunile deluroase, în Transilvania și Maramureș, se așteaptă depuneri de zăpadă de 5–15 cm, însoțite de lapoviță. În Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea se vor înregistra precipitații mixte, cu risc de polei pe drumuri. La munte, rafalele de vânt vor atinge frecvent 70–80 km/h, iar vizibilitatea va fi semnificativ redusă din cauza viscolului.

Începând de duminică dimineață și până luni după-amiază, precipitațiile vor fi consistente în mai multe județe. În Cluj, Mureș, Harghita, Sibiu, Alba, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Vâlcea, precum și în anumite zone din Argeș, Dâmbovița, Prahova, Brașov, Bihor și Arad, se vor înregistra ninsori importante.

La munte, stratul de zăpadă nou format poate ajunge la 15–25 cm, în timp ce în zonele joase depunerile vor fi de 10–20 cm. La altitudini de peste 1.700 de metri, viscolul va reduce vizibilitatea și va crea condiții periculoase pentru circulația rutieră și montană. Vântul va atinge 50–70 km/h, iar în zonele expuse rafalele vor fi mai puternice, intensificând riscul de viscol.

În Capitală, vremea se va menține mai rece decât normal pentru această perioadă. Cerul va fi predominant noros, cu ploi slabe pe parcursul serii și nopții, iar condițiile de polei pot apărea pe artere, trotuare și intersecții. Temperaturile maxime vor urca până la 4–5 grade Celsius, în timp ce minimele se vor situa în jurul valorii de 0 grade. Luni dimineață, valorile termice vor scădea ușor, cu maxime de aproximativ 2 grade și minime de 0–1 grad. Vântul va sufla moderat pe timpul zilei și slab noaptea, iar ceața frecventă va accentua riscul de alunecare pe drumuri.

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 30 decembrie 2025. Iarna își arată colții: temperaturi scăzute și vânt rece în toată România

Categoriile de pensionari din România favorizate de noua lege a pensiilor, din 2026. Cine se încadrează