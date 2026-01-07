I-am aflat toate secretele lui BRomania: „Am grijă maxim de relație”

Matei Dima, 38 de ani, a avut un an al revelațiilor. După un 2025 care l-a scos din zona de confort și l-a obligat să se uite serios la el însuși, cineastul intră în 2026 cu o decizie rar auzită în showbiz: să nu se mai ascundă. Într-un interviu pentru CANCAN.RO, BRomania vorbește cu umor, dar și cu multă vulnerabilitate, despre măștile pe care le-a purtat, despre timiditatea confundată cu aroganța și despre dorința de a fi văzut exact așa cum este, dincolo de roluri, de algoritmi și de așteptările celorlalți.

Pentru Matei Dima, 2025 n-a fost doar despre filme, proiecte și succes, ci și despre ce s-a întâmplat dincolo de lumini. Actor, regizor, producător și antreprenor, BRomania începe noul an mai deschis, mai vulnerabil și mai autentic ca oricând, hotărât să arunce toate măștile cu care s-a împovărat de-a lungul timpului.

„Mi-am adus aminte cine eram înainte de toate umbrele”

CANCAN.RO: Ai scris într-o postare pe social media că 2025 te-a expus mai mult decât ți-ai fi dorit. Ce a ieșit la suprafață și nu ți-a plăcut deloc?

Matei Dima: Nu mi-a plăcut că am ajuns să ascund prea mult cine sunt cu adevărat. Experiențele de viață, personale și publice, de multe ori te fac să îți pui măști. Mi-am adus aminte în 2025 cine eram înainte de toate „umbrele” pe care mi le-am purtat cu mine în ultima vreme și am de gând să fiu băiatul sincer și iubitor care eram înainte. Și să pot să împrăștii asta cât mai mult prin munca mea și prin interacțiunile mele cu oamenii din viața mea.

CANCAN.RO: Dacă 2025 ar fi fost un film, ce gen ar fi fost: comedie, dramă sau thriller?

Matei Dima: Mai dramatic decât aș vrea, dar depinde de perspectivă. Am obținut multe lucruri pe care nu visam să le am când eram mic și trebuie să învăț să mă bucur de ele, pentru că în viață nu primim numai cărți bune, important este ce faci cu acele cărți bune pe care le primești.

Despre înjurături, „ciorbă” și cinematografia nouă

CANCAN.RO: Faci parte din generația cinematografică nouă, intens criticată de generațiile vechi. Vi se reproșează adesea că în filmele voastre se înjură prea mult. Cu toate acestea, și în cinematografia românească veche există numeroase exemple de filme în care limbajul este dur. De unde crezi că vine această reticență față de un produs cinematografic nou și cum explici absența celebrei „ciorbe” din filmele voastre?

Matei Dima: Eu doar fac filmele pe care mi-aș dori să le văd. Am crescut cu cinematografia americană comercială și se simte asta. Înjurăm mereu acolo unde se cuvine. Cea mai faimoasă înjurătură din filmele mele vine în Miami Bici și anume: „Cum spui în română TE IUBESC?”. Cei care au văzut filmul știu continuarea.

Înjurătura este folosită acolo de un personaj care asta ar face, se justifică și este originală, deoarece mulți dintre noi, când auzim de o limbă nouă, prima oară vrem să învățăm o înjurătură, culmea. „Ciorba” face parte dintr-un stil diferit de film, de festival, care stă foarte bine în propria lui categorie și stă bine, cred eu. Ar trebui să ne mândrim că avem regizori premiați prin toată lumea, cum ar trebui să ne și mândrim că am reușit să facem produse autohtone care aduc oamenii la cinema și îi trimit acasă cu zâmbetul pe buze, de cele mai multe ori.

Un remake care ar face istorie

CANCAN.RO: Dacă ai face astăzi un remake după un film românesc vechi, ce element ar șoca cel mai tare publicul?

Matei Dima: Mihai Viteazul, cu Bogdan de la Ploiești în rolul principal. Aș vedea o scenă cu el galopând în fruntea oștenilor, strigând „HALADAM”. Șoc.

CANCAN.RO: Lumea te vede sigur pe tine, ironic, relaxat. Care e partea din tine pe care publicul nu o știe deloc?

Matei Dima: Faptul că, în realitate, sunt foarte timid.

CANCAN.RO: Ce etichetă pusă de presă sau public te-a enervat cel mai tare?

Matei Dima: Că sunt arogant. Au interpretat greșit timiditatea mea.

CANCAN.RO: La capitolul dragoste, cu ce așteptări ai intrat în noul an?

Matei Dima: O să sune dubios, dar m-aș reîndrăgosti de mine mai întâi, să văd cum mă înțeleg cu mine și apoi mai vedem dacă mă pot înțelege cu altcineva.

CANCAN.RO: Cum împaci dragostea și munca? Ți s-a reproșat vreodată că ești prea absorbit de carieră ca să fii prezent într-o relație?

Matei Dima: Niciodată. Chiar a fost ceva admirabil, pentru că o fac cu multă pasiune, dăruire și ambiție. Plus că am grijă maxim de relație.

CANCAN.RO: Ce mesaj ai vrea să postezi pe social media la final de 2026?

Matei Dima: A fost un an bun, mulțumesc la toată lumea și în special echipei naționale de fotbal, care a câștigat Campionatul Mondial de fotbal.

