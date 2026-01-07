Acasă » Exclusiv » I-am aflat toate secretele lui BRomania: „Am grijă maxim de relație”

I-am aflat toate secretele lui BRomania: „Am grijă maxim de relație”

De: Georgiana Ionita 07/01/2026 | 23:20
I-am aflat toate secretele lui BRomania: Am grijă maxim de relație
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Matei Dima, 38 de ani, a avut un an al revelațiilor. După un 2025 care l-a scos din zona de confort și l-a obligat să se uite serios la el însuși, cineastul intră în 2026 cu o decizie rar auzită în showbiz: să nu se mai ascundă. Într-un interviu pentru CANCAN.RO, BRomania vorbește cu umor, dar și cu multă vulnerabilitate, despre măștile pe care le-a purtat, despre timiditatea confundată cu aroganța și despre dorința de a fi văzut exact așa cum este, dincolo de roluri, de algoritmi și de așteptările celorlalți.

Pentru Matei Dima, 2025 n-a fost doar despre filme, proiecte și succes, ci și despre ce s-a întâmplat dincolo de lumini. Actor, regizor, producător și antreprenor, BRomania începe noul an mai deschis, mai vulnerabil și mai autentic ca oricând, hotărât să arunce toate măștile cu care s-a împovărat de-a lungul timpului.

„Mi-am adus aminte cine eram înainte de toate umbrele”

CANCAN.RO: Ai scris într-o postare pe social media că 2025 te-a expus mai mult decât ți-ai fi dorit. Ce a ieșit la suprafață și nu ți-a plăcut deloc?

Matei Dima: Nu mi-a plăcut că am ajuns să ascund prea mult cine sunt cu adevărat. Experiențele de viață, personale și publice, de multe ori te fac să îți pui măști. Mi-am adus aminte în 2025 cine eram înainte de toate „umbrele” pe care mi le-am purtat cu mine în ultima vreme și am de gând să fiu băiatul sincer și iubitor care eram înainte. Și să pot să împrăștii asta cât mai mult prin munca mea și prin interacțiunile mele cu oamenii din viața mea.

CANCAN.RO: Dacă 2025 ar fi fost un film, ce gen ar fi fost: comedie, dramă sau thriller?

Matei Dima: Mai dramatic decât aș vrea, dar depinde de perspectivă. Am obținut multe lucruri pe care nu visam să le am când eram mic și trebuie să învăț să mă bucur de ele, pentru că în viață nu primim numai cărți bune, important este ce faci cu acele cărți bune pe care le primești.

Despre înjurături, „ciorbă” și cinematografia nouă

CANCAN.RO: Faci parte din generația cinematografică nouă, intens criticată de generațiile vechi. Vi se reproșează adesea că în filmele voastre se înjură prea mult. Cu toate acestea, și în cinematografia românească veche există numeroase exemple de filme în care limbajul este dur. De unde crezi că vine această reticență față de un produs cinematografic nou și cum explici absența celebrei „ciorbe” din filmele voastre?

Matei Dima: Eu doar fac filmele pe care mi-aș dori să le văd. Am crescut cu cinematografia americană comercială și se simte asta. Înjurăm mereu acolo unde se cuvine. Cea mai faimoasă înjurătură din filmele mele vine în Miami Bici și anume: „Cum spui în română TE IUBESC?”. Cei care au văzut filmul știu continuarea.
Înjurătura este folosită acolo de un personaj care asta ar face, se justifică și este originală, deoarece mulți dintre noi, când auzim de o limbă nouă, prima oară vrem să învățăm o înjurătură, culmea. „Ciorba” face parte dintr-un stil diferit de film, de festival, care stă foarte bine în propria lui categorie și stă bine, cred eu. Ar trebui să ne mândrim că avem regizori premiați prin toată lumea, cum ar trebui să ne și mândrim că am reușit să facem produse autohtone care aduc oamenii la cinema și îi trimit acasă cu zâmbetul pe buze, de cele mai multe ori.

Un remake care ar face istorie

CANCAN.RO: Dacă ai face astăzi un remake după un film românesc vechi, ce element ar șoca cel mai tare publicul?

Matei Dima: Mihai Viteazul, cu Bogdan de la Ploiești în rolul principal. Aș vedea o scenă cu el galopând în fruntea oștenilor, strigând „HALADAM”. Șoc.

CANCAN.RO: Lumea te vede sigur pe tine, ironic, relaxat. Care e partea din tine pe care publicul nu o știe deloc?

Matei Dima: Faptul că, în realitate, sunt foarte timid.

CANCAN.RO: Ce etichetă pusă de presă sau public te-a enervat cel mai tare?

Matei Dima: Că sunt arogant. Au interpretat greșit timiditatea mea.

CANCAN.RO: La capitolul dragoste, cu ce așteptări ai intrat în noul an?

Matei Dima: O să sune dubios, dar m-aș reîndrăgosti de mine mai întâi, să văd cum mă înțeleg cu mine și apoi mai vedem dacă mă pot înțelege cu altcineva.

CANCAN.RO: Cum împaci dragostea și munca? Ți s-a reproșat vreodată că ești prea absorbit de carieră ca să fii prezent într-o relație?

Matei Dima: Niciodată. Chiar a fost ceva admirabil, pentru că o fac cu multă pasiune, dăruire și ambiție. Plus că am grijă maxim de relație.

CANCAN.RO: Ce mesaj ai vrea să postezi pe social media la final de 2026?

Matei Dima: A fost un an bun, mulțumesc la toată lumea și în special echipei naționale de fotbal, care a câștigat Campionatul Mondial de fotbal.

VEZI ȘI: Anul care i-a dat complet viața peste cap! Cristina Cioran: „Mai e loc de încă cinci copii”

VEZI ȘI: Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din mine ca să-i fac pe alții fericiți”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Clipe de groază pentru fostul concurent de la Power Couple! Tudor Ionescu: „Am fost transportat la spital, am refuzat operația”
Exclusiv
Clipe de groază pentru fostul concurent de la Power Couple! Tudor Ionescu: „Am fost transportat la spital, am…
După atacul lui Alex Bodi, Cătălin Cazacu îi ia apărarea Ramonei Olaru! Ex-ul asistentei intervine la Dan Capatos Show
Exclusiv
După atacul lui Alex Bodi, Cătălin Cazacu îi ia apărarea Ramonei Olaru! Ex-ul asistentei intervine la Dan Capatos…
Școli închise din cauza vremii nefavorabile, Cursuri suspendate joi și vineri
Mediafax
Școli închise din cauza vremii nefavorabile, Cursuri suspendate joi și vineri
Destinațiile europene care primesc locuitori și plătesc și 70.000 de euro ca să se mute acolo în 2026. Sunt așteptați și români
Gandul.ro
Destinațiile europene care primesc locuitori și plătesc și 70.000 de euro ca să...
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat...
Ultimele momente ale tânărului mort la spitalul din Buzău. Iubita dezvăluie ce i-au spus medicii
Adevarul
Ultimele momente ale tânărului mort la spitalul din Buzău. Iubita dezvăluie ce i-au...
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să...
Cât costă în România treningul purtat de Maduro în momentul arestării. Stocul produsului s-a epuizat în mai multe țări
Mediafax
Cât costă în România treningul purtat de Maduro în momentul arestării. Stocul produsului...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes!...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare trei ani
Promotor.ro
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare...
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Avioanele Ucrainei au acum „colți”: Sunt letale după ce au primit noi rachete aer-aer de 2 mil. de dolari bucata
go4it.ro
Avioanele Ucrainei au acum „colți”: Sunt letale după ce au primit noi rachete aer-aer de...
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Destinațiile europene care primesc locuitori și plătesc și 70.000 de euro ca să se mute acolo în 2026. Sunt așteptați și români
Gandul.ro
Destinațiile europene care primesc locuitori și plătesc și 70.000 de euro ca să se mute...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Clipe de groază pentru fostul concurent de la Power Couple! Tudor Ionescu: „Am fost transportat la ...
Clipe de groază pentru fostul concurent de la Power Couple! Tudor Ionescu: „Am fost transportat la spital, am refuzat operația”
Se închid școlile în aceste județe din România! Elevii care nu vor merge la ore pe 8 și 9 ianuarie ...
Se închid școlile în aceste județe din România! Elevii care nu vor merge la ore pe 8 și 9 ianuarie 2026
Cum poți vedea Predator: Badlands acasă. Unde se vede, cât costă și când ajunge pe Disney+ filmul ...
Cum poți vedea Predator: Badlands acasă. Unde se vede, cât costă și când ajunge pe Disney+ filmul care a reinventat franciza
Amendă pentru români, după Sfântul Ioan. Greșeala care le scoate 5.000 de lei din buzunar
Amendă pentru români, după Sfântul Ioan. Greșeala care le scoate 5.000 de lei din buzunar
Fosta iubită a lui Florin Ristei a plecat la Survivor 2026 plânsă toată. Ce a pățit Yasmin Awad: ...
Fosta iubită a lui Florin Ristei a plecat la Survivor 2026 plânsă toată. Ce a pățit Yasmin Awad: „Nu te gândești”
Castel de nisip cu numărul 26 pe piept. Poza din arhiva CANCAN.RO care a prezis sfârșitul unuia dintre ...
Castel de nisip cu numărul 26 pe piept. Poza din arhiva CANCAN.RO care a prezis sfârșitul unuia dintre cele mai longevive cupluri din muzică
Vezi toate știrile
×