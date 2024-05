Miami anilor ’80 la Nuba! Decor fabulos la unul dintre cluburile de top din Mamaia

Oficial a început minivacanța de 1 Mai, iar cluburile de fițe de pe litoral s-au pregătit ca atare pentru valul de oameni însetați de distracție. Echipa CANCAN.RO a ajuns la Nuba Mamaia, unde a stat de vorbă cu Cristian Pantazi, omul din spatele decorului fabulos al locației. Totul este pus la punct pentru turiștii care au conturile pline și sunt dispuși să petreacă până în zori.

S-a dat startul petrecerilor de 1 Mai. La fel ca în fiecare an, și de această dată, cluburile de fițe s-au întrecut în idei care mai de care mai mărețe pentru a atrage clienții. Decorul este pregătit, iar atmosfera va fi una incendiară. Tot ce rămâne de făcut este… să curgă șampania!

Citește și: NU E BANC! CÂT A AJUNS SĂ COSTE UN PORUMB FIERT, PE PLAJA DIN VAMA VECHE

Unul dintre cele mai de top cluburi de pe litoralul românesc, Nuba Mamaia, a fost aranjat special pentru 1 Mai. Patronii au vrut să se diferențieze locațiile concurente, așa că adoptat un decor fabulos, inspirat din Miami anilor ’80. Cristian Pantazi, omul din spatele conceptului, a vorbit despre această alegere.

Bărbatul a explicat cum a gândit, alături de echipă, conceptul de Miami anilor ’80. Ei și-au dorit să aducă în fața oamenilor o idee creativă care să atragă mulți clienți de 1 Mai. Nu mai este un secret faptul că, în această perioadă, petrecerile din cluburile de fițe de pe litoral reprezintă un ”simbol” al distracției.

„Mi se pare că e un curent foarte retro în zona asta, mai ales în social media dacă te uiți. Inspirația vine din zona de Miami Vice, culorile acestea, precum fucsia, cu palmieri. Ideea a fost cum putem să legăm tot conceptul ăsta de 1 mai și de malul mării, ceva să ne permită creativ să ne dezvoltăm cât mai mult.

Noi am căutat un concept care să lege în zona de vibe mișto, să vii, să te simți bine. Am pus tot felul de lucruri. Gândirea pe care am avut-o noi în echipă a fost cum îi dăm un pic de diferențiator pentru că, de fapt, la bază toți fac aceeași chestie, comunică, vorbesc, spun.

Am zis să diferențiem un pic zona asta… 1 mai să fie diferențiatorul întregului concept. Și de asta am venit cu povestea asta de Miami ’80. Am fost și destul de curajoși, am făcut semne. Am fost foarte deschiși să creăm povestea asta. Trebuie să creezi tot timpul diferențiatori care să îți creeze dorința de a veni până aici.”, ne-a mai spus Cristian Pantazi.