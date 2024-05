Drama neștiută prin care trece mama lui Gheboasă. Claudia nu mai știe nimic de copii ei de 15 ani. „A venit cu poliția”

Drama pe care o trăiește mama lui Gheboasă! Femeia care i-a dat viață unuia dintre cei mai cunoscuți cântăreți de la noi din țară nu mai știe nimic de copii ei de mai bine de 15 ani. Claudia a scos la iveală detalii halucinante!

Mama lui Gheboasă este stabilită de mai bine de doi ani în Germania. Chiar dacă timpul a trecut, femeia în vârstă de 47 de ani încă nu a găsit liniștea, mai ales că a rămas fără copiii ei. Aceștia au fost nevoiți să crească fără Claudia.

Din cauza unor rude pe care le-a adus în Spania, Claudia a fost despărțită de cei doi copii ai săi, Martin și Esmeralda. Acolo, nepoata sa s-a ocupat cu prostituția, ceea ce a determinat statul sa considere ca acesta nu era un mediu sigur pentru creșterea minorilor.

Citește și: GHEBOASĂ TUNĂ ȘI FULGERĂ! PRIMA REACȚIE A ARTISTULUI, DUPĂ CE A FOST PRINS CU DROGURI: „NU SUNT TRAFICANT. SUNT FOST CONSUMATOR”

Femeia în vârstă de 47 de ani are cei doi copii cu un bărbat musulman, care era deja căsătorit, având copii cu soția lui.

Claudia a mărturisit că a fost nevoită să-l abandoneze pe Gheboasa în spital la scurt timp după naștere, deoarece nu ar fi putut să-l crească. Cu toate acestea, femeia a plecat în Spania și și-a reconstruit viața acolo, unde a adus pe lume alți doi copii despre care nu mai știe nicio nimic.

„Când i-am făcut pe cei doi copii îl aveam pe Gheboasă doar. Nu l-am crescut. Da (n.r. l-a lăsat pe artist în spital). Nu l-am părăsit, l-am lăsat pentru că nu aveam condiții suficiente să îl cresc. Am mai luat legătura când am fost în țară, am stat cu el de vorbă. Și-a făcut viața și acum nu mă mai bagă în seamă. După ce l-am născut pe Gheboasă, mi-am făcut viața în Spania, am plecat și am făcut doi copii cu un musulman”, a mai precizat femeia.