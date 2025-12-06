Suma uriașă cu care Irina Columbeanu și-a vândut primul tablou. Cum arată pictura

Irina Columbeanu, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, continuă să surprindă prin evoluția sa artistică, reușind să transforme o pasiune formată încă din copilărie într-o activitate apreciată atât în mediul online, cât și pe piața de artă. Tânăra, aflată în pragul începerii studiilor universitare în domeniul nutriției, își gestionează și creativitatea între două direcții aparent diferite.

De câțiva ani, Irina și-a construit un spațiu digital dedicat exclusiv lucrărilor sale pictate, un cont de Instagram unde adună, treptat, etapele evoluției sale artistice. Acolo a publicat inclusiv o lucrare realizată la numai opt ani, devenită ulterior una dintre cele mai apreciate și vândută pentru o sumă impresionantă, lucru rar întâlnit la artiști atât de tineri.

Cum arată cea mai scumpă lucrare vândută de Irina Columbeanu

La șapte ani, Irina începuse deja să-și creeze propriul stil, iar în prezent continuă să îl rafineze cu fiecare proiect. Deși a luat o pauză de câțiva ani, în care s-a concentrat pe școală și pe activitățile de zi cu zi, adolescenta a revenit la pictură cu o energie nouă, susținută de familie și de comunitatea online care îi urmărește progresul.

Prima postare de pe pagina dedicată artei sale este un autoportret realizat în copilărie. Lucrarea, creată la vârsta de opt ani, a ajuns ulterior să fie achiziționată pentru suma impresionantă de 20.000 de euro.

Una dintre cele mai recente opere prezintă o reinterpretare artistică inspirată de faimoasa geantă Birkin, o piesă devenită simbol global pentru eleganță și exclusivitate. Prin această lucrare, Irina își exprimă atât admirația pentru obiectele-emblemă ale industriei de modă. Se cunoaște deja că fiica Monicăi Gabor este o iubitoare de frumos și exclusivist, poate de aici și ideea de a picta o piesă simbol Hermes.

„Fiecare pensulă pe care o atingi spune o poveste… și toate sunt minunate, la fel ca tine. Te iubesc și sunt nespus de mândră”, i-a scris Monica Gabor, iar mătușa ei a adăugat: „Atât de talentată”.

