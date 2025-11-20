Cum vrea Irina Columbeanu să facă bani în America. Monica Gabor și tatăl ei vitreg, Mr. Pink, au încurajat-o să își reia pasiunea

După o pauză de cinci ani, Irina Columbeanu revine la pasiunea sa pentru pictură, inspirată și încurajată de mama sa, Monica Columbeanu, și de tatăl ei vitreg, Mr. Pink. Tânăra visează să transforme această pasiune într-o carieră și să-și deschidă o galerie de artă.

Irina Columbeanu a revenit la pasiunea sa pentru pictură, după ce a făcut o pauză de cinci ani. A pus din nou pensula pe pânză încurajată de mama sa, Monica Columbeanu, și de tatăl ei vitreg, Mr. Pink, care i-au apreciat talentul artistic. În ultimele zile, ea a pictat un tablou inspirat de o geantă Hermes și și-a propus să își perfecționeze tehnica și stilul în acest domeniu.

Cum vrea Irina Columbeanu să facă bani în America

Pe termen lung, Irina visează să își deschidă propria galerie de artă, unde să își expună creațiile și să împărtășească pasiunea ei pentru pictură cu publicul. Revenirea sa în lumea artei marchează un nou început și demonstrează dorința ei de a transforma talentul în realizări concrete, urmând sfaturile celor apropiați și sprijinul constant pe care îl primește.

Irina Columbeanu, susținută de Monica Gabor și Mr. Pink

Irina Columbeanu se bucură de sprijinul pe care îl primește din partea lui Mr. Pink. Ea spune că acesta o încurajează să se reîntoarcă la pasiunea ei pentru pictură și să exploreze posibilitatea de a-și deschide o galerie sau de a iniția proiecte artistice proprii.

„El e un om de afaceri, deci crede că o să am succes și în medicină, dar că ar trebui să fac ceva în zona asta. Mă îndrumă și mă încurajează foarte mult să încep să pictez din nou și să-mi deschid o galerie sau să încep să fac ceva, neapărat. Am cam pus stop pentru că m-am concentrat pe școală. Durează foarte mult să pictez. Dar ar trebui să-mi găsesc timp pentru că el zice că voi avea succes și am încredere în el. (…) Chiar dacă Pink e buddist, tot ne respectă pe noi cum îl respectăm și noi pe el. Sărbătorim ambele religii. Tot cu sarmale, cu cozonac”, a mai spus Irina Columbeanu.

