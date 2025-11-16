Irina Columbeanu și Ramona Gabor, pictorial incendiar! Cum s-au fotografiat cele două: „Women in black”

După ce a petrecut o bună perioadă în România, Irina Columbeanu se află acum în Dubai. Fiica Monicăi Gabor a mers să își viziteze mătușa, iar cele două și-au surprins fanii din mediul online. Acestea au realizat un pictorial incendiar, iar imaginile au devenit virale. Cum s-au fotografiat acestea?

Irina Columbeanu se relaxează în Dubai alături de mătușa ei, Ramona Gabor, și își încarcă bateriile înainte de a reveni în Statele Unite. Aceasta se află de câteva săptămâni în Emiratele Arabe, iar recent fiica Monicăi Gabor a realizat o ședință foto la care nimeni nu se aștepta.

Irina Columbeanu și Ramona Gabor și-au unit forțele și au realizat un pictorial incendiar. Cele două s-au îmbrăcat în ținute all black și au pozat pentru brandul de parfumuri de lux Gabor Privé, brand ce îi aparține Monicăi Gabor. Imaginile cu cele două au făcut senzație în mediul online.

„Women in black”, este descrierea ce a însoțit fotografiile.

Irina Columbeanu, pusă la zid

În ultima perioadă, Irina Columbeanu a avut mai mult apariții, iar urmăritorii ei nu au trecut cu vedere accesoriile sau hainele de lux pe care aceasta le poartă. Tânără a fost criticată, însă le-a dat replica tuturor cârcotașilor. Mulți au condamnat-o că duce o viață opulentă, în timp ce tatăl sau locuiește la azil.

„Păi, în primul rând, încerc să nu le răspund oamenilor care dau hate, pentru că știu că au frustrările lor și nu am ce să discut cu ei. Doar mă amuză, pentru că sunt femei de vreo 70 de ani care comentează la o copilă de 18 ani, deci e puțin trist, nu am ce să le zic. În legătură cu gențile, sunt ale mamei mele, adică ea a muncit pentru ele, Pink a muncit pentru ele și tatăl meu, adică nu sunt ale mele. Doar mama mea e foarte darnică și mă lasă să le împrumut, de asemenea și toate hainele ei. Pantofii, din păcate, nu-mi vin, dar mi-ar plăcea să-mi vină. Deci da, încerc să ignor comentariile de hate, pentru că doar îmi place să mă îmbrac cu hainele ei, îmi place stilul ei, e foarte classy și sper ca și eu să am aceeași garderobă ca și ea când voi fi de vârsta ei sau poate și mai curând”, a declarat Irina Columbeanu.

Foto: Instagram