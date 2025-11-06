Acasă » Exclusiv » Adevărul despre întâlnirea dintre Monica Gabor și Irinel Columbeanu. Fosta soție se afla de câteva zile în România: „Nu mă aștept la așa ceva”| EXCLUSIV

De: Ana Maria Păsat 06/11/2025 | 17:42
În timp ce Monica Gabor se lăfăie în lux, grație partenerului său milionar, Irinel Columbeanu continuă să fie plin de datorii la azilul unde locuiește. Fosta soție, aflată de ceva timp în România, n-a încercat să ia legătura cu tatăl fiicei sale sau cu Ioan Cassian. Patronul instituției crede deja că se va repeta situația din urmă cu ceva ani, cu Zina Dumitrescu.  Aflați numai din CANCAN.RO despre ce e vorba. Și, de asemenea, care e motivul pentru care apropiații fostului om de afaceri de la Izvorani evită să-l mai scoată la plimbare.

Irinel Columbeanu stă de mai bine de doi ani într-un azil din Ghermănești. Acolo se află sub tratament încă din prima zi, date fiind problemele medicale pe care le are. Așa cum CANCAN.RO dezvăluia în exclusivitate, fostul om de afaceri a avut pierderi de memorie. Motiv pentru care apropiații au decis să aleagă această variantă, unde este mereu ținut sub observație.

Irina Columbeanu nu a reușit încă să-și scape tatăl de datorii / FOTO: Captură video

Dar cum viața bate filmul în cazul lui, iar Iri s-a transformat dintr-un milionar excentric într-un om de rând a cărui „avere” a fost adunată doar în șase geamantane, cu care a și venit la azil, acesta cu greu își poate acoperi cheltuielile. Cheltuieli care ajung la 8000 de lei pe lună! Asta pentru că fostul afacerist din Izvorani stă singur în cameră și este zilnic supravegheat de specialiști. Astfel că, cu o pensie de doar 2000 de lei, Irinel a acumulat datorii în decursul celor doi ani în care a stat la azil.

Ioan Cassian: „O să sfârșească la fel ca Zina”

Odată ce a devenit majoră, Irina, fiica sa și a Monicăi Gabor, a anunțat că-și va ajuta tatăl. Și că va munci ea însăși ca să poată acoperi toate cheltuielile. Doar că „socoteala de acasă” nu prea s-a potrivit „cu cea din târg”. Iar promisiunea tinerei a rămas, momentan, doar la statutul de… promisiune. Irinuca nu poate fi însă condamnată, dat fiind faptul că există bunăvoință din partea sa. În schimb însă, mama ei, Monica Gabor, nu are nicio intenție de a-l ajuta totuși pe tatăl fiicei sale, care a propulsat-o în lumea bună a showbiz-ului autohton.

Patronul azilului din Ghermănești, Ioan Cassian, a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că Iri are încă datorii mari. Dar că s-a obișnuit deja cu ideea că se va întâmpla la fel ca în cazul unei alte vedete, care a trăit ultimii ani ai vieții la azil. E vorba de Zina Dumitrescu. Aceasta s-a stins în căminul de bătrâni, fără ca fiul său să-i plătească datoriile.

„Probabil o să sfârșească la fel ca si Zina Dumitrescu. Datorii multe neachitate. Asta e”, ne-a spus Ioan Cassian.

Acesta nu ne-a ascuns nici faptul că deși se află în țară, Monica Gabor nu a dat niciun semn. Asta în ciuda faptului că Irinel i-a transmis public că și-ar dori să o vadă.

„Nu am primit niciun telefon de la ea. Și nici Irinel. Ar fi fost frumos să treacă să-l vadă. Dar nu mă aștept la așa ceva”, a adăugat patronul azilului unde locuiește fostul milionar de la Izvorani.

Condiția impusă ca Irinel Columbeanu să poată ieși din azil

Patronul azilului ne-a mai spus că-n prezent Irinel Columbeanu se simte foarte bine, iar starea sa de sănătate s-a ameliorat considerabil. De asemenea, acesta nu ne-a ascuns faptul că fostul afacerist are voie să iasă din azil doar cu o condiție.

„Irinel e sănătos tun. Și-a revenit foarte bine. Ieșirile din azil au loc doar cu o conditie. Și anume, ca însoțitorul să-și asume că domnul Columbeanu nu pune gura pe alcool. Pentru ca are un tratament de luat, iar alcoolul îi poate fi fatal”.

Acesta a precizat și că nimeni dintre apropiații lui Iri nu i-au cerut permisiunea ca acesta să poată fi prezent la festivalul de modă de la Cluj, acolo unde Irina a debutat pe podium.

„Nici nu am știut de acel festival. Era normal ca Irinel să-și dorească să fie lângă fiica lui. Nimeni nu mi-a cerut voie”, a completat Cassian.

