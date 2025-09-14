Irinel Columbeanu e foc şi pară! Fiica lui a urcat pentru prima oară pe podium, dar și-a dezamăgit tatăl: „Nu mi-a dat niciun telefon!”

Irinel Columbeanu e foc și pară, după ce fiica sa a defilat la Transilvania Fashion, fără ca el să fie anunțat. Nici Irina, nici nașul său, Matei Miko, nu l-au pus în temă cu acest eveniment, la care ar fi vrut și el să fie prezent. Aflat în azil, Iri i-a sunat vineri seară, după ce a aflat din presă, doar că niciunul nu i-a răspuns în acea zi la telefon. Fostul milionar de la Izvorani nu ne-a ascuns nici că ar fi zburat imediat spre Cluj, dacă ar fi știut și ar fi fost ajutat financiar. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Irinel Columbeanu n-ar fi ratat niciodată debutul fiicei sale pe podiumurile de prezentare. Mai ales că el însuși a ajutat-o pe mama acesteia, Monica Gabor, fosta soție, să devină un model cunoscut.

Irinel Columbeanu e foc și pară pe nașul său

Aflat însă în azil, fostul milionar de la Izvorani nu i-a putut fi alături Irinei. Nu că nu ar fi vrut, ci pentru că nici aceasta, nici Matei Miko, nașul lui, care o găzduiește și a invitat-o la festival nu i-au spus despre acest eveniment! Motiv pentru care, Iri a fost foc și pară în momentul în care a aflat ceea ce i-au ascuns cei doi. A pus mâna pe telefon și i-a sunat, dupăa cum acesta a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Cu Irina nu am mai vorbit de ceva timp. Nu mi-a dat niciun telefon zilele astea. Nu știam că e din nou în România. Și nici unde și cât va sta. I-am sunat pe amândoi, dar nu mi-au răspuns”, ne-a spus acesta.

Tot vineri seară, Iri a sunat-o și pe Monica Gabor, care l-a asigurat că nu are nicio legătură cu cele întâmplate, ea fiind în America.

„Doar Irina și Matei mă puteau ajuta să ajung și eu la Cluj”

Fostul milionar de la Izvorani nu ne-a ascuns nici că ar fi zburat imediat spre Cluj, dacă ar fi știut. Și-ar fi dorit să o vadă pe Irina pe podium, doar că pentru aceasta avea nevoie de ajutorul financiar al acesteia sau de cel al lui Matei Miko.

„Eu nu am bani. Doar ei mă puteau ajuta ca să ajung și eu la Cluj. Acolo totul e foarte scump. Nu cunosc niciun fel de amănunte, Matei știe, el e organizatorul”, a adăugat acesta.

Recent, aflată în București, Irina și-a scos tatăl la masă, chiar la restaurantul preferat de acesta. Nici atunci, aceasta nu i-a spus nimic despre evenimentul la care urma să participe.

CITEȘTE ȘI: Mesaje la miezul nopții de la Irinel Columbeanu! Ce s-a întâmplat cu fostul milionar de la Izvorani? ”M-a scos la masa de prânz!” Misterul telefonului scos din priză

NU RATA: Ce se întâmplă cu datoriile lui Irinel Columbeanu de la azi, după vizita fiicei sale. Irinuca nu uită de tatăl ei!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.