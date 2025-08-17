Mesaje la miezul nopții de la Irinel Columbeanu! Ce s-a întâmplat cu fostul milionar de la Izvorani? ”M-a scos la masa de prânz!” Misterul telefonului scos din priză

După luni bune în care a fost nevoit să stea departe de telefon, din diverse motive, Irinel Columbeanu a revenit în mediul online. Cu poftă de vorbă, fostul afacerist de la Izvorani și-a contactat apropiații și nu numai, târziu în noapte. Mai mult, acesta a făcut declarații halucinante în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Privat luni bine de telefonul mobil, Irinel Columbeanu a reușit să-și reia din nou convorbirile cu amicii, în mediul online. Oficial, acesta rămăsese fără încărcător, întrucât le strica foarte repede. Motiv pentru care nu a mai putut folosi aparatul, care i se descărcase. Chiar și de ziua sa de naștere, precum și atunci când a fost în România, fiica sa, Irina, a fost nevoită să ia legătura cu tatăl său prin intermediul lui Ioan Cassian, patronul azilului la care acesta locuiește de aproximativ trei ani.

Se pare însă că nu acesta ar fi motivul pentru care Iri nu a mai avut acces la telefon. Fără îndoială, Irina i-ar fi trimis un alt aparat sau încărcător, dacă aceasta era problema.

Irinel Columbeanu, declarații halucinante

Ei bine, cu mare poftă de vorbă, de cum a intrat în posesia telefonului funcțional, Iri a încercat să ia legătura cu amicii săi. Aceștia au primit mesaje dincolo de miezul nopții, mai ales cei care și-au sărbătorit onomastica.

Contactat de CANCAN.RO, Irinel Columbeanu a făcut însă declarații halucinante. Acesta ne-a mărturisit că deține telefonul său de când lucra la GSM și că acesta este un Iphone de la Apple.

„Telefonul nu mi l-a adus Irina. Îl am de când mă ocupam cu telefoanele mobile de la GSM. E un Iphone de la Apple”, ne-a spus fostul afacerist de la Izvorani.

De menționat că Iri a avut acțiuni la o firmă de telefonie mobilă, la Alcatel, în urmă cu 35 de ani, mai precis în 1990!

„M-a scos la masa de prânz”

De asemenea, Iri ne-a spus că se bucură că a ieșit cu fiica sa la masă, deși Irina nu se mai află de ceva timp în România.

„Sunt bucuros că a venit fiica mea Irina din America la mine la azil să mă vadă și m-a scos la masa de prânz la Casa Doina”, a adăugat acesta.

Într-adevăr, Iri a fost vizitat de Irina în această vară, la azil. Doar că în urmă cu câteva săptămâni bune. Atunci, tânăra și-a scos tatăl la masă și i-a plătit o parte din datorii. După care a părăsit Româmia.

Recent, Ioan Cassian mărturisea în exclusivitate pentru CANCAN.RO că starea de sănătate a lui Irinel Colmbeanu s-a îmbunătățit.

„E bine. A luat și câteva kilograme în greutate”, ne mai spunea Cassian.

