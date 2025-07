Vestea pe care Irinel Columbeanu a primit-o de la fiica lui: scapă de datorii! Ce rol va juca Monica Gabor

Irina Columbeanu și-a vizitat tatăl la azil, imediat ce a ajuns în România. Mai mult, fiica fostului om de afaceri a intervenit în forță și s-a angajat să se ocupe și de datoriile acumulate de el, potrivit mărturisirilor făcute de Ion Cassian, patronul azilului în care își duce traiul. De câteva zile însă, Irina nu a mai dat niciun semn de viață, fiind probabil plecată la rudele mamei sale din Bacău. CANCAN.RO are totul, în exclusivitate.

Vești bune pentru Irinel Columbeanu, odată cu sosirea în România a fiicei sale. Irina Columbeanu și-a vizitat tatăl la azilul din Ghermănești încă de când a ajuns în țara natală. Mai mult, a pus piciorul în prag și i-a transmis patronului instituției că ea se va ocupa, de aici înainte, de tatăl său, incluisiv de datoriile lui.

„Irina mi-a zis că acum e majoră și de aici înainte se va ocupa ea de tatăl ei, inclusiv de datoriile pe care el le are. Acum, ce o face și Irina, ce o vrea, nu e treaba mea. E teleghidată de maică-sa. E treaba lor ce vorbesc. Eu nu mă amestec”, a mărturisit Ion Cassian, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„O să avem grijă de el câte zile i-o da Dumnezeu”

Patronul azilului a adăugat însă că și-a asumat încă de când a fost de acord ca Irinel Columbeanu să locuiască la azil faptul că există posibilitatea ca fostul milionar de la Izvorani să ajungă să acumuleze datorii, dată fiind situația financiară în care se află în prezent.

„De la început, de când am fost de acord, știam că fac muncă patriotică. Dar mi-am asumat. Am făcut de multe ori asta, să ajut. Și nu doar cu Zina Dumitrescu și cu Irinel. Consider că în viață nu banul e totul. Și nici matematica. O să avem grijă de el câte zile i-o da Dumnezeu. Iar acum e mult mai bine, s-a și îngrășat. E spălat, e îngrijit. E pe mâine bune”, a adăugat patronul azilului.

( NU RATA: Irina Columbeanu a spus adevărul despre Mr. Pink! Cum se comportă bărbatul cu fiica Monicăi Gabor )

Unde a dispărut Irina Columbeanu

Cassian ne-a mai spus că Irina și-a vizitat zilnic tatăl de când a venit în România. Doar că, de două zile, nu a mai dat niciun semn:

„De când a venit în țară, a venit la el zi de zi. Ori a stat aici cu el, ori au ieșit să ia masa împreună. Chiar îl iubește pe taică-su și are grijă de el. Nu-l neglijează. Doar că de câteva zile nu a mai dat niciun semn. Probabil s-o fi dus la Bacău, la rudele mamei sale. Anul acesta nu au fost încă plecați pe nicăieri”.

(VEZI ȘI: Irina Columbeanu, dispusă să se angajeze în România ca sa-și ajute financiar tatăl. Cu cine vrea să colaboreze )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.