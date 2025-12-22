Acasă » Știri » Prognoza meteo pentru luni, 22 decembrie. Vreme rece și închisă în toată țara, cu cer predominant noros și temperaturi apropiate de normalul perioadei

Prognoza meteo pentru luni, 22 decembrie. Vreme rece și închisă în toată țara, cu cer predominant noros și temperaturi apropiate de normalul perioadei

De: Paul Hangerli 22/12/2025 | 05:30
Prognoza meteo pentru luni, 22 decembrie. Vreme rece și închisă în toată țara, cu cer predominant noros și temperaturi apropiate de normalul perioadei
Prognoza meteo completă pentru 22 decembrie 2025. Sursa foto: FreePik

Pentru ziua de luni, 22 decembrie, România se va afla sub influența unei mase de aer rece, dar stabile, care va menține o vreme predominant mohorâtă, cu nebulozitate persistentă în multe regiuni. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 3 și 7°C, iar minimele vor coborî spre -2…2°C, cu valori ușor mai ridicate în zonele de coastă. Nu se conturează un episod de iarnă severă, însă senzația de frig va fi accentuată de umezeală și lipsa soarelui.

Prognoza meteo pentru luni, 22 decembrie 2025

Vest (Banat–Crișana)
În vestul țării, vremea va fi relativ blândă pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor ajunge la 8–9°C, iar minimele nocturne se vor apropia de 0°C. Cerul va fi variabil, cu unele intervale de lumină difuză, însă norii vor domina în a doua parte a zilei. Vestul rămâne una dintre cele mai favorizate regiuni din punct de vedere termic.

Nord-Vest și Centru (Transilvania)

Transilvania va avea parte de o zi tipică de iarnă moderată. Cerul va fi mai mult noros, cu nori joși persistenți, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor de 4–5°C. Minimele vor coborî frecvent spre -1…0°C, izolat mai scăzute în depresiunile intramontane. Atmosfera va fi rece și umedă, cu vizibilitate local redusă.

Est (Moldova)

În Moldova, vremea se va menține rece și închisă pe tot parcursul zilei. Cerul va fi acoperit de nori, iar temperaturile maxime nu vor depăși 3–4°C. Minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de 0…1°C. Ziua va fi una monotonă, fără variații semnificative ale regimului termic.

Sud (Muntenia)
În Muntenia, inclusiv în zona Capitalei, vremea va fi rece, cu cer predominant noros. Temperaturile maxime vor atinge aproximativ 5–6°C, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 1–2°C. Senzația de frig va fi mai accentuată din cauza umezelii și a lipsei soarelui.

Sud-Vest (Oltenia)
Oltenia va avea o vreme relativ echilibrată. Maximele vor ajunge la 6–7°C, iar minimele nocturne se vor menține în jurul valorii de 2°C. Cerul va fi mai mult noros, cu rare momente de lumină difuză. Nu sunt așteptate fenomene meteo deosebite.

Dobrogea și litoral
În Dobrogea și pe litoral, vremea va fi mai blândă din punct de vedere termic, dar și mai umedă. Temperaturile maxime vor atinge 6–7°C, iar minimele se vor menține relativ ridicate, în jurul valorii de 5–6°C. Cerul va fi acoperit de nori joși, iar senzația resimțită va fi de frig accentuat, specific iernii maritime.

Prognoza meteo în București și orașele mari

În București, luni se anunță o zi rece și predominant norosă. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 6°C, iar minima nopții va coborî spre 1–2°C. Atmosfera va fi una tipică de iarnă urbană, fără extreme, dar cu o senzație de frig persistentă.

Constanța
La Constanța, vremea va fi influențată de Marea Neagră. Cerul va fi mai mult noros, iar atmosfera va rămâne umedă. Temperaturile vor oscila între 5°C minima și 7°C maxima, cu o senzație resimțită mai scăzută.

Timișoara
Timișoara va avea parte de una dintre cele mai blânde zile din țară. Maxima va urca spre 9°C, iar minima va coborî în jurul valorii de 0°C. Norii se vor înmulți treptat pe parcursul zilei.

Iași
În Iași, vremea va fi rece și închisă. Temperaturile se vor situa între 0°C minima și 3–4°C maxima, iar cerul va rămâne acoperit pe tot parcursul zilei.

Cluj-Napoca
La Cluj-Napoca, cerul va fi predominant noros. Temperaturile vor atinge aproximativ 5°C în timpul zilei, iar noaptea vor coborî spre 0°C. Atmosfera va fi rece și ușor umedă.

Craiova
Craiova va avea o vreme relativ echilibrată. Maxima va ajunge la 7°C, iar minima se va situa în jurul valorii de 2°C. Cerul va fi variabil, cu predominanța norilor.

Luni, 22 decembrie, aduce în România o vreme predominant închisă, cu temperaturi pozitive în timpul zilei în toate regiunile. Vestul rămâne cea mai caldă zonă, în timp ce estul și centrul vor avea valori mai scăzute. Deși nu sunt așteptate fenomene extreme, umezeala și lipsa soarelui vor accentua senzația de frig, mai ales în sud-est și în marile orașe.

