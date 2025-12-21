Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București

Luna ianuarie 2026 se conturează ca una dintre cele mai neobișnuite perioade de iarnă din istoria recentă a României, potrivit estimărilor meteorologice pe termen lung. Datele disponibile indică o abatere semnificativă de la tiparul clasic al iernilor românești, mai ales în zona de sud a țării, unde Capitala ar putea traversa întreaga lună fără nici măcar un episod de ninsoare.

În ultimii ani, iernile din România au devenit din ce în ce mai instabile, cu alternanțe bruște de temperatură și cu perioade lungi fără zăpadă, însă o lună ianuarie complet lipsită de ninsoare în Capitală rămâne un scenariu greu de imaginat pentru mulți.

Ce este vremea în București

Pentru București, prognoza arată o iarnă blândă, dominată de temperaturi pozitive pe timpul zilei și valori ușor negative doar pe timpul nopții. Intervalul termic estimat pentru luna ianuarie se situează între -1 și 6 grade Celsius, ceea ce plasează Capitala mult peste mediile climatologice normale pentru această perioadă. În mod tradițional, ianuarie este luna cu cele mai scăzute temperaturi din an, caracterizată frecvent de episoade de ger, ninsori consistente și strat de zăpadă persistent.

În schimb, începutul anului 2026 pare să aducă un peisaj meteorologic mai degrabă specific lunilor de toamnă târzie sau început de primăvară. Precipitațiile prognozate sunt preponderent sub formă de ploaie, însoțite de perioade frecvente de cer înnorat, dar și intervale cu soare. Absența totală a ninsorii în prognoza lunară pentru București reprezintă un element extrem de rar, aproape fără precedent în statisticile climatice recente ale orașului.

Impactul unui astfel de regim meteorologic este complex. Pe de o parte, lipsa zăpezii reduce riscurile asociate blocajelor rutiere, problemelor de transport și costurilor ridicate pentru deszăpezire. Pe de altă parte, absența stratului de zăpadă poate avea consecințe negative asupra solului, agriculturii și rezervelor de apă, zăpada fiind o sursă importantă de umiditate pentru lunile următoare.

SURSA FOTO: Accuweather

Cel mai atipic Crăciun de până acum! Zonele în care iarna o va lua razna: ce fenomen meteo vom avea zilnic

Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion 2025-2026. Iarna de poveste se lasă așteptată