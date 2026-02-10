Acasă » Horoscop » Horoscop chinezesc azi, 10 februarie 2026. Tigrul ia decizii care îi schimbă destinul, iar Dragonul și Cocoșul primesc vești care le pot da viața peste cap

De: Paul Hangerli 10/02/2026 | 06:00
Horoscop chinezesc azi, 10 februarie 2026. Ziua de azi vine cu o energie aparte în zodiacul chinezesc. Tigrul preia frâiele și ne provoacă pe mulți să fim mai curajoși, să ieșim din tiparele obișnuite și să privim lucrurile altfel. Unii vor căuta stabilitate, alții vor simți că e timpul să schimbe ceva. Contează mult să ne ascultăm instinctul, dar și să nu lăsăm emoțiile să ne copleșească.

Horoscop chinezesc azi, 10 februarie 2026.

Șobolan

În sfârșit începi să vezi mai clar ce se întâmplă la muncă. Lucrurile care te încurcau se lămuresc de la sine. E momentul potrivit să vorbești despre planuri de viitor și să pui bazele unor proiecte noi. Acasă, încearcă să fii mai răbdător cu cei din jur. S-ar putea să primești o veste care îți dă peste cap programul. Seara îți aduce liniștea de care ai nevoie.

Bivol

Astăzi vrei să te simți în siguranță și să ai totul sub control. Orice decizie o iei cu grijă. E bine să te ocupi de hârtii, facturi sau chestiuni financiare. Dacă ai o mică neînțelegere cu cineva apropiat, sinceritatea te scoate din încurcătură. Doar nu te încăpățâna – ascultă și ce au alții de zis. Seara te va găsi mulțumit.

Tigru

Ziua asta e a ta! Simți că poți să faci schimbările alea pe care le-ai tot amânat. La muncă apar șanse care cer decizie rapidă. În relații ești mai direct ca de obicei, ceea ce e bine – lămurești situații care stăteau în aer. Până seara vei simți că ai făcut un pas mare înainte.

Iepure

Astăzi ai nevoie de calm și de diplomație, mai ales când vorbești cu oamenii apropiați. Uneori trebuie să faci compromisuri ca să păstrezi pacea. La muncă, nu te grăbi cu deciziile. Ai șansa să primești ajutor de la cineva important. Seara îți aduce momente frumoase cu cei dragi.

Dragon

Ești plin de energie și vrei să te afirmi. Poate primești o veste care îți schimbă perspectiva asupra unui proiect sau parteneriat. Dacă te gândești la bani sau investiții, ia-ți timp să analizezi bine. Relațiile capătă intensitate, iar discuțiile pot scoate la suprafață emoții puternice. Ziua se termină cu optimism.

Șarpe

Astăzi ai chef să stai mai mult cu gândurile tale și să analizezi ce se întâmplă în jurul tău. E bine să faci planuri, dar fără grabă. În dragoste, ai nevoie să te deschizi mai mult. Un sfat pe care îl primești azi te poate ajuta pe termen lung. Seara vrei liniște și timp pentru tine.

Cal

Ziua e plină de treabă și drumuri. Energia ta îi motivează și pe alții, așa că devii centrul atenției. La muncă apar situații care îți pun răbdarea la încercare. În relații, spontaneitatea ta creează momente frumoase. Seara te simți bine că ai bifat tot ce aveai de făcut.

Capră

Ești mai sensibil astăzi și simți nevoia să fii aproape de oamenii pe care îi iubești. E un moment bun să rezolvi tensiuni vechi. La muncă ai nevoie de organizare ca să nu întârzii nicăieri. Creativitatea ta iese în evidență și te ajută să găsești soluții ingenioase. Seara îți aduce confort.

Maimuță

Ești plin de idei și vrei să treci la treabă. Descoperă oportunități noi, mai ales la job. În relații, comunicarea e esențială. Nu te băga în certuri care nu te privesc. Seara s-ar putea să ai parte de o surpriză plăcută.

Cocoș

Ziua vine cu provocări, dar și cu ocazia să arăți cât de bine te adaptezi. La muncă e posibil să primești mai multe responsabilități. Ai nevoie de răbdare și atenție la detalii. O discuție sinceră poate schimba complet o relație. Seara simți că ai trecut peste un obstacol serios.

Câine

Astăzi te concentrezi pe ce contează cu adevărat. E ziua potrivită să îți pui în ordine prioritățile. Loialitatea ta e apreciată de cei apropiați. Primești ajutor când ai nevoie. Seara te simți în siguranță și echilibrat.

Mistreț

Ai chef să te relaxezi și să te bucuri de lucrurile simple. La muncă, dozează-ți energia ca să nu te epuizezi. Relațiile devin mai calde și mai sincere. O veste legată de familie îți poate schimba starea. Seara vrei să ai timp doar pentru tine.â

