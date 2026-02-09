Zodiile care au o săptămână de vis. Totul se întâmplă în favoarea lor

Intrarea lui Venus în zodia Pești marchează începutul unor schimbări cosmice majore, iar unii nativi sunt avantajați de aceste mutări. Săptămâna 9 – 15 februarie 2026 se anunță una de excepție pentru norocoșii zodiacului. Aceștia au parte numai de vești bune, iar contextul astral le susține evoluția.

Cu Venus în Pești și Luna în Săgetător, săptămâna aceasta vine cu o schimbare de perspectivă. Greșelile trecutului au fost învățate, iar acum este momentul acțiunii. Unii dintre nativi au parte de mici provocări, însă nimic nu le poate sta în cale. Astrele au pregătit surprize de proporții.

Gemeni

Gemenii au parte de o perioadă transformatoarea, iar această săptămână le va aduce succes pe toate planurile. După o perioadă de letargie, în care s-au simțit neputincioși, acești nativi preia controlul asupra propriului destin și renunță la trecut.

În această săptămână, Gemenii pot obține tot ce își doresc, căci energia lor convinge. Este momentul ca acești nativ să acționeze, iar astrele îi susțin.

Fecioară

Săptămâna 9 – 15 februarie aduce vindecare în relații pentru Fecioare. Acești nativi se apropie de familie, iar în jurul celor dragi își vor încărca bateriile. Este o perioadă de refacere și reculegere pentru cei născuți în acest semn zodiacal.

De asemenea, în săptămâna 9 – 15 februarie reconcilierile sunt posibile. Feciorele pot încheia cu eleganță un capitol ce le-a dat multe bătăi de cap în trecut.

Săgetător

Această săptămână aduce multă încredere în sine pentru Săgetători. Este momentul propice pentru acești nativi să își pună planurile în aplicare. Acum pot demara proiecte pe care le amână de ceva timp sau pot pune bazele unei afaceri noi.

Săptămâna 9 – 15 februarie este oportună pentru a contura obiective solide de viitor. Este momentul ca acești nativi să aibă încredere în ideile lor.

Vărsător

Pentru Vărsători această săptămână este una intensă, dar productivă. Blocajele dispar și apar idei noi. Este momentul ideal pentru a pune la punct un plan concret de viitor, căci succesul este garantat.

Cu Venus în Pești, această săptămână aduce o energie favorabilă finanțelor. Vărsătorii pot avea parte de câștiguri neașteptate sau pot acoperi o datorie mai veche.

Pești

Această săptămână aduce o victorie importantă pentru Pești. Cu Venus în zodia lor, nativii sunt mai creativi și își pot găsi noi pasiuni. Este momentul pentru relaxare, iar Peștii trebuie să se concentreze și asupra propriei persoane.

Acești nativi se simt motivați și sunt gata de acțiunea. În această săptămână, astrele favorizează sectorul relațională, iar Peștii pot pune bazele unei colaborări noi.

Cele 3 zodii care dau lovitura după 9 februarie 2026. Scapă de necazuri și au parte de noi începuturi

Horoscop rune azi, 9 februarie 2026. Avertisment adus de rune: Persoanele care au încredere prea ușor în ceilalți pot fi trădate astăzi!