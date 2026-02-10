Alcool, tutun și alimente procesate: Prof. Dr. Mircea Beuran explică rețeta sigură pentru ulcer

Prof. Dr. Mircea Beuran trage un semnal de alarmă: obiceiurile zilnice care pot declanșa ulcerul | Alcoolul, alimentele procesate și fumatul, printre principalii vinovați

Ulcerul duodenal nu mai e de mult doar o boală care apare din cauze strict medicale. Stilul nostru de viață, mâncarea pe fugă și alimentele procesate joacă un rol enorm în apariția acestei afecțiuni. Profesorul doctor Mircea Beuran atrage atenția că, deși există și o componentă ereditară, multe din cauzele ulcerului pot fi ținute sub control dacă ne schimbăm obiceiurile.

Stilul de viață modern ne pune stomacul la încercare

Specialiștii spun că ulcerul gastroduodenal apare din combinarea mai multor factori, iar mulți dintre ei țin de modul în care alegem să trăim și să mâncăm. Profesorul Beuran explică că, deși putem moșteni anumite predispoziții, stilul de viață de acum amplifică riscurile.

„Sunt mai mulți factori implicați. Mai întâi, avem factorii ereditari – se pare că moștenim tendința de a face anumite boli, inclusiv ulcerul gastroduodenal. Dar acum găsim foarte mulți factori pe care noi înșine îi provocăm: consumul de alcool, lipsa alimentelor proaspete, lipsa de legume și fructe, alimentele afumate sau prea sărate, toate produsele alea industrializate pline de conservanți ca să pară proaspete cât mai mult timp, excesul de țigări, băuturile carbogazoase sau alcoolice care nu sunt făcute natural. Aici vorbim despre factori pe care noi i-am putea controla.”

Medicul subliniază că ulcerul duodenal nu apare din senin, ci e rezultatul unui dezechilibru între organism și obiceiurile noastre zilnice.

Mâncarea procesată ne sabotează stomacul

Unul dintre principalele probleme pe care le semnalează medicul e alimentația săracă în produse naturale. Când mâncăm prea puține legume și fructe proaspete, sistemul digestiv suferă și ne slăbește capacitatea de apărare împotriva acidului gastric.

Produsele procesate industrial, pline de conservanți, sare și tot felul de aditivi, irită mucoasa digestivă și favorizează inflamațiile. Când mâncarea asta devine rutină zilnică, riscul de a face ulcer duodenal crește simțitor.

Alcoolul și băuturile procesate îți distrug stomacul

Profesorul Beuran atrage atenția și asupra consumului de alcool și băuturi carbogazoase, care deteriorează serios mucoasa digestivă. Alcoolul irită direct pereții stomacului și ai duodenului, ducând la inflamații și leziuni.

Băuturile carbogazoase și alcoolul obținut industrial modifică echilibrul digestiv și cresc aciditatea gastrică. Dacă bei des astfel de produse, disconfortul digestiv apare mai repede, iar afecțiunile existente se agravează.

Fumatul complică totul

Fumatul e un factor esențial în dezvoltarea ulcerului duodenal. Nicotina afectează circulația sângelui la nivelul mucoasei digestive și reduce capacitatea organismului de a repara țesuturile afectate.

Medicii explică că cei care fumează nu doar că au un risc mai mare să facă ulcer, dar se vindecă și mai greu, iar boala revine mai ușor.

Genele și bacteriile contează și ele

Deși stilul de viață joacă un rol important, ulcerul duodenal poate apărea și pe fond genetic. Unii oameni moștenesc o sensibilitate mai mare la afecțiunile digestive, iar în cazul lor obiceiurile proaste accelerează apariția bolii.

Pe lângă factorii menționați de profesorul Beuran, medicii subliniază și rolul infecției cu Helicobacter pylori, o bacterie care atacă mucoasa digestivă și favorizează ulcerul. De asemenea, folosirea frecventă a antiinflamatoarelor slăbește apărările naturale ale stomacului.

Cum apare de fapt ulcerul

Ulcerul duodenal se formează când echilibrul dintre factorii agresivi (acidul gastric și inflamația) și mecanismele naturale de protecție ale organismului e distrus. Mucoasa duodenului e protejată în mod normal de un strat de mucus și de substanțe care neutralizează acidul, dar când aceste bariere cedează, apar leziunile.

Boala evoluează adesea lent, iar simptomele apar treptat, de aceea mulți pacienți ajung la medic abia când apar complicațiile.

Semnele care te-ar trebui să te pună pe gânduri

Cel mai frecvent simptom e durerea sau senzația de arsură în partea de sus a abdomenului, care apare la câteva ore după masă sau în timpul nopții. Pot apărea și balonări, greață sau senzația că ești plin. În cazurile grave pot apărea sângerări digestive – scaun negru sau vărsături cu sânge – situații care necesită urgență medicală.

Medicii spun că multe din cauzele ulcerului pot fi controlate dacă ne schimbăm stilul de viață. O alimentație echilibrată, renunțarea la alcool și țigări și evitarea medicamentelor luate fără sfatul medicului pot reduce semnificativ riscul.

Mesajul profesorului Mircea Beuran e clar: ulcerul duodenal nu e doar o problemă medicală, ci și rezultatul alegerilor pe care le facem zilnic. Prin corectarea obiceiurilor alimentare și a stilului de viață, riscul acestei boli poate fi mult diminuat.

