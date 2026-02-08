Medicul nutriționist Mihaela Bilic surprinde din nou: „Laptele te hidratează de 5 până la 7 ori mai mult decât apa”

Medicul nutriționist Mihaela Bilic readuce în atenție un subiect care a stârnit numeroase reacții în mediul online și în rândul specialiștilor în nutriție: rolul laptelui în hidratarea organismului. Cunoscută pentru stilul direct și pentru recomandările alimentare bazate pe echilibru, medicul a vorbit deschis despre preferințele sale și despre rezultatele unor studii care au analizat modul în care diferite băuturi hidratează corpul.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic, despre lapte

„Eu trăiesc cu lapte, beau orice formă, că e cafea cu lapte, că e lapte bătut, că e sana. Iar pentru hidratare chiar am fost surprinză plăcut că am reușit să stârnesc atenția, cu toate că întotdeauna am fost un fan al laptelui. Am făcut un filmuleț în care spuneam, că mai ales pe vremuri de caniculă, ce hidratează cel mai bine? Sunt studiile care arată că laptele te hidratează de 5 până la 7 ori mai mult decât apa”, a declarat Mihaela Bilic.

Afirmația a generat numeroase întrebări, însă cercetările din domeniul nutriției arată că ideea nu este lipsită de fundament științific, chiar dacă trebuie înțeleasă în context.

Studiile care au analizat capacitatea de hidratare a băuturilor au introdus un indicator numit Beverage Hydration Index, un sistem prin care cercetătorii compară modul în care diferite lichide sunt reținute în organism. Rezultatele au arătat că laptele, fie el integral sau degresat, are un scor de hidratare mai mare decât apa pe termen scurt. Practic, după consumul de lapte, organismul elimină mai puțină urină și reține lichidele pentru o perioadă mai lungă, mai ales în intervalul de aproximativ două până la patru ore.

De ce laptele hidratează mai eficient

Explicația ține de compoziția complexă a laptelui. Spre deosebire de apă, care conține doar lichid pur, laptele aduce un amestec de nutrienți care ajută corpul să mențină hidratarea. Electroliții, în special sodiul și potasiul, contribuie la echilibrul fluidelor din organism și reduc pierderile de apă. În același timp, proteinele din lapte, precum cazeina și zerul, încetinesc golirea stomacului, ceea ce face ca lichidele să fie absorbite mai lent și eliminate mai greu.

Un alt rol important îl au grăsimile din laptele integral, care încetinesc digestia și contribuie la retenția lichidelor pentru o perioadă mai lungă. De asemenea, lactoza, zahărul natural din lapte, susține absorbția apei și a electroliților, mecanism asemănător celui întâlnit la băuturile pentru sportivi.

Când este laptele o opțiune bună

Specialiștii spun că avantajele laptelui devin evidente mai ales după efort fizic sau în situații în care organismul pierde lichide și minerale prin transpirație. În astfel de momente, laptele poate contribui nu doar la hidratare, ci și la refacerea musculară și la furnizarea de energie. Unele cercetări au arătat chiar că laptele poate avea efecte comparabile cu băuturile izotonice folosite de sportivi.

Totuși, experții atrag atenția că acest lucru nu înseamnă că laptele trebuie să înlocuiască apa în viața de zi cu zi. Apa rămâne cea mai sigură și eficientă sursă de hidratare pentru consumul zilnic, fiind lipsită de calorii, ușor de tolerat și potrivită pentru toate categoriile de populație. Laptele conține nutrienți valoroși, dar are și un aport caloric semnificativ și nu este potrivit pentru persoanele cu intoleranță la lactoză sau alergii alimentare.

Lapte integral sau degresat?

Diferențele dintre laptele integral și cel degresat sunt relativ mici în ceea ce privește hidratarea. Laptele integral poate menține lichidele ușor mai mult timp datorită grăsimilor, în timp ce varianta degresată oferă o hidratare eficientă cu mai puține calorii.

Nutriționiștii subliniază că hidratarea nu depinde doar de apă sau lapte. Ceaiurile, supele, fructele și legumele contribuie, de asemenea, la aportul zilnic de lichide, iar chiar și băuturile care conțin cofeină pot susține hidratarea dacă sunt consumate moderat.

Declarațiile Mihaelei Bilic au readus în discuție un aspect mai puțin cunoscut al nutriției moderne și au arătat că hidratarea este un proces mai complex decât simplul consum de apă. Laptele poate reprezenta o opțiune valoroasă în anumite situații, mai ales după efort sau în perioadele cu temperaturi ridicate, însă echilibrul rămâne cheia unei alimentații sănătoase.

Afirmația că laptele hidratează mai mult decât apa este susținută de unele studii, dar doar în anumite condiții și pe termen scurt. Apa rămâne baza hidratării zilnice, iar laptele poate fi privit ca o băutură nutritivă complementară, utilă atunci când organismul are nevoie atât de lichide, cât și de nutrienți.

