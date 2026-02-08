Sorin Brotnei, fost membru al trupei Akcent, și-a construit un adevărat colț de rai în Maramureș, locul natal. Deși locuiește alături de familia sa în Capitală, artistul nu a uitat nici de zona în care s-a născut, construindu-și aici oaza lui de liniște. Cum arată casa lui Sorin Brotnei din Maramureș? Acoperișul e realizat într-un mod care nu se mai folosește în prezent.

În urmă cu ani de zile, Sorin Brotnei a cumpărat două case vechi în Maramureș, pe care le-a remontat și renovat. Deși în majoritatea timpului locuiește în București, într-un complex rezidențial, și-a dorit să aibă și un loc liniștit, unde să se poate retrage departe de agitația cotidiană.

„Am început să fac cele două case tradiționale în Maramureș. Am cumpărat două case vechi în 2017, le-am demontat și le-am remontat într-o altă zonă, nu în Maramureșul istoric, tot în Maramureș, dar în zona Lăpușului de unde este mama mea (…) Casele din lemn așa sunt făcute. Sunt puse lemn peste lemn, prinse în coadă de rândunică. Strici acoperișul și le iei pe bucăți, nu sunt prinse în cuie (…) Eu acolo mi-am făcut raiul meu, vreau să îmi fac și o cramă, să pot să merg cu prietenii, cu familia. Familia este destul de numeroasă”, declara Sorin Brotnei.

Cum arată casa lui Sorin Brotnei din Maramureș

Pentru că și-a dorit un loc liniștit în care să se poată relaxa în voie, Sorin Brotnei a ales ca Maramureșul să fie oaza lui. Deși a renovat cele două case de aici, acesta și-a dorit să păstreze aerul autentic al locuințelor, așa că elementele moderne se îmbină cu cele tradiționale.

De exemplu, în living, Sorin Brotnei și-a pus pe perete un goblen vechi primit de la mama lui, care are o semnificație aparte pentru el. De asemenea, pe balcon acesta are mai multe biciclete, căci nu poate sta mult timp fără să facă mișcare.

„Este un living mai vechi, mi-am pus un goblen de-al mamei mele (…) De ce atât de multe biciclete? Pentru că fiecare e pentru altceva. Am o bicicletă de cross, am două de oraș și am una de sport extrem”, povestea Sorin Brotnei, în urmă cu ceva timp.

