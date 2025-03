Câştigătorul de la Asia Express şi-a pus “pofta”-n cui! Sorin Brotnei, totul despre căsnicia cu Ramona: „Mi-am dat seama că…”

Sorin Brotnei a cunoscut succesul o dată cu trupa Akcent, din care a făcut parte. În acea perioadă, artistul blond cu ochi albaștri avea planuri de căsătorie cu Daniela Aciu, femeia cu cele mai lungi picioare din România, doar că n-a fost să fie. Atunci, paparazzii Cancan l-au surprins sărutându-se cu o femeie, dar și în compania alteia ulterior, episoade care nu i-ai picat deloc bine logodnicei. Într-un final, relația s-a terminat, Sorin asumându-și greșelile făcute. Însă toate aceste probleme în dragoste au dispărut în urmă cu 8 ani, când Sorin Brotnei și-a găsit jumătatea. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, acesta a făcut dezvăluiri despre mariajul cu femeia care l-a cumințit, precum și de ce au renunțat la planul inițial de a avea mai mulți copii.

Sorin și Ramona au împreună o fetiță, Ivana, care s-a născut în 2018, aceasta fiind copia fidelă a fostului artist de la Akcent, care, de ani buni, a dat muzica pe antreprenoriat. Anul trecut, Sorin Brotnei și Nicolai Tand au participat împreună la Asia Express, finul și nașul încheind victorioși competiția și fiind desemnați câștigătorii sezonului 7 al celui mai dur reality-show din România.

Sorin Brotnei: “Nu am atât de multă răbdare și înțelepciune cum are soția mea să gestioneze situațiile de criză atât de bine”

CANCAN.RO: Cât de permisiv ești ca părinte?

Sorin Brotnei: Eu și soția în relație cu fiica noastră eu sunt lupul rău, surprinzător! De obicei bărbații, tăticii sunt cei mai permisivi cu fetele, dar pentru că situația face că eu am mai mult timp, petrec un pic mai mult timp cu Ivana. Cumva de mine se lovesc multe lucruri și atunci nu am atât de multă răbdare și înțelepciune cum are soția mea să gestioneze situațiile de criză atât de bine. Și eu le mai escaledez puțin, motiv pentru care tot timpul spun că fiică mea mi-ar fi plăcut să semene, măcar carcaterul să îl aibă de la mama ei, pentru că în rest știu că seamănă cu mine.

CANCAN.RO: Am văzut că e copia ta din punct de vedere fizic.

Problema este că și la caracter și psihic. (n.r. râde).

Sorin Brotnei: “Deja ne gândeam la al doilea copilaș”

CANCAN.RO: V-a cerut până acum un frățior sau o surioară să aibă un partener de joacă?

Sorin Brotnei: Chiar am avut surprinzător de scurt timp niște întrebări de genul acesta, niște mici apropo-uri care au rămas la stadiul de apropo și având-o pe Ivana cred că așa o să și rămână.

CANCAN.RO: Dar nu ați luat în calcul până acum această variantă?

Sorin Brotnei: Ba da, în primul an până să meargă Ivana și să vorbească, deja ne gândeam la al doilea copilaș. În momentul în care a început să umble și să vorbească și să vedem ce îi poate pielea, ne-a mai trecut.

Sorin Brotnei: “Atât mi-a trebuit să aflu și de acolo încolo m-am descurcat”

CANCAN.RO: Cum e Ramona? Cine are ultimul cuvânt în casă?

Sorin Brotnei: Eu. M-am uitat să văd dacă nu mă aude. (n.r. râde)

CANCAN.RO: Cum v-ați cunoscut?

Sorin Brotnei: La clinica de transplant de păr pe care o manageriam. Ea a venit cu un membru al familiei ei și așa a început totul. Ea a crezut că sunt fotograful de la clinică, pentru că eu făceam și fotografiile potențialilor pacienți și așa din una în alta mi-am dat seama că de fapt venise cu un membru al familiei și că de fapt nu e soțul având același nume. Și atât mi-a trebuit să aflu și de acolo încolo m-am descurcat.

