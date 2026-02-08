Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Muzicienii care nu mai vor ca Trump să le folosească piesele. Lista e mai lungă decât un line-up de festival

Muzicienii care nu mai vor ca Trump să le folosească piesele. Lista e mai lungă decât un line-up de festival

De: Diana Cernea 08/02/2026 | 08:50
Muzicienii care nu mai vor ca Trump să le folosească piesele. Lista e mai lungă decât un line-up de festival
Sursa foto: Shutterstock

De când a intrat în politică, Donald Trump a fost atenționat, dat în judecată sau ironizat de nume grele precum The Rolling Stones, Neil Young, Rihanna, Pharrell Williams sau Phil Collins pentru simplul motiv că le-a folosit muzica fără acordul lor.

Muzicienii care refuză asocierea cu Trump

Potrivit Vanity Fair, reacțiile nu se limitează doar la artiști ale căror melodii au fost reproduse la mitingurile lui. Linda Ronstadt, de pildă, nici măcar nu a fost folosită în playlist, dar tot a simțit nevoia să ia poziție în septembrie 2024, când Trump a avut un eveniment într-un centru cultural ce îi poartă numele. „E trist să-mi văd numele asociat cu acest spectacol al urii”, a scris ea, criticând dur politica anti-imigranți a președintelui american.

ABBA

În 2024, trupa a descoperit că hituri precum „Dancing Queen” și „The Winner Takes It All” au fost difuzate la un miting din Minnesota fără permisiune. Casele de discuri implicate au cerut imediat ca toate clipurile să fie șterse.

Beyoncé

Deși i-a permis public Kamalei Harris să folosească piesa „Freedom” în campanie, Beyoncé a spus „stop-joc” când echipa lui Trump a folosit aceeași melodie într-un clip.

Sabrina Carpenter

Casa Albă a folosit piesa ei „Juno” pe fundalul unui clip cu arestări ale imigranților ilegali. Răspunsul cântăreței a fost tăios: „Acest videoclip este dezgustător. Nu folosiți muzica mea pentru propaganda voastră inumană.”

Céline Dion

Echipa artistei a reacționat ferm după ce „My Heart Will Go On” a fost difuzată înaintea unui miting: „Céline nu permite utilizarea cântecului. Și, serios acum… altă piesă nu au găsit?”

Foo Fighters

Trump l-a invitat pe Robert F. Kennedy Jr. pe scenă pe acordurile piesei „My Hero”, însă Foo Fighters au intervenit rapid. Ei au declarat că nu au acordat nicio permisiune, iar eventualele încasări vor merge direct în sprijinul campaniei Kamalei Harris.

Isaac Hayes

Moștenitorii artistului au intentat 134 de capete de acuzare pentru folosirea neautorizată a piesei „Hold On I’m Coming”, cerând daune de 3 milioane de dolari.

Kenny Loggins

„Danger Zone” a apărut într-un clip AI în care Trump pilota un avion și arunca resturi peste protestatari. Loggins a cerut eliminarea imediată a clipului. „Nu-mi pot imagina cine ar dori să fie asociat cu așa ceva”.

Sinéad O’Connor

Moștenitorii artistei au emis o reacție dură după ce piesa „Nothing Compares 2 U” a fost folosită la mitingurile lui Trump. „Sinéad ar fi fost dezgustată. Încetați să-i mai folosiți muzica imediat.”

Olivia Rodrigo

Casa Albă a folosit piesa „All-American Bitch” într-un clip anti-imigrație. Rodrigo a intervenit personal: „Nu mai folosiți piesele mele pentru propaganda voastră rasistă.”

Bruce Springsteen

Deși Springsteen interzisese folosirea muzicii lui de ani de zile, el a revenit cu un mesaj tăios în 2024: „Trump este cel mai periculos candidat pe care l-am văzut în viața mea.”

The White Stripes

Jack White a spus-o pe șleau: „Nici să nu vă treacă prin cap să-mi folosiți muzica, fascistilor.” După care a trimis și actele pentru proces.

CITEȘTE ȘI:

Regizorul documentarului despre Melania Trump, implicat în dosarul Epstein. Piers Morgan îl pune la zid

Presupusul fiu al lui Jay-Z le cere ajutorul lui Donald Trump și Nicki Minaj, după ce procesul lui de paternitate a fost respins la tribunal

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în muzică. Artistul a murit la doar 47 de ani, după o luptă grea cu boala
Showbiz internațional
Doliu în muzică. Artistul a murit la doar 47 de ani, după o luptă grea cu boala
Cum a ajuns Snoop Dogg să fluture steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Imaginile s-au viralizat
Showbiz internațional
Cum a ajuns Snoop Dogg să fluture steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Imaginile s-au…
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra Luca
Adevarul
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra...
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu experiență
Digi24
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu...
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Mediafax
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Parteneri
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar 15 ani: Cu cât creșteam, bătăile deveneau mai dese și mai dure
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Iuliana Dup de la Desafio! A trecut prin clipe groaznice când avea doar...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
Click.ro
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
Digi24
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
TOP 5 soluții smart pentru casă de la LIDL. Aspiratorul robot, produsul care iese în evidență
go4it.ro
TOP 5 soluții smart pentru casă de la LIDL. Aspiratorul robot, produsul care iese în...
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Go4Games
Pasionații de wrestling se pregătesc de WWE 2K26. Când va fi lansat jocul
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce salarii au farmacistele de la Farmacia Tei în 2026, inclusiv bonusuri și bonuri de masă
Ce salarii au farmacistele de la Farmacia Tei în 2026, inclusiv bonusuri și bonuri de masă
Doliu în muzică. Artistul a murit la doar 47 de ani, după o luptă grea cu boala
Doliu în muzică. Artistul a murit la doar 47 de ani, după o luptă grea cu boala
Cum a reacționat Georgiana, soția lui Marian Godină, când l-a văzut că plânge la Survivor: „Toate ...
Cum a reacționat Georgiana, soția lui Marian Godină, când l-a văzut că plânge la Survivor: „Toate s-au adunat”
Motociclistul care l-a făcut knock-out pe Mircea Badea vine în platoul MARTORII – Duminică, 8 februarie, ...
Motociclistul care l-a făcut knock-out pe Mircea Badea vine în platoul MARTORII – Duminică, 8 februarie, de la ora 19:00
Iluzie optică | Găsiți peștele ascuns în această poză! Geniile reușesc în maximum 17 secunde
Iluzie optică | Găsiți peștele ascuns în această poză! Geniile reușesc în maximum 17 secunde
Cine este Rebecca, soția lui Valentin Costache: make-up artistă, viitoare diplomată și pilonul din ...
Cine este Rebecca, soția lui Valentin Costache: make-up artistă, viitoare diplomată și pilonul din spatele celui mai bun sezon al fotbalistului
Vezi toate știrile
×