Muzicienii care nu mai vor ca Trump să le folosească piesele. Lista e mai lungă decât un line-up de festival

De când a intrat în politică, Donald Trump a fost atenționat, dat în judecată sau ironizat de nume grele precum The Rolling Stones, Neil Young, Rihanna, Pharrell Williams sau Phil Collins pentru simplul motiv că le-a folosit muzica fără acordul lor.

Muzicienii care refuză asocierea cu Trump

Potrivit Vanity Fair, reacțiile nu se limitează doar la artiști ale căror melodii au fost reproduse la mitingurile lui. Linda Ronstadt, de pildă, nici măcar nu a fost folosită în playlist, dar tot a simțit nevoia să ia poziție în septembrie 2024, când Trump a avut un eveniment într-un centru cultural ce îi poartă numele. „E trist să-mi văd numele asociat cu acest spectacol al urii”, a scris ea, criticând dur politica anti-imigranți a președintelui american.

ABBA

În 2024, trupa a descoperit că hituri precum „Dancing Queen” și „The Winner Takes It All” au fost difuzate la un miting din Minnesota fără permisiune. Casele de discuri implicate au cerut imediat ca toate clipurile să fie șterse.

Beyoncé

Deși i-a permis public Kamalei Harris să folosească piesa „Freedom” în campanie, Beyoncé a spus „stop-joc” când echipa lui Trump a folosit aceeași melodie într-un clip.

Sabrina Carpenter

Casa Albă a folosit piesa ei „Juno” pe fundalul unui clip cu arestări ale imigranților ilegali. Răspunsul cântăreței a fost tăios: „Acest videoclip este dezgustător. Nu folosiți muzica mea pentru propaganda voastră inumană.”

Céline Dion

Echipa artistei a reacționat ferm după ce „My Heart Will Go On” a fost difuzată înaintea unui miting: „Céline nu permite utilizarea cântecului. Și, serios acum… altă piesă nu au găsit?”

Foo Fighters

Trump l-a invitat pe Robert F. Kennedy Jr. pe scenă pe acordurile piesei „My Hero”, însă Foo Fighters au intervenit rapid. Ei au declarat că nu au acordat nicio permisiune, iar eventualele încasări vor merge direct în sprijinul campaniei Kamalei Harris.

Isaac Hayes

Moștenitorii artistului au intentat 134 de capete de acuzare pentru folosirea neautorizată a piesei „Hold On I’m Coming”, cerând daune de 3 milioane de dolari.

Kenny Loggins

„Danger Zone” a apărut într-un clip AI în care Trump pilota un avion și arunca resturi peste protestatari. Loggins a cerut eliminarea imediată a clipului. „Nu-mi pot imagina cine ar dori să fie asociat cu așa ceva”.

Sinéad O’Connor

Moștenitorii artistei au emis o reacție dură după ce piesa „Nothing Compares 2 U” a fost folosită la mitingurile lui Trump. „Sinéad ar fi fost dezgustată. Încetați să-i mai folosiți muzica imediat.”

Olivia Rodrigo

Casa Albă a folosit piesa „All-American Bitch” într-un clip anti-imigrație. Rodrigo a intervenit personal: „Nu mai folosiți piesele mele pentru propaganda voastră rasistă.”

Bruce Springsteen

Deși Springsteen interzisese folosirea muzicii lui de ani de zile, el a revenit cu un mesaj tăios în 2024: „Trump este cel mai periculos candidat pe care l-am văzut în viața mea.”

The White Stripes

Jack White a spus-o pe șleau: „Nici să nu vă treacă prin cap să-mi folosiți muzica, fascistilor.” După care a trimis și actele pentru proces.

