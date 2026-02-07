Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Răsturnare de situație! Mickey Rourke crede că e umilitor să primească donații. Ce refuză să facă, în plină criză financiară

De: Diana CerneaPaul Hangerli 07/02/2026 | 22:10
Chiar dacă are probleme serioase cu banii și riscă să fie dat afară din casa în care stă cu chirie, Mickey Rourke pare hotărât să nu facă niciun compromis când vine vorba de statutul său de star. Actorul în vârstă de 73 de ani a refuzat atât oferte de muncă, cât și o campanie de donații de 100.000 de dolari, considerându-le sub demnitatea lui, relatează Page Six.

Orgoliul de star, mai presus de orice ajutor

Potrivit TMZ, managerul său, Kimberly Hines, a declarat că Rourke a primit numeroase propuneri profesionale în ultima săptămână: filme independente, ședințe foto, apariții live și sesiuni de autografe. Doar în ultimele două zile, spune ea, au venit nu mai puțin de șase oferte. Cu toate acestea, actorul nu este interesat.

Motivul e unul singur: orgoliul personal. Hines susține că Rourke este dispus să accepte doar proiecte care îl plătesc „ca pe un A-lister”, adică în jur de 200.000 de dolari pe zi. Mai mult, el vrea să lucreze exclusiv cu actori și regizori de top, de calibrul celor alături de care a jucat de-a lungul carierei sale: Kim Basinger, Marisa Tomei, Bruce Willis, Jessica Alba sau Benicio del Toro.

GoFundMe refuzat și așteptări exagerate

În prezent, actorul locuiește într-un hotel din West Hollywood, împreună cu cei trei câini ai săi, dar urmează să se mute într-un nou apartament din Los Angeles la finalul săptămânii. Între timp, banii strânși prin campania GoFundMe lansată pentru a-i salva locuința vor fi returnați donatorilor. Rourke a catalogat inițiativa ca fiind „umilitoare” și a declarat public că nu va accepta niciodată „acte de caritate”.

Deși managerul său consideră că există oameni care chiar vor să-l ajute, ea crede totodată că Rourke are încă șansa să revină „în top”, dacă se întoarce la muncă. Actorul a cunoscut o revenire spectaculoasă în 2008, cu rolul din The Wrestler, care i-a adus un Glob de Aur și o nominalizare la Oscar. Însă, nu după mult timp, cariera sa a intrat din nou într-un con de umbră.

Rourke însuși a recunoscut că și-a gestionat prost succesul și că temperamentul lui impulsiv i-a închis multe uși. Putem să îl credem pe cuvânt, din moment ce nici măcar în pragul evacuării nu e dispus să accepte compromisuri.

