Ce dietă strictă are Sofia, fiica Danei Nălbaru cu Dragoș Bucur, la doar 19 ani. Care este motivul?

Dragoș Bucur a arătat ce dietă are fiica sa și a Danei Nălbaru. Sofia se antrenează intens la 19 ani și are un trup frumos sculptat. Deși nu mai locuiește alături de părinții săi la casa de la țară, știe foarte bine cum să își gestioneze trăirile.

Tânăra dă dovadă de multă ambiție și uimește cu forma sa fizică. Dragoș Bucur se simte mândru că are un astfel de copil, care excelează la mai multe capitole. El o laudă pe Sofia pentru frumusețea ei naturală, greu de trecut cu vederea. Actorul recunoaște că și gena joacă un rol important în acest proces.

„Ce mănâncă un sportiv de 19 ani”, a scris Dragoș Bucur pe Instagram. Apoi a revenit cu detalii. „Acesta nu e un pamflet, dar e așa amuzant! Iar Sofia e așa frumoasă! Bine, e și gena, nu doar ce mănâncă”, a scris el.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru sunt căsătoriți de 20 de ani și au trei copii, pe Sofia (19 ani), Kadri (11 ani) și o fiică adoptată, Roxana India (14 ani).

Ce dietă strictă are Sofia, fiica Danei Nălbaru cu Dragoș Bucur

Sofia a inclus sportul în regimul ei de viață și nu a regretat niciun moment această alegere. Fiica lui Dragoș Bucur merge la sala de antrenamente, cu autobuzul, chiar de la primele ore ale zilei și e de neoprit.

„Sofia se trezește la 5:30 dimineața, ca să se ducă la antrenament. Face BJJ – brazilain jiu jitsu. Ea alege să se trezească așa, ca să meargă cu autobuzul la antrenamente. Sofia are o programă. Este înscrisă la o școală acreditată. Dă examene semestrial, are examen la final. Trebuie să ia niște credite ca să poată merge mai departe. Școala este recunoscută inclusiv în România. Așa e și cu Roxana, și cu Kadri”, povestea Dragoș Bucur la un moment dat.

Dragoș Bucur le-a vorbit copiilor despre droguri

Dragoș Bucur a avut grijă să le insufle copiilor principii sănătoase de viață și le-a vorbit despre cel mai îngrijorător fenomen: consumul de droguri. Au citit cărți despre asta, au urmărit filme și au aflat poveștile unor oameni care s-au luptat cu dependența.

„Foarte direct (le-a vorbit despre droguri – n.red.), adică până și cei mici știu despre ce e vorba, iar Sofia, fata cea mare, încă din preadolescență a aflat. Ne-am uitat la filme. I-am dat și să citească despre asta. Am niște cunoscuți care, la un moment dat, au consumat și au fost dependenți, știe poveștile lor. Cred că singura soluție este să cunoască fenomenul, care este mult mai rău decât se știe și se vorbește la televizor. E groaznic ce se întâmplă”, a spus actorul într-un interviu.

