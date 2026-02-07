Acasă » Știri » Secretul longevității? Prof. Dr. Leon Dănăilă spune de ce carnea trebuie limitată la bătrânețe

De: Paul Hangerli 07/02/2026 | 06:40
Consumul de carne la persoanele în vârstă e un subiect intens dezbătut atât în comunitatea medicală, cât și în rândul nutriționiștilor. Celebrul neurochirurg român Prof. Dr. Leon Dănăilă atrage atenția asupra impactului pe care acest aliment îl poate avea asupra organismului odată cu înaintarea în vârstă. Specialiștii subliniază că echilibrul alimentar și alegerea corectă a surselor de proteine sunt esențiale pentru menținerea sănătății.

Prof. Dr. Leon Dănăilă, despre consumul de carne

Profesorul Dr. Leon Dănăilă susține că alimentația trebuie adaptată odată cu procesul de îmbătrânire, iar consumul de carne ar trebui redus. Medicul explică faptul că digestia acestui aliment solicită organismul într-o măsură mai mare comparativ cu alte produse alimentare.

„Carnea nu e bună să fie consumată la oamenii în vârstă. Cât mai puțină carne pentru ca să se consume mai puțin din energiile organismului pentru metabolizare.”

Declarația specialistului atrage atenția asupra modului în care metabolismul încetinește odată cu vârsta, ceea ce poate face digestia alimentelor mai grele, precum carnea, mai dificilă pentru organism.

De ce alimentația trebuie adaptată odată cu înaintarea în vârstă

Consumul de carne la persoanele în vârstă e un subiect important, deoarece alimentația joacă un rol esențial în menținerea sănătății, a masei musculare și a nivelului de energie. Odată cu înaintarea în vârstă, organismul suferă mai multe schimbări, iar necesarul nutrițional trebuie adaptat.

Metabolismul devine mai lent, digestia poate fi mai dificilă, iar absorbția nutrienților nu mai e la fel de eficientă. În același timp, scade masa musculară, fenomen cunoscut sub numele de sarcopenie, ceea ce crește riscul de fragilitate, căderi și pierderea independenței funcționale.

Beneficiile nutriționale ale cărnii

În general, carnea reprezintă o sursă valoroasă de proteine, fier, zinc și vitamina B12, nutrienți esențiali pentru organism. Acești compuși contribuie la menținerea masei musculare, prevenirea anemiei și susținerea sistemului imunitar.

Numeroase studii arată că aportul adecvat de proteine, estimat la aproximativ 1–1,2 grame pe kilogram corp pe zi pentru persoanele peste 65 de ani, ajută la menținerea forței musculare și a funcției fizice. Cercetările sugerează că un aport proteic corect e asociat cu reducerea riscului de mortalitate la vârstnici.

În plus, unele studii internaționale au indicat o legătură între consumul moderat de proteine animale și niveluri mai bune de energie și performanță fizică la adulții în vârstă.

Riscurile consumului excesiv de carne

Deși carnea are beneficii nutriționale, numeroase cercetări atrag atenția asupra riscurilor asociate consumului excesiv, mai ales în cazul cărnii roșii și al produselor procesate.

Studiile epidemiologice arată o asociere între consumul frecvent de mezeluri, cârnați sau carne procesată și creșterea riscului de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și anumite tipuri de cancer, în special cel colorectal.

De asemenea, unele cercetări sugerează că un consum ridicat de carne roșie poate crește riscul de fragilitate la persoanele în vârstă, mai ales la femei. Totodată, un aport excesiv de proteine poate pune presiune suplimentară asupra sistemului cardiovascular și asupra rinichilor, în anumite situații.

Ce tipuri de carne sunt considerate mai sănătoase

Specialiștii recomandă alegerea cărnii slabe, care e mai ușor de digerat și conține mai puține grăsimi saturate. Printre variantele considerate mai sănătoase se numără carnea de pui, curcan, peștele sau carnea slabă de vită.

Peștele e adesea recomandat în alimentația vârstnicilor datorită conținutului ridicat de acizi grași Omega-3, care pot contribui la menținerea sănătății inimii și a funcțiilor cognitive.

În schimb, produsele procesate ar trebui consumate rar, deoarece conțin cantități ridicate de sare, grăsimi nesănătoase și aditivi alimentari.

Importanța echilibrului alimentar și a modului de preparare

Cantitatea de carne recomandată diferă în funcție de starea de sănătate, nivelul de activitate fizică și eventualele afecțiuni existente. În general, medicii recomandă porții moderate, consumate de câteva ori pe săptămână, alături de legume, cereale integrale și alte surse de proteine, precum ouăle, lactatele sau leguminoasele.

Modul de preparare e la fel de important. Preparatele fierte, la cuptor sau la grătar sunt mai ușor de digerat și conțin mai puține grăsimi comparativ cu alimentele prăjite.

Tot mai multe studii subliniază că dietele echilibrate, bogate în alimente vegetale, dar care includ și cantități moderate de proteine animale, pot contribui la o îmbătrânire sănătoasă.

Mesajul transmis de Prof. Dr. Leon Dănăilă evidențiază necesitatea adaptării alimentației la schimbările care apar odată cu înaintarea în vârstă. Deși carnea poate oferi nutrienți importanți, consumul trebuie să fie moderat și atent ales.

Cercetările arată că echilibrul dintre proteinele animale și cele vegetale, alături de un stil de viață activ, reprezintă cheia menținerii sănătății și a calității vieții la vârsta a treia.

