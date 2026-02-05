Ouăle cresc colesterolul? Dr. Mihail Pautov ne lămurește situația definitiv

Întrebarea asta a stârnit dezbateri de zeci de ani, iar răspunsurile contradictorii ne-au lăsat pe mulți în ceață. Dr. Mihail Pautov vine cu explicații clare despre ce se întâmplă în corpul nostru când mâncăm ouă și când ar trebui să fim mai atenți.

Ce spune medicul

„Pentru oamenii sănătoși, consumul de ouă nu influențează colesterolul”, spune dr. Pautov. Un ou conține cam 200 mg de colesterol, dar ficatul nostru produce în mod normal cam un gram de colesterol zilnic. Când mănânci trei ouă – deci aduci vreo 600 de miligrame – ficatul scade automat producția proprie, ca să compenseze surplusul.

Problema apare când la cele trei ouă mai adaugi două fripturi, grăsimi saturate, grăsimi trans și alte lucruri de genul ăsta. Atunci aportul total de colesterol poate deveni prea mare. Dr. Pautov recomandă: „Ascultă sfatul medicului, dar încearcă să reduci cu atât mai mult consumul de colesterol și grăsimi saturate din multe alte surse alimentare.”

Organismul are propriile mecanisme prin care reglează colesterolul, iar alimentația trebuie privită ca un întreg, nu prin prisma unui singur aliment.

Ce conțin ouăle

Ouăle, mai ales gălbenușul, conțin colesterol alimentar. Un ou mare are în jur de 180–200 mg de colesterol, concentrat aproape în totalitate în gălbenuș. Mult timp s-a crezut că alimentele bogate în colesterol cresc automat nivelul din sânge, de aceea ouăle au fost puse la colț.

Studiile recente arată că organismul reacționează diferit la colesterolul din alimente.

Ce spun cercetările

La cei mai mulți oameni, colesterolul din alimente influențează mai puțin nivelul din sânge decât grăsimile saturate și cele trans. Organismul produce singur colesterol, iar când aportul alimentar crește, ficatul reduce producția proprie ca să mențină echilibrul.

Ouăle sunt alimente nutritive: proteine complete, vitamine (A, D, B12), minerale și colină, esențială pentru funcționarea creierului.

Când trebuie să fii atent

Persoanele care au deja colesterol crescut, diabet, boli cardiovasculare sau predispoziție genetică la hipercolesterolemie trebuie să fie mai prudente.

Mai există și „hiperresponderi”, oameni la care colesterolul din alimentație influențează mai mult valorile din sânge.

Colesterolul „bun” și colesterolul „rău”

Colesterolul nu e dușmanul. Organismul are nevoie de el pentru a produce hormoni și pentru structura celulelor. Problema apare când e dezechilibru între tipuri.

Colesterolul HDL, cel „bun”, elimină excesul din sânge și protejează vasele sanguine. Colesterolul LDL, cel „rău”, se depune pe pereții arterelor, crescând riscul de infarct și accident vascular.

Câte ouă poți mânca

Pentru majoritatea adulților sănătoși, specialiștii consideră că e în regulă cam un ou pe zi, în cadrul unei alimentații echilibrate. Dacă ai boli cardiovasculare sau colesterol crescut, recomandările scad la trei-patru ouă pe săptămână, iar uneori se sugerează să consumi mai mult albușul.

Important este și cum le prepari. Ouăle fierte, poșate sau făcute cu puțin ulei și mâncate cu legume sunt variante mai sănătoase decât cele prăjite în multă grăsime sau însoțite de alimente procesate.

Ouăle rămân alimente valoroase, iar pentru majoritatea oamenilor nu reprezintă niciun pericol când sunt consumate cu cap. Adevăratul risc apare când ouăle fac parte dintr-o dietă plină de grăsimi saturate și alimente procesate. Echilibrul în alimentație și sfaturile medicului rămân cele mai importante repere pentru a-ți menține inima sănătoasă.

