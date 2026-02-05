Acasă » Știri » Ouăle cresc colesterolul? Dr. Mihail Pautov ne lămurește situația definitiv

Ouăle cresc colesterolul? Dr. Mihail Pautov ne lămurește situația definitiv

De: Paul Hangerli 05/02/2026 | 05:40
Ouăle cresc colesterolul? Dr. Mihail Pautov ne lămurește situația definitiv
Dr. Mihail Pautov, sursa- arhiva CANCAN.RO

Întrebarea asta a stârnit dezbateri de zeci de ani, iar răspunsurile contradictorii ne-au lăsat pe mulți în ceață. Dr. Mihail Pautov vine cu explicații clare despre ce se întâmplă în corpul nostru când mâncăm ouă și când ar trebui să fim mai atenți.

Ce spune medicul

„Pentru oamenii sănătoși, consumul de ouă nu influențează colesterolul”, spune dr. Pautov. Un ou conține cam 200 mg de colesterol, dar ficatul nostru produce în mod normal cam un gram de colesterol zilnic. Când mănânci trei ouă – deci aduci vreo 600 de miligrame – ficatul scade automat producția proprie, ca să compenseze surplusul.

Problema apare când la cele trei ouă mai adaugi două fripturi, grăsimi saturate, grăsimi trans și alte lucruri de genul ăsta. Atunci aportul total de colesterol poate deveni prea mare. Dr. Pautov recomandă: „Ascultă sfatul medicului, dar încearcă să reduci cu atât mai mult consumul de colesterol și grăsimi saturate din multe alte surse alimentare.”

Organismul are propriile mecanisme prin care reglează colesterolul, iar alimentația trebuie privită ca un întreg, nu prin prisma unui singur aliment.

Ce conțin ouăle

Ouăle, mai ales gălbenușul, conțin colesterol alimentar. Un ou mare are în jur de 180–200 mg de colesterol, concentrat aproape în totalitate în gălbenuș. Mult timp s-a crezut că alimentele bogate în colesterol cresc automat nivelul din sânge, de aceea ouăle au fost puse la colț.

Studiile recente arată că organismul reacționează diferit la colesterolul din alimente.

Ce spun cercetările

La cei mai mulți oameni, colesterolul din alimente influențează mai puțin nivelul din sânge decât grăsimile saturate și cele trans. Organismul produce singur colesterol, iar când aportul alimentar crește, ficatul reduce producția proprie ca să mențină echilibrul.

Ouăle sunt alimente nutritive: proteine complete, vitamine (A, D, B12), minerale și colină, esențială pentru funcționarea creierului.

Când trebuie să fii atent

Persoanele care au deja colesterol crescut, diabet, boli cardiovasculare sau predispoziție genetică la hipercolesterolemie trebuie să fie mai prudente.
Mai există și „hiperresponderi”, oameni la care colesterolul din alimentație influențează mai mult valorile din sânge.

Colesterolul „bun” și colesterolul „rău”

Colesterolul nu e dușmanul. Organismul are nevoie de el pentru a produce hormoni și pentru structura celulelor. Problema apare când e dezechilibru între tipuri.

Colesterolul HDL, cel „bun”, elimină excesul din sânge și protejează vasele sanguine. Colesterolul LDL, cel „rău”, se depune pe pereții arterelor, crescând riscul de infarct și accident vascular.

Câte ouă poți mânca

Pentru majoritatea adulților sănătoși, specialiștii consideră că e în regulă cam un ou pe zi, în cadrul unei alimentații echilibrate. Dacă ai boli cardiovasculare sau colesterol crescut, recomandările scad la trei-patru ouă pe săptămână, iar uneori se sugerează să consumi mai mult albușul.

Important este și cum le prepari. Ouăle fierte, poșate sau făcute cu puțin ulei și mâncate cu legume sunt variante mai sănătoase decât cele prăjite în multă grăsime sau însoțite de alimente procesate.

Ouăle rămân alimente valoroase, iar pentru majoritatea oamenilor nu reprezintă niciun pericol când sunt consumate cu cap. Adevăratul risc apare când ouăle fac parte dintr-o dietă plină de grăsimi saturate și alimente procesate. Echilibrul în alimentație și sfaturile medicului rămân cele mai importante repere pentru a-ți menține inima sănătoasă.

CITEȘTE ȘI:  Dr. Cezar trage semnalul despre un tip de sare. Nu trebuie folosită niciodată

 Prof. Dr. Mircea Beuran avertizează. Care sunt cele trei cauze care explică aproape 95% dintre cazurile de pancreatită acută

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum îți reglezi sistemul nervos. De ce toată lumea vrea să se „reseteze”?
Știri
Cum îți reglezi sistemul nervos. De ce toată lumea vrea să se „reseteze”?
-20 grade Celsius în aceste orașe din România. Pe ce dată vine iarna cu adevărat, conform meteorologilor Accuweather
Știri
-20 grade Celsius în aceste orașe din România. Pe ce dată vine iarna cu adevărat, conform meteorologilor Accuweather
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații...
Rețeta Tom și Jerry, ieftin, bun și pe repede înainte. Amazon va folosi AI pentru a accelera producția de televiziune și filme
Gandul.ro
Rețeta Tom și Jerry, ieftin, bun și pe repede înainte. Amazon va folosi...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi poate face să plătească facturi uriașe
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra...
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie...
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Digi 24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget,...
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”
Digi24
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune”...
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Promotor.ro
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
go4it.ro
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Rețeta Tom și Jerry, ieftin, bun și pe repede înainte. Amazon va folosi AI pentru a accelera producția de televiziune și filme
Gandul.ro
Rețeta Tom și Jerry, ieftin, bun și pe repede înainte. Amazon va folosi AI pentru...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum îți reglezi sistemul nervos. De ce toată lumea vrea să se „reseteze”?
Cum îți reglezi sistemul nervos. De ce toată lumea vrea să se „reseteze”?
-20 grade Celsius în aceste orașe din România. Pe ce dată vine iarna cu adevărat, conform meteorologilor ...
-20 grade Celsius în aceste orașe din România. Pe ce dată vine iarna cu adevărat, conform meteorologilor Accuweather
Cresc pensiile cu 200 lei (50€) pentru toți pensionarii români din această categorie. Decizia este ...
Cresc pensiile cu 200 lei (50€) pentru toți pensionarii români din această categorie. Decizia este oficială
Chef John ne dezvăluie secretul „Burning Noodles”: tăițeii legendari din Sichuan care cuceresc ...
Chef John ne dezvăluie secretul „Burning Noodles”: tăițeii legendari din Sichuan care cuceresc lumea fără să fie extrem de iuți
BANC | „Domnule Bulă, ne pare rău, dar nu vă putem angaja”
BANC | „Domnule Bulă, ne pare rău, dar nu vă putem angaja”
Horoscop rune azi, 5 februarie 2026. Persoanele impulsive sunt puse la încercare
Horoscop rune azi, 5 februarie 2026. Persoanele impulsive sunt puse la încercare
Vezi toate știrile
×