Ispita de la Insula Iubirii, urmărită și bătută de fostul iubit! Relația s-a terminat, dar coșmarul a continuat!

De: Keva Iosif 05/02/2026 | 06:50
Cunoscută publicului după apariția în sezonul 6 al emisiuni Insula Iubirii, Roxana Lite a ajuns recent în fața instanței, unde a cerut un ordin de protecție împotriva fostului iubit. Conform informațiilor obținute de CANCAN.RO, relația lor s-a încheiat rapid, dar a fost urmată de mai multe episoade tensionate, care au determinat-o să se adreseze atât poliției, cât și judecătorilor!

Roxana Lite a avut o relație cu un bărbat din Râmnicu Vâlcea în perioada 25 august și 7 decembrie 2025. După despărțire, locuințele celor doi fiind foarte apropiate, acesta a continuat să meargă la ușa ei, invocând diverse motive: ba să își recupereze o cămașă, ba să se împace, fie să să îi aducă lucruri personale.

Fosta ispită de la Insula Iubirii i-a cerut în mod repetat să nu mai vină  și să nu o mai caute.

Situația a escaladat pe 3 ianuarie 2026, când cei doi s-au întâlnit în zona unui magazin din apropierea locuințelor. Conform mărturiilor, individul a urmat-o până la apartamentul acesteia și, în momentul în care ea a încercat să intre în casă, a blocat accesul.

Plângere penală pentru hărțuire și lovire

Chiar el a recunoscut acest lucru în fața instanței: ”I-am cerut laptopul. A refuzat să mi-l dea. Atunci m-am pus în faţa uşii. Am pus piciorul în uşă”. În acel moment Roxana a strigat ”Ajutor! Poliția”, iar un vecin a ieșit pe hol.

”Precizează că un martor este vecinul care a intervenit, practic salvatorul reclamantei, iar al doilea este o prietenă a reclamantei, o cunoştinţă care cunoaşte evenimente petrecute până la data de 03.01.2026, dar şi ulterior”, se prezintă în datele de la dosar.

Roxana Lite a trăit clipe de coșmar din cauza fostului iubit

Speriată, Roxana le-a povestit judecătorilor că au fost mai multe episoade în care a fost urmărită.

”Reclamanta arată că i-a spus pârâtului că o să şi le ia pe cale legală (lucrurile), însă acesta a împins uşa când ea a vrut să deschidă, ea nu a mai putut închide uşa, a căzut jos şi a strigat după ajutor, nu s-a putut ţine la el, a venit vecinul care l-a luat în timp ce ea continua să strige după ajutor şi să sune cineva la 112. Susţine că vecinul i-a făcut poză pârâtului când acesta era la lift, pârâtul spunându-i că o să vorbească şi cu sora sa, i-a spus de datorie şi că lucrurile nu o să rămână aşa.

La interpelarea instanţei arată că ea era pe jos, încerca să se ţină, dar nu avea forţă, era speriată, îngrozită, şi că de atunci nu a mai avut nicio interacţiune cu pârâtul.

Reclamanta arată că în luna decembrie după ce a stabilit că nu mai vrea să aibă niciun contact cu pârâtul acesta a urmărit-o când venea de la pilates şi a venit în lift să discute cu ea, ea nu a vrut, acesta a vrut să o sărute cu forţa, dar ea nu a fost de acord, l-a împins”.

Între timp, se pare că situația s-a agravat, iar Roxana Lite a formulat inclusiv o plângere penală pentru hărțuire, lovire și violare de domiciliu, înregistrată la începutul lunii ianuarie 2026.

Totodată, potrivit declarațiilor, aceasta s-a mutat în locuința mamei sale, motivând că nu se mai simțea în siguranță, dat fiind faptul că apartamentul său se află foarte aproape de cel al fostului iubit.

Judecătorii au concluzionat că faptele prezentate sunt suficiente pentru a justifica emiterea unui ordin de protecție. Astfel, instanța a dispus ca, timpd e două luni, bărbatul să păstreze o distanță minimă de 25 de metri față de Roxana Lite și să nu o mai contacteze sub nicio formă.

”Mă simt ispită și în viața de zi cu zi”

Roxana Lite se descria ca fiind o fire pasională și jucăușă, motivând că a avut un un scop clar pentru care a acceptat provocarea de a fi ispită. Ea își dorea să îi ajute pe concurenţi să găsească răspunsuri la întrebări pe care nu au avut curajul să și le pună inainte. Spunea că este pregătită pentru orice provocare și că nu și-a impus nicio limită pentru rolul de ispită.

„Mă simt o ispită și în viața de zi cu zi. De cele mai multe ori întorc priviri pe care nu-mi propun să le întorc și atenția bărbaților din camera în care sunt e, de cele mai multe ori, îndreptată către mine”, a declarat aceasta.

