-20 grade Celsius în aceste orașe din România. Pe ce dată vine iarna cu adevărat, conform meteorologilor Accuweather

De: Irina Vlad 05/02/2026 | 07:46
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile. Iarna abia acum se resimte în anumite orașe. Unde se vor înregistra -20 de grade Celsius, cele mai scăzute temperaturi?

Din punct de vedere meteorologic, temperaturile pentru luna februarie 2026 vor oscila. Vor exista precipitații abundente în regiunile sudice și sud-estice, local vor lipsi în nordul Carpaților Orientali, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

-20 de grade într-un oraș din România

Vremea va păstra multe din caracteristicile lunii anterioare, cu intervale de timp în care temperaturile vor fi geroase, coborând până la minus 10 grade Celsius, dar vor fi şi momente cu temperaturi primăvăratice.

Potrivit prognozei meteo a meteorologilor Accuweather, mai multe județe din România vor exista avertizări de ninsoare și coduri galbene de ger, ninsori și polei. După valul de ninsori care a lovit România în aceste zile, în unele orașe din țară iarna abia acum începe să se facă resimțită. Pe data de 9 februarie (luni), în Miercurea Cius sunt așteptate temperaturi de -17 grade – care vor fi resimțite -20.

Ulterior, de la mijlocul lunii februarie, vremea începe să se încălzească treptat. Va exista o creștere a temeperaturilor spre valori apropiate de cele normale, sau chiar peste acestea, mai ales în regiunile vestice. În perioada 09-23 februarie, temperaturile în termometre vor fi ușor mai ridicate decât în mod nomal. Potrivit meteorologilor, cantitățile de precipitații vor fi abundente la nivelul țării, dar mai ales în regiunile sudice.

În București, vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de 2–4 grade.

