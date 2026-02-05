Chiar și un înger păzitor are un înger păzitor. Să o cunoaștem pe Alessia Elefante, îngerul și logodnica lui Gigio Donnarumma

În spatele unuia dintre cei mai buni portari ai lumii se află o poveste de dragoste discretă, dar puternică. Gianluigi „Gigio” Donnarumma apără poarta cu reflexe incredibile, însă, dincolo de stadion, cineva îi apără echilibrul și liniștea. Alessia Elefante, partenera sa de viață, este femeia care l-a însoțit în toate etapele ascensiunii sale spectaculoase.

Gigio, băiatul-minune care a cucerit fotbalul european

Gianluigi Donnarumma este unul dintre cei mai talentați portari ai generației sale și dovada vie că uneori talentul nu are nevoie de ani pentru a fi confirmat. Născut pe 25 februarie 1999, în Castellammare di Stabia, Italia, „Gigio”, cum îl alintă toată lumea, a ajuns în lumina reflectoarelor incredibil de devreme.

La doar 16 ani debuta pentru AC Milan, unul dintre cele mai mari cluburi din fotbalul italian. Cu o înălțime de aproape doi metri, reflexe spectaculoase și o maturitate rar întâlnită la o vârstă atât de fragedă, Donnarumma a devenit rapid titular incontestabil.

Cariera sa a continuat să urce. În 2021 a semnat cu Paris Saint-Germain, unde a evoluat în Liga Campionilor și a câștigat trofee importante. Momentul care l-a transformat definitiv într-un erou național a venit însă la Campionatul European din 2020, când Italia a câștigat trofeul, iar Donnarumma a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului, o performanță extrem de rară pentru un portar.

Reflexele rapide, siguranța în duelurile unu la unu și capacitatea de a apăra lovituri de departajare l-au transformat într-un simbol al noii generații de portari.

Noul capitol: Manchester City și provocările carierei

Cariera lui Gigio a intrat într-o nouă etapă după transferul la Manchester City, unde a semnat un contract pe termen lung și a devenit parte din proiectul ambițios al clubului englez. Presa sportivă a speculat recent inclusiv despre posibilitatea unei reveniri în Italia, însă portarul italian rămâne concentrat pe performanță și competiții majore.

În același timp, succesul profesional a venit la pachet cu schimbări și sacrificii personale, inclusiv amânarea nunții pentru a se concentra pe carieră și pe competițiile internaționale.

Alessia Elefante, femeia care i-a fost alături încă de la început

În spatele succesului sportiv se află Alessia Elefante, logodnica lui Donnarumma și una dintre cele mai discrete, dar admirate prezențe din lumea fotbalului. Născută pe 25 mai 1997, la Napoli, Alessia este influencer și designer de interior, dar rolul care a adus-o în atenția publicului este cel de sprijin constant pentru celebrul portar italian.

Cei doi formează un cuplu din 2017, când Donnarumma era încă la începutul carierei. Relația lor a crescut odată cu succesul lui, iar Alessia a devenit o prezență constantă în tribunele stadionului, susținându-l la fiecare moment important. Diferența de înălțime dintre cei doi atrage adesea atenția fanilor, Alessia fiind cu aproximativ 39 de centimetri mai scundă decât celebrul portar.

Viața dincolo de fotbal și familia lor

Alessia este activă pe rețelele sociale, unde împărtășește momente din viața personală, călătorii și imagini alături de familie. Are peste o sută de mii de urmăritori și este apreciată pentru stilul elegant și naturalețea cu care își prezintă viața. Cuplul este pasionat de Halloween cei doi pozându-se în diverse costume, de la pirați până la zombi.

În 2024, cuplul s-a logodit, iar povestea lor de dragoste a fost completată de venirea pe lume a fiului lor, Leo. Pentru Donnarumma, familia a devenit un punct de echilibru esențial într-o carieră dominată de presiune și performanță.

Momente dificile care le-au consolidat relația

Viața lor nu a fost lipsită de încercări. În 2023, Alessia și Donnarumma au fost victimele unui jaf violent în locuința lor din Paris, fiind legați de atacatori. Incidentul a șocat presa internațională, însă cei doi au rămas uniți și au depășit împreună momentul dificil. Atacatorii au reușit să jefuiască bijuterii, ceasuri și genți de piele în valoare de 500.000 euro.

„WAG-ul” care a cucerit Premier League

Odată cu transferul lui Donnarumma în Anglia, Alessia a devenit rapid una dintre cele mai urmărite partenere ale fotbaliștilor din Premier League. Ea își însoțește frecvent partenerul la meciuri, purtând culorile echipei și celebrând alături de el momentele importante din carieră.

Pe lângă imaginea publică, Alessia își continuă activitatea profesională în design interior și își dezvoltă propriul drum, fără a rămâne doar în umbra succesului sportiv al logodnicului ei.

Gianluigi Donnarumma este cunoscut pentru paradele spectaculoase și trofeele câștigate, însă viața lui arată că până și cei care par invincibili pe teren au nevoie de sprijin în afara lui. Alessia Elefante este prezența calmă din spatele succesului lui „Gigio”, îngerul păzitor care apără poarta Italiei, dar care, la rândul său, este protejat de cineva care îi oferă echilibru, stabilitate și liniște.

