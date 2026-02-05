Acasă » Știri » Chiar și un înger păzitor are un înger păzitor. Să o cunoaștem pe Alessia Elefante, îngerul și logodnica lui Gigio Donnarumma

Chiar și un înger păzitor are un înger păzitor. Să o cunoaștem pe Alessia Elefante, îngerul și logodnica lui Gigio Donnarumma

De: Paul Hangerli 05/02/2026 | 08:30
Chiar și un înger păzitor are un înger păzitor. Să o cunoaștem pe Alessia Elefante, îngerul și logodnica lui Gigio Donnarumma
Gianluigi Donnarumma, sursa-captură social media Donnarumma
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
24 poze
Vezi galeria foto

În spatele unuia dintre cei mai buni portari ai lumii se află o poveste de dragoste discretă, dar puternică. Gianluigi „Gigio” Donnarumma apără poarta cu reflexe incredibile, însă, dincolo de stadion, cineva îi apără echilibrul și liniștea. Alessia Elefante, partenera sa de viață, este femeia care l-a însoțit în toate etapele ascensiunii sale spectaculoase.

Gigio, băiatul-minune care a cucerit fotbalul european

Gianluigi Donnarumma este unul dintre cei mai talentați portari ai generației sale și dovada vie că uneori talentul nu are nevoie de ani pentru a fi confirmat. Născut pe 25 februarie 1999, în Castellammare di Stabia, Italia, „Gigio”, cum îl alintă toată lumea, a ajuns în lumina reflectoarelor incredibil de devreme.

La doar 16 ani debuta pentru AC Milan, unul dintre cele mai mari cluburi din fotbalul italian. Cu o înălțime de aproape doi metri, reflexe spectaculoase și o maturitate rar întâlnită la o vârstă atât de fragedă, Donnarumma a devenit rapid titular incontestabil.

Cariera sa a continuat să urce. În 2021 a semnat cu Paris Saint-Germain, unde a evoluat în Liga Campionilor și a câștigat trofee importante. Momentul care l-a transformat definitiv într-un erou național a venit însă la Campionatul European din 2020, când Italia a câștigat trofeul, iar Donnarumma a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului, o performanță extrem de rară pentru un portar.

Reflexele rapide, siguranța în duelurile unu la unu și capacitatea de a apăra lovituri de departajare l-au transformat într-un simbol al noii generații de portari.

Noul capitol: Manchester City și provocările carierei

Cariera lui Gigio a intrat într-o nouă etapă după transferul la Manchester City, unde a semnat un contract pe termen lung și a devenit parte din proiectul ambițios al clubului englez. Presa sportivă a speculat recent inclusiv despre posibilitatea unei reveniri în Italia, însă portarul italian rămâne concentrat pe performanță și competiții majore.

În același timp, succesul profesional a venit la pachet cu schimbări și sacrificii personale, inclusiv amânarea nunții pentru a se concentra pe carieră și pe competițiile internaționale.

Alessia Elefante, femeia care i-a fost alături încă de la început

În spatele succesului sportiv se află Alessia Elefante, logodnica lui Donnarumma și una dintre cele mai discrete, dar admirate prezențe din lumea fotbalului. Născută pe 25 mai 1997, la Napoli, Alessia este influencer și designer de interior, dar rolul care a adus-o în atenția publicului este cel de sprijin constant pentru celebrul portar italian.

Cei doi formează un cuplu din 2017, când Donnarumma era încă la începutul carierei. Relația lor a crescut odată cu succesul lui, iar Alessia a devenit o prezență constantă în tribunele stadionului, susținându-l la fiecare moment important. Diferența de înălțime dintre cei doi atrage adesea atenția fanilor, Alessia fiind cu aproximativ 39 de centimetri mai scundă decât celebrul portar.

Viața dincolo de fotbal și familia lor

Alessia este activă pe rețelele sociale, unde împărtășește momente din viața personală, călătorii și imagini alături de familie. Are peste o sută de mii de urmăritori și este apreciată pentru stilul elegant și naturalețea cu care își prezintă viața. Cuplul este pasionat de Halloween cei doi pozându-se în diverse costume, de la pirați până la zombi.

În 2024, cuplul s-a logodit, iar povestea lor de dragoste a fost completată de venirea pe lume a fiului lor, Leo. Pentru Donnarumma, familia a devenit un punct de echilibru esențial într-o carieră dominată de presiune și performanță.

Momente dificile care le-au consolidat relația

Viața lor nu a fost lipsită de încercări. În 2023, Alessia și Donnarumma au fost victimele unui jaf violent în locuința lor din Paris, fiind legați de atacatori. Incidentul a șocat presa internațională, însă cei doi au rămas uniți și au depășit împreună momentul dificil. Atacatorii au reușit să jefuiască bijuterii, ceasuri și genți de piele în valoare de 500.000 euro.

„WAG-ul” care a cucerit Premier League

Odată cu transferul lui Donnarumma în Anglia, Alessia a devenit rapid una dintre cele mai urmărite partenere ale fotbaliștilor din Premier League. Ea își însoțește frecvent partenerul la meciuri, purtând culorile echipei și celebrând alături de el momentele importante din carieră.

Pe lângă imaginea publică, Alessia își continuă activitatea profesională în design interior și își dezvoltă propriul drum, fără a rămâne doar în umbra succesului sportiv al logodnicului ei.

Gianluigi Donnarumma este cunoscut pentru paradele spectaculoase și trofeele câștigate, însă viața lui arată că până și cei care par invincibili pe teren au nevoie de sprijin în afara lui. Alessia Elefante este prezența calmă din spatele succesului lui „Gigio”, îngerul păzitor care  apără poarta Italiei, dar care, la rândul său, este protejat de cineva care îi oferă echilibru, stabilitate și liniște.

CITEȘTE ȘI:   Noua iubită WOW a lui Cole Palmer! Starul lui Chelsea trăiește o poveste intensă în afara terenului, după despărțirea care i-a lăsat cu gura căscată pe fani

Brazilianca blondă care nu stă cu el doar pentru bani. Povestea Nataliei Belloli, femeia de lângă Raphinha

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Demisie de răsunet în televiziune! Cunoscuta jurnalistă pleacă de la Digi24 și ajunge la Antena 1
Știri
Demisie de răsunet în televiziune! Cunoscuta jurnalistă pleacă de la Digi24 și ajunge la Antena 1
ANM: avertizare nowcasting de vreme rea în România. Care sunt zonele lovite de crivăț
Știri
ANM: avertizare nowcasting de vreme rea în România. Care sunt zonele lovite de crivăț
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații...
Produsul mai ieftin cu 35% în toate magazinele LIDL din România, începând de azi. Costă doar 4.49 lei/kg
Gandul.ro
Produsul mai ieftin cu 35% în toate magazinele LIDL din România, începând de...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Alimentul care poate reduce colesterolul cu 10% în doar 48 de ore
Adevarul
Alimentul care poate reduce colesterolul cu 10% în doar 48 de ore
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie...
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Digi 24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget,...
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”
Digi24
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune”...
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Promotor.ro
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
go4it.ro
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Produsul mai ieftin cu 35% în toate magazinele LIDL din România, începând de azi. Costă doar 4.49 lei/kg
Gandul.ro
Produsul mai ieftin cu 35% în toate magazinele LIDL din România, începând de azi. Costă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Demisie de răsunet în televiziune! Cunoscuta jurnalistă pleacă de la Digi24 și ajunge la Antena 1
Demisie de răsunet în televiziune! Cunoscuta jurnalistă pleacă de la Digi24 și ajunge la Antena 1
ANM: avertizare nowcasting de vreme rea în România. Care sunt zonele lovite de crivăț
ANM: avertizare nowcasting de vreme rea în România. Care sunt zonele lovite de crivăț
De ce a „divorțat” Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: ”Simt că e ...
De ce a „divorțat” Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: ”Simt că e sfârșitul lumii”
Câte mii de euro au primit eliminații Dilinca și Mădălin Șerban pentru cele 5 săptămâni la Power ...
Câte mii de euro au primit eliminații Dilinca și Mădălin Șerban pentru cele 5 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
De ce are februarie doar 28 de zile? Povestea fascinantă a lunii „nedreptățite”, plină de ...
De ce are februarie doar 28 de zile? Povestea fascinantă a lunii „nedreptățite”, plină de superstiții, politică și astronomie
Test de logică | 3 diferențe în maximum 45 de secunde: Le puteți găsi pe toate?
Test de logică | 3 diferențe în maximum 45 de secunde: Le puteți găsi pe toate?
Vezi toate știrile
×