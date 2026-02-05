Câte mii de euro au primit eliminații Dilinca și Mădălin Șerban pentru cele 5 săptămâni la Power Couple de la Antena 1

În ediția de miercuri 4 februarie 2026 a emisiunii Power Couple (sezonul 3), Dilinca și Mădălin Șerban au obținut cel mai mic punctaj în proba labirintului simțurilor. După duelul cu familia Zmărăndescu, influencerița și iubitul ei au fost elimiați. Câți bani și-a luat cuplul pentru cele 5 săptămâni petrecute în show-ul de la Antena 1?

Episodul 15 al emisiunii Power Couple – La bine și la greu, sezonul 3, s-a terminat cum nu se putea mai rău pentru cuplul format din Mădălin Șerban și Dilinca. Dani Oțil le-a pregătit concurenților o provocare senzorială în labirintul simțurilor, probă la care Dilinca și Mădălin au obținut cel mai mic punctaj. Aceștia au mers la duelul pentru eliminarea cu Luiza și Cătălin Zmărăndescu.

Câte mii de euro au primit Dilinca și Mădălin la Power Couple?

În urma voturilor celorlalți participanți, familia Zmărăndescu a obținut cele mai multe voturi din partea cuplurilor. În ciuda prieteniilor din casă, nominalizările au fost făcute strategic, iar Oase, unul dintre apropiații lui Mădălin Șerban, a votat împotriva lor. Dezamăgit, iubitul Dilincăi a mărturisit că se aștepta ca Oase să le ofere „o mână de ajutor”.

Oase: Decizia este grea și imposibilă, dar trebuie făcută. Noi așa am simțit. Spre că mă înțelegeți. Este o situație în care trebuie să alegi între două echipe foarte dragi. În momentul acesta, ne dorim ca Zmărăndescu și Luiza să meargă mai departe. Mădălin și Ilinca sunt niște oameni foarte maturi și sunt sigur că am câștigat niște prieteni pe partea asta. Mădălin Șerban: Credeam că Oase vrea să ne salveze. Am avut o legătură mai specială cu el. Nu am fost supărat sau dezamăgit, doar credeam că avem ceva mai special.

Dilinca și Mădălin Șerban au rezistat 5 stage-uri la Power Couple. Pentru fiecare stage (1 stage = 1 săptămână), cuplul a primit 3.000 de euro. Prin urmare, pentru cele 5 stage-uri, cei doi au devenit mai bogați cu 15.000 de euro.

DANI OȚIL: Mulțumim că ați trecut pe la noi și că ați rezistat foarte mult pentru o relație crudă, tânără. Eu cred că este o performanță. Sper că ați prins ceva și de la noi ăștia mai bătrâni. Cel mai fain ar fi să ne vedem peste 10 ani, după căsătorie, iar unul dintre voie să mă flueiere pe stradă și să îmi spună „a fost așa cum ați spus voi”. DILINCA: E un final frumos. Suntem înconjurați de oameni foarte frumoși și de experiențe foarte frumoase. Este emoționant, dar e frumos. Eu sunt fericită.

