Care este numele real al Dilincăi. Motivul adevărat pentru care concurenta Power Couple 2026 s-a mutat în Grecia

Un nou sezon Power Couple a luat startul la Antena 1. Cuplurile curajoase sunt gata să demonstreze că funcționează perfect împreună, iar printre acestea se află și perechea formată din Dilinca și iubitul ei, Mădălin Șerban. Care este numele real al Dilincăi?

Sezonul 3 Power Couple îi va pune pe concurenți în fața unor provocări dificile, care le vor pune la încercare încrederea, comunicarea și rezistența fizică și emoțională, pentru a demonstra cât de solidă este legătura dintre ei.

Care este numele real al Dilincăi

Așa cum spuneam, Dilinca și Mădălin Șerban fac parte din suita de curajoși din noul sezon al emisiunii prezentate de Dani Oțil. El a devenit cunoscut publicului larg după ce s-a alăturat trupei 5gang, iar ea este una dintre cele mai îndrăgite creatoare de conținut din România.

Dilinca, pe numele său real Ilinca Dascălu, are 21 de ani și a devenit cunoscută datorită activității sale din mediul online. Pasiunea pentru social media a apărut încă de la vârsta de 10 ani și tot atunci și-a lansat și propriul canal de YouTube.

De-a lungul timpului a reușit să își construiască o comunitate numeroasă de urmăritori și a ajuns una dintre cele mai cunoscute influencerițe din online-ul românesc. Iar acum fanii o pot urmări și la Power Couple, unde își va testa relația de patru ani pe care o are cu Mădălin Șerban.

Motivul adevărat pentru care Dilinca s-a mutat în Grecia

Deși acum apare pe micile ecrane, la Power Couple, Dilinca este obișnuită cu camerele de filmat. Pe canalul său de YouTube aceasta a postat numeroase vlogguri de-a lungul timpului, iar fanii au urmărit-o îndeaproape.

Chiar și așa, puțin sunt cei care știu că Dilinca nu a locuit pentru o perioadă în România. În anul 2016, pe vremea când avea doar 12 ani, aceasta își urma familia și se muta în Grecia. A locuit acolo vreme de 5 ani, iar la vârsta de 17 ani s-a întors în țara natală. Despre întreaga experiență a mutării a vorbit și în unul din vlogg-urile sale.

„M-am mutat în Grecia. Nu știu cum să vă spun, adică eu deja m-am acomodat. Deja am avut prima zi de școală, sunt așa încântată. Acum eu la școală învăț greaca, dar asta este o altă discuție, o să fac un video separat despre cum e școala din Grecia. Este foarte diferită de cea din România”, spunea Dilinca, la acea vreme.

Cum se apără Adda, după ce și-a ”mângâiat” soțul la Power Couple: „Nu l-am lovit cu ură! Urăsc violența!”

„Blestemul” Power Couple: Cele 3 cupluri care au divorțat din cauza show-ului de la Antena 1. Cine se desparte după sezonul 3?

Foto: Facebook