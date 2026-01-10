Acasă » Știri » Care este numele real al Dilincăi. Motivul adevărat pentru care concurenta Power Couple 2026 s-a mutat în Grecia

Care este numele real al Dilincăi. Motivul adevărat pentru care concurenta Power Couple 2026 s-a mutat în Grecia

De: Alina Drăgan 10/01/2026 | 09:00
Care este numele real al Dilincăi. Motivul adevărat pentru care concurenta Power Couple 2026 s-a mutat în Grecia
Care este numele real al Dilincăi /Foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
20 poze
Vezi galeria foto

Un nou sezon Power Couple a luat startul la Antena 1. Cuplurile curajoase sunt gata să demonstreze că funcționează perfect împreună, iar printre acestea se află și perechea formată din Dilinca și iubitul ei, Mădălin Șerban. Care este numele real al Dilincăi?

Sezonul 3 Power Couple îi va pune pe concurenți în fața unor provocări dificile, care le vor pune la încercare încrederea, comunicarea și rezistența fizică și emoțională, pentru a demonstra cât de solidă este legătura dintre ei.

Care este numele real al Dilincăi

Așa cum spuneam, Dilinca și Mădălin Șerban fac parte din suita de curajoși din noul sezon al emisiunii prezentate de Dani Oțil. El a devenit cunoscut publicului larg după ce s-a alăturat trupei 5gang, iar ea este una dintre cele mai îndrăgite creatoare de conținut din România.

Dilinca, pe numele său real Ilinca Dascălu, are 21 de ani și a devenit cunoscută datorită activității sale din mediul online. Pasiunea pentru social media a apărut încă de la vârsta de 10 ani și tot atunci și-a lansat și propriul canal de YouTube.

De-a lungul timpului a reușit să își construiască o comunitate numeroasă de urmăritori și a ajuns una dintre cele mai cunoscute influencerițe din online-ul românesc. Iar acum fanii o pot urmări și la Power Couple, unde își va testa relația de patru ani pe care o are cu Mădălin Șerban.

Dilinca și Mădălin, concurenți în sezonul 3 Power Couple

Motivul adevărat pentru care Dilinca s-a mutat în Grecia

Deși acum apare pe micile ecrane, la Power Couple, Dilinca este obișnuită cu camerele de filmat. Pe canalul său de YouTube aceasta a postat numeroase vlogguri de-a lungul timpului, iar fanii au urmărit-o îndeaproape.

Chiar și așa, puțin sunt cei care știu că Dilinca nu a locuit pentru o perioadă în România. În anul 2016, pe vremea când avea doar 12 ani, aceasta își urma familia și se muta în Grecia. A locuit acolo vreme de 5 ani, iar la vârsta de 17 ani s-a întors în țara natală. Despre întreaga experiență a mutării a vorbit și în unul din vlogg-urile sale.

„M-am mutat în Grecia. Nu știu cum să vă spun, adică eu deja m-am acomodat. Deja am avut prima zi de școală, sunt așa încântată. Acum eu la școală învăț greaca, dar asta este o altă discuție, o să fac un video separat despre cum e școala din Grecia. Este foarte diferită de cea din România”, spunea Dilinca, la acea vreme.

Cum se apără Adda, după ce și-a ”mângâiat” soțul la Power Couple: „Nu l-am lovit cu ură! Urăsc violența!”

„Blestemul” Power Couple: Cele 3 cupluri care au divorțat din cauza show-ului de la Antena 1. Cine se desparte după sezonul 3?

 

Foto: Facebook

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodiile protejate de Univers până în martie 2026. Au parte de stabilitate și scapă de toate grijile
Știri
Zodiile protejate de Univers până în martie 2026. Au parte de stabilitate și scapă de toate grijile
Știați că gemenii identici nu au aceleași amprente? Află aici cauzele
Știri
Știați că gemenii identici nu au aceleași amprente? Află aici cauzele
Horoscop 10 ianuarie 2026: Două zodii primesc ajutor financiar, altele simt o mare ușurare sufletească
Mediafax
Horoscop 10 ianuarie 2026: Două zodii primesc ajutor financiar, altele simt o mare...
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de ani și a avut ultimul salariu de 7.000 de lei
Gandul.ro
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit...
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana...
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024
Digi24
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin...
A fost arestat cel mai periculos chinez din „imperiul mafiei cibernetice”. Avea centre de muncă forțată unde-și derula escrocheriile
Mediafax
A fost arestat cel mai periculos chinez din „imperiul mafiei cibernetice”. Avea centre...
Parteneri
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
Digi24
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un...
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Apple a făcut publică informația: cât a câștigat în 2025 Tim Cook, CEO-ul companiei
go4it.ro
Apple a făcut publică informația: cât a câștigat în 2025 Tim Cook, CEO-ul companiei
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de ani și a avut ultimul salariu de 7.000 de lei
Gandul.ro
Pensia incredibil de mică pe care o primește un bărbat care a muncit 40 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodiile protejate de Univers până în martie 2026. Au parte de stabilitate și scapă de toate grijile
Zodiile protejate de Univers până în martie 2026. Au parte de stabilitate și scapă de toate grijile
Știați că gemenii identici nu au aceleași amprente? Află aici cauzele
Știați că gemenii identici nu au aceleași amprente? Află aici cauzele
Jennifer Lopez le răspunde tranșant celor care o critică: „Dacă ai avea fundul meu, ai umbla dezbrăcată!”
Jennifer Lopez le răspunde tranșant celor care o critică: „Dacă ai avea fundul meu, ai umbla dezbrăcată!”
Călin Donca, cel mai bogat concurent de la Survivor 2026? Ce avere are Faimosul care s-a luat la bătaie ...
Călin Donca, cel mai bogat concurent de la Survivor 2026? Ce avere are Faimosul care s-a luat la bătaie cu Cristi Boureanu
Carbonara fără paste?! Pasta Queen te face să spui : Mamma mia, dar ce bunătate
Carbonara fără paste?! Pasta Queen te face să spui : Mamma mia, dar ce bunătate
Iarnă crâncenă în cel mai călduros oraș din România. Ninge 11 zile neîncetat, potrivit meteorologilor ...
Iarnă crâncenă în cel mai călduros oraș din România. Ninge 11 zile neîncetat, potrivit meteorologilor Accuweather
Vezi toate știrile
×