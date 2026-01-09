Acasă » Știri » „Blestemul” Power Couple: Cele 3 cupluri care au divorțat din cauza show-ului de la Antena 1. Cine se desparte după sezonul 3?

„Blestemul” Power Couple: Cele 3 cupluri care au divorțat din cauza show-ului de la Antena 1. Cine se desparte după sezonul 3?

De: Anca Chihaie 09/01/2026 | 08:36
Blestemul Power Couple: Cele 3 cupluri care au divorțat din cauza show-ului de la Antena 1. Cine se desparte după sezonul 3?
Cele 3 cupluri care au divorțat din cauza show-ului de la Antena 1

Show-ul „Power Couple”, difuzat de Antena 1 și promovat drept un test suprem al iubirii, al rezistenței emoționale și al compatibilității în cuplu, pare să fi devenit, pentru unii participanți, un adevărat punct de cotitură. Departe de a consolida relațiile, experiența intensă a competiției a scos la iveală fisuri adânci, tensiuni vechi și diferențe de caracter greu de ignorat. După trei sezoane, un tipar începe să se contureze: mai multe cupluri care păreau solide s-au destrămat la scurt timp după apariția în emisiune.

Cel mai recent sezon a debutat într-o atmosferă încărcată de emoție, iar publicul nu a întârziat să observe că, dincolo de probele spectaculoase și momentele de susținere afișate pe ecran, presiunea competiției poate avea un impact profund asupra relațiilor. Confruntarea cu situații-limită, stresul constant și expunerea publică au funcționat, pentru unii, ca o lupă care a mărit problemele deja existente.

Cele 3 cupluri care au divorțat din cauza show-ului de la Antena 1

Unul dintre cele mai discutate cazuri este cel al Daianei Anghel și al lui Sorin Gonțea. După un deceniu petrecut împreună, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Relația lor, construită în timp și percepută ca una matură și echilibrată, a ajuns la final la scurt timp după participarea la „Power Couple”. Experiența din cadrul emisiunii pare să fi accelerat un proces de conștientizare, în care diferențele de viziune și nevoile individuale au devenit imposibil de ignorat. Deși despărțirea a fost una asumată, pentru fani a venit ca un șoc, mai ales în contextul longevității relației.

Daiana Anghel și Sorin Gonțea
Daiana Anghel și Sorin Gonțea

Un alt cuplu care a atras atenția este format din CRBL și Elena Vîșcu. După 16 ani de mariaj, separarea lor a surprins atât publicul, cât și apropiații. Cei doi au fost considerați mult timp un exemplu de stabilitate, iar apariția lor în emisiune a consolidat această imagine. Totuși, în spatele camerelor, presiunea competiției și expunerea constantă au contribuit la scoaterea la suprafață a unor tensiuni mai vechi.

CRBL și Elena

Lista se completează cu Lino Golden și Delia Salchievici, un cuplu tânăr care părea pregătit să înfrunte orice obstacol. Căsătoriți în aprilie 2024, cei doi au ales să divorțeze exact un an mai târziu, în aprilie 2025. Deși relația lor părea solidă la exterior, experiența „Power Couple” le-a oferit un context în care adevăratele diferențe de caracter au devenit evidente.

Lino Golden și Delia Salchievici

Singurul motiv pentru care Cătălin Zmărăndescu a acceptat să participe cu soția la Power Couple. Ce fac în intimitate îi ajută la Antena 1

Concurentul care a început să plângă la Power Couple! „Este luna noastră de miere, pentru că nu am avut ocazia”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Program TV 9 ianuarie 2026. La ce oră începe Survivor la Antena 1
Știri
Program TV 9 ianuarie 2026. La ce oră începe Survivor la Antena 1
Cum arată apartamentul de 10 milioane de euro al lui Cosmin Olăroiu? E situat în centrul Bucureștiului
Știri
Cum arată apartamentul de 10 milioane de euro al lui Cosmin Olăroiu? E situat în centrul Bucureștiului
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Blocajul lui Nicușor Dan la Paris, descifrat de un specialist în aviație. „Aeroportul pe care se afla președintele a fost lăsat la urmă. Banii vin de pe Charles de Gaulle”. Cât de performante sunt, de fapt, comunicațiile C-27J Spartan
Gandul.ro
Blocajul lui Nicușor Dan la Paris, descifrat de un specialist în aviație. „Aeroportul...
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu...
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
VIDEO Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul ucrainean. „Acesta este designul, funcționează”
Digi24
VIDEO Calul cu internet prin satelit, „arma” improvizată a soldatului rus pe frontul...
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost...
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop vineri, 9 ianuarie. Bucurii și șanse de câștig pentru Gemeni, Vărsătorii simt nevoia de retragere
Click.ro
Horoscop vineri, 9 ianuarie. Bucurii și șanse de câștig pentru Gemeni, Vărsătorii simt nevoia de...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de dolari de persoană pentru separarea de Danemarca
Digi24
Cum vor SUA să-i „cumpere” pe groenlandezi: plăți de până la 100.000 de dolari de...
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Gunoaiele spațiale ale SpaceX pun în pericol avioanele civile: 300 de grame de resturi pot provoca un dezastru
go4it.ro
Gunoaiele spațiale ale SpaceX pun în pericol avioanele civile: 300 de grame de resturi pot...
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Go4Games
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Blocajul lui Nicușor Dan la Paris, descifrat de un specialist în aviație. „Aeroportul pe care se afla președintele a fost lăsat la urmă. Banii vin de pe Charles de Gaulle”. Cât de performante sunt, de fapt, comunicațiile C-27J Spartan
Gandul.ro
Blocajul lui Nicușor Dan la Paris, descifrat de un specialist în aviație. „Aeroportul pe care...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Program TV 9 ianuarie 2026. La ce oră începe Survivor la Antena 1
Program TV 9 ianuarie 2026. La ce oră începe Survivor la Antena 1
Cum arată apartamentul de 10 milioane de euro al lui Cosmin Olăroiu? E situat în centrul Bucureștiului
Cum arată apartamentul de 10 milioane de euro al lui Cosmin Olăroiu? E situat în centrul Bucureștiului
Bancul de vineri | Împărțirea necazurilor
Bancul de vineri | Împărțirea necazurilor
Acuzații grave în dosarul privind incendiul din Crans-Montana. Patroana clubului ar fi fost „văzută ...
Acuzații grave în dosarul privind incendiul din Crans-Montana. Patroana clubului ar fi fost „văzută ieșind cu teancuri de bani din clădirea în flăcări”
Pasta Queen ne învață să facem Spaghetti alla Puttanesca. Adevărate, fără vrăjeală, ca-n Napoli, ...
Pasta Queen ne învață să facem Spaghetti alla Puttanesca. Adevărate, fără vrăjeală, ca-n Napoli, noaptea târziu
Horoscop rune 9 ianuarie 2026. Runa Ansuz face ca astăzi să fie ziua surprizelor plăcute
Horoscop rune 9 ianuarie 2026. Runa Ansuz face ca astăzi să fie ziua surprizelor plăcute
Vezi toate știrile
×