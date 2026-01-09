„Blestemul” Power Couple: Cele 3 cupluri care au divorțat din cauza show-ului de la Antena 1. Cine se desparte după sezonul 3?

Show-ul „Power Couple”, difuzat de Antena 1 și promovat drept un test suprem al iubirii, al rezistenței emoționale și al compatibilității în cuplu, pare să fi devenit, pentru unii participanți, un adevărat punct de cotitură. Departe de a consolida relațiile, experiența intensă a competiției a scos la iveală fisuri adânci, tensiuni vechi și diferențe de caracter greu de ignorat. După trei sezoane, un tipar începe să se contureze: mai multe cupluri care păreau solide s-au destrămat la scurt timp după apariția în emisiune.

Cel mai recent sezon a debutat într-o atmosferă încărcată de emoție, iar publicul nu a întârziat să observe că, dincolo de probele spectaculoase și momentele de susținere afișate pe ecran, presiunea competiției poate avea un impact profund asupra relațiilor. Confruntarea cu situații-limită, stresul constant și expunerea publică au funcționat, pentru unii, ca o lupă care a mărit problemele deja existente.

Cele 3 cupluri care au divorțat din cauza show-ului de la Antena 1

Unul dintre cele mai discutate cazuri este cel al Daianei Anghel și al lui Sorin Gonțea. După un deceniu petrecut împreună, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Relația lor, construită în timp și percepută ca una matură și echilibrată, a ajuns la final la scurt timp după participarea la „Power Couple”. Experiența din cadrul emisiunii pare să fi accelerat un proces de conștientizare, în care diferențele de viziune și nevoile individuale au devenit imposibil de ignorat. Deși despărțirea a fost una asumată, pentru fani a venit ca un șoc, mai ales în contextul longevității relației.

Un alt cuplu care a atras atenția este format din CRBL și Elena Vîșcu. După 16 ani de mariaj, separarea lor a surprins atât publicul, cât și apropiații. Cei doi au fost considerați mult timp un exemplu de stabilitate, iar apariția lor în emisiune a consolidat această imagine. Totuși, în spatele camerelor, presiunea competiției și expunerea constantă au contribuit la scoaterea la suprafață a unor tensiuni mai vechi.

Lista se completează cu Lino Golden și Delia Salchievici, un cuplu tânăr care părea pregătit să înfrunte orice obstacol. Căsătoriți în aprilie 2024, cei doi au ales să divorțeze exact un an mai târziu, în aprilie 2025. Deși relația lor părea solidă la exterior, experiența „Power Couple” le-a oferit un context în care adevăratele diferențe de caracter au devenit evidente.

