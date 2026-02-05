Acasă » Exclusiv » EX-concurentul de „Survivor” cere despăgubiri colosale și probează totul cu expertiză IML! Își caută dreptatea în instanță

De: Keva Iosif 05/02/2026 | 05:50
Adi Coșeru, fost rugbist de performanță și unul dintre foștii concurenți ai show-ului „Survivor România”, a declanșat un adevărat scandal după ce a dat în judecată un medic ortoped din Bârlad, acuzându-l de malpraxis. Sportivul solicită despăgubiri de 30.000 de lei pentru daune morale, susținând că o intervenție chirurgicală i-ar fi compromis cariera sportivă.

În noiembrie 2018, după ce a suferit un accident rutier, Adi Coșeru a ajuns la camera de gardă, unde medicii i-au aplicat un pansament la umăr și i-au pus diagnosticul de disjuncție acromioclaviculară (AC). Aceasta înseamnă că articulația dintre claviculă și partea superioară a omoplatului s-a desprins.

Ulterior, i s-a comunicat că are nevoie de operație, iar cel care s-a ocupat de intervenție a fost medicul Vasile Cojocari.

Avocatul doctorului și consilierul juridic al spitalului susțin că intervenția (efectuată la Spitalul Municipal de Urgență ”Elena Beldiman”) a fost făcută corect, iar sportivul și-a continuat fără probleme activitatea fizică.

Același avocat spune inclusiv că ”a fost efectuată o cercetare şi de către Colegiul Medicilor din care rezultă că intervenţia chirurgicală a fost făcută în mod corespunzător”.

Adi Coșeru

Premii de bodybuilding contra plângeri de malpraxis

Mai mult, documentele prezentate arată că Adi Coșeru a participat ulterior la concursuri de bodybuilding și a câștigat premii importante, confirmând că brațul supus operației funcționează perfect.

”Nu rezultă din nici un document că intervenţia l-ar fi lezat în vreun fel, ba din contră, după intervenţie activitatea reclamantului de bodybuilding a explodat. În acest moment reclamantul este înscris pentru a participa la un reality show, „Survivor”, şi una din condiţiile de înscriere la acest concurs este capacitatea fizică deplină a concurentului. Reclamantul a mai participat şi la alte concursuri de abilităţi fizice unde a obţinut premii.”, susține apărătorul legal al medicului, adăugând că Adi Coșeru a fost informat în detaliu despre riscuri și și-a asumat să le accepte.

Judecătorii acestui caz au cerut expertiza Institutului de Medicină Legală (IML), ca să probeze presupusele prejudicii.

Pe de altă parte, sportivul insistă că intervenția i-ar fi afectat capacitatea fizică și că daunele morale sunt reale, mizând pe expertiza IML pentru a-și demonstra punctul de vedere.

