Cum arăta Marina Dina pe vremea când era asistentă TV? Ex concurenta Survivor e de nerecunoscut

De: Irina Vlad 05/02/2026 | 06:20
Marina Dina s-a făcut remarcată în spațiul public pe vremea când făcea parte din brigada asistentelor TV, până în anul 2010. De atunci și până acum, fosta concurentă de la Survivor a schimbat câteva „fețe” și a ajuns aproape de nerecunoscut. 

Cea mai nouă ediție Survivor România readuce în atenția publicului una dintre figurile feminine nelipsite în show-urile de succes de după ani 2000. Pentru Marina Dina rolul de asistentă TV a fost (fără doar și poate) o rampă de lansare în media. Aparițiile care i-au marcat „cariera” de prezentatoare TV au fost cele din platoul emisiunii ”Răi da buni”, moderată de Mihai Morar.

Marina Dina și Mihai Morar.

Cum arăta Marina Dina când era prezentatoare TV

Pe când avea doar 23 de ani, Marina Dina a ieșit din peisajul monden, s-a căsătorit un fiul unui multimilionar din România și a devenit mamă. S-a dedicat în totalitate copiilor ei, între timp a și divorțat, iar recent a decis să revină la prima „dragoste”. După 14 ani de absență, fosta asistentă TV a revenit pe micile ecrane în cel mai recent sezon Survivor România – completând rândurile celor 12 „Faimoși”.

Complet diferită față de imaginea anilor 2000, atunci când făcea parte din brigada de elită a Danielei Crudu, în prezent, Marina Dina s-a reinventat și a ales calea unui stil de viață echilibrat. Este profesoară de yoga și pilates, iar în viitorul apropiat are de gând să își deschidă propriul studio.

„Cred că antrenamentul este cea mai importantă parte din ziua mea. Merg la sală de cinci ori pe săptămână, combin yoga, fitness și pilates. Mie îmi place să lucrez în mod special fesierul. Alimentația este mai importantă decât mișcarea. Am avut o perioadă în care nu am mâncat carne, dar acum am revenit, pentru că nu mă simțeam bine fără proteină animală”, spunea Marina Dina într-un interviu.

