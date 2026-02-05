Chef John ne dezvăluie secretul „Burning Noodles”: tăițeii legendari din Sichuan care cuceresc lumea fără să fie extrem de iuți

Salutare prieteni ai tigăii wok încinse! Astăzi vă invit într-o călătorie culinară până în Sichuan, unde pregătim celebrii Burning Noodles, un preparat spectaculos, plin de aromă și tradiție. Numele poate suna intimidant, dar nu vorbim despre o mâncare imposibil de picantă, ci despre un preparat echilibrat, bogat și incredibil de savuros.

Povestea tăițeilor care au hrănit generații

Burning Noodles, cunoscuți și ca Yibin ranmian, există de sute de ani în orașul Yibin, din provincia Sichuan. Legenda spune că acest preparat a apărut datorită vânzătorilor stradali care pregăteau mese rapide pentru muncitorii care lucrau de-a lungul fluviului Yangtze. Era nevoie de o mâncare hrănitoare, ușor de transportat și accesibilă, iar combinația de tăiței, ulei de chili, arahide și carne a devenit rapid un simbol al zonei.

Preparatul seamănă cu celebrii Dan Dan noodles, însă Burning Noodles au o identitate distinctă, oferind un gust mai concentrat și o textură mai bogată.

De ce se numesc „Burning Noodles”

Numele nu face referire la nivelul de iuțeală. Preparatul este, de fapt, moderat picant. Denumirea vine de la modul în care sunt serviți tăițeii – fără supă, într-un sos bogat, absorbit complet de paste. Uleiul aromat de chili pătrunde în fiecare fir de tăiței, iar textura finală devine intensă și profundă în gust.

Ingredientele care creează magia (4 porții)

Pentru tăiței:

500 g făină albă

3 g bicarbonat de sodiu

200 ml apă

200 g amidon de porumb (pentru pudrat și manipularea aluatului)

Pentru toppinguri și preparat:

300 g tăiței proaspeți (sau cei preparați în rețetă)

170 g burtă de porc

500 g sare grunjoasă (pentru prăjirea arahidelor)

200 g arahide crude

10 g semințe albe de susan

15 g ceapă verde tocată (după gust)

60 g legume murate Sichuanese (ya cai)

Pentru condimentarea cărnii:

5 g sare

15 ml sos de soia

15 ml vin Shaoxing

Pentru sos (per porție):

15 ml sos de soia

15 ml ulei de chili

5 ml ulei de susan

Pudră de piper Sichuan (după gust)

Pregătirea cărnii și a toppingurilor

Carnea de porc se toacă foarte fin și se prăjește rapid într-o lingură de ulei, la foc mare, aproximativ 20–30 de secunde. Se adaugă sarea, sosul de soia și vinul Shaoxing, iar carnea trebuie gătită până devine crocantă și aromată.

Arahidele se prăjesc într-o tigaie, împreună cu sarea, la foc mic, timp de 3–4 minute, până devin parfumate. După răcire, se zdrobesc până capătă textura unor granule mici. Semințele de susan se prăjesc separat, tot la foc mic, până devin aurii și aromate, apoi se mărunțesc ușor.

Cum pregătim tăițeii de casă

Făina se așază pe blat sau într-un bol mare, se face o adâncitură în mijloc și se adaugă bicarbonatul și apa. Se amestecă treptat până se formează un aluat, care trebuie frământat aproximativ 10 minute, până devine neted și elastic. Aluatul se acoperă și se lasă la odihnă 40–60 de minute.

După odihnă, aluatul se întinde foarte subțire, se rulează și se taie în fâșii de aproximativ 0,5 cm. Tăițeii se desfac și se lasă la uscat înainte de fierbere.

Asamblarea preparatului

Tăițeii se fierb în apă clocotită până devin al dente, apoi se scurg bine. Se împart în boluri și se adaugă sosul format din sos de soia, ulei de chili și ulei de susan. Deasupra se pun toppingurile: arahide zdrobite, semințe de susan, legume murate, carne crocantă și ceapă verde. Ingredientele se așază separat pentru un aspect spectaculos, iar amestecarea se face chiar înainte de servire.

Secretul reușitei

Controlul temperaturii la fierberea tăițeilor este esențial. Dacă sunt gătiți prea mult, își pierd textura și capacitatea de a absorbi sosul, iar preparatul își pierde din farmec.

În bucătărie, răbdarea și atenția la detalii sunt ingredientele care transformă un preparat într-o reușită. Așa cum spune proverbul chinezesc al zilei, „Ninsoarea anunță o recoltă bogată”, fiecare etapă parcursă cu grijă – de la frământarea aluatului până la combinarea aromelor – pregătește terenul pentru un rezultat savuros, exact ca în cazul acestor tăiței care își dezvăluie gustul deplin doar celor care le respectă procesul de preparare.

