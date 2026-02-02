Câți euro a primit eliminata Marina Dina, pentru cele 4 săptămâni la Survivor de la Antena 1

O nouă eliminare la Survivor 2026! În episodul 12 al emisiunii de la Antena 1, din data de 1 februarie, Marina Dina a pierdut duelul pentru eliminare și a părăsit competiția. Câți bani a primit de la postul de televiziune, pentru doar 4 săptămâni la Survivor 2026?

Echipa Faimoșilor a pierdut jocul pentru imunitate. Așadar, doi concurenți au luptat pentru a rămâne în competiție, însă numai unul a putut merge mai departe. Ca de fiecare dată, primul concurent nominalizat spre duel a fost desemnat de concurenți, iar cel de-al doilea a fost ales de cel care a obținut imunitatea.

Astfel, Faimoșii au hotărât ca duelul să se dea între Cristi Boureanu și Marina Dina.

Câți euro a primit eliminata Marina Dina, pentru cele 4 săptămâni la Survivor

Confruntarea dintre Cristi Boureanu și Marina Dina s-a încheiat cu scorul de 2-0, în favoarea lui Cristi Boureanu. Astfel, după patru săptămâni de competiție, Marina a părăsit Survivor 2026.

„O să îmi fie dor de voi. Ne vedem acasă. Abia aștept să ne vedem acasă”, a spus aceasta, imediat după finalul duelului.

Lupta nu a fost una deloc ușoară, iar ambii concurenți au încercat din răsputeri să-și păstreze locul în competiție. Din păcate, norocul nu a fost alături de Marina, așa că aceasta a părăsit competiția cu ochii în lacrimi.

„Am dat tot ce am putut. Îmi doream să pot mai mult. Dar până aici am ajuns. M-am bucurat foarte mult de echipa asta minunată, care îmi e ca o familie și sper să îmi rămână așa. O să le țin pumnii. O să îi urmăresc de acasă și știu că sunteți puternici și că o să învingeți. Îmi e greu să mă despart de ei. A fost o experiență foarte frumoasă și ei au contribuit la treaba asta. Îmi e foarte greu să mă despart de colegii mei. Pe de altă parte știu că mă așteaptă doi omuleți acasă și asta îmi dă putere”, a mai spus Marina Dina, înainte de a părăsi competiția.

Traseul Marinei Dina la Survivor 2026 s-a încheiat după patru săptămâni de competiție. Iar, potrivit speculațiilor apărute în presă, pentru fiecare stage petrecut în joc, Faimoasa a încasat câte 2.500 euro. Astfel, aceasta plecă acasă după patru săptămâni cu 10.000 euro.

„Profa de mate” de la Survivor, scandal cu părinții elevilor ei. Cum vine îmbrăcată la ore + cum apare pe internet

Accidentarea lui Călin Donca zguduie tribul Faimoșilor. Echipa nu își mai dorește să revină în joc: „A fost mai bine”