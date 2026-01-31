Acasă » Știri » Accidentarea lui Călin Donca zguduie tribul Faimoșilor. Echipa nu își mai dorește să revină în joc: „A fost mai bine”

De: Anca Chihaie 31/01/2026 | 23:53
Sezonul actual al Survivor România continuă să capteze atenția telespectatorilor, însă tensiunea de pe insula emisiunii a crescut semnificativ după ce unul dintre concurenți, Călin Donca, a suferit o accidentare serioasă.

Evenimentul a avut loc în cadrul unei probe sportive, în care afaceristul a căzut din copac, ceea ce a dus la dureri puternice și la necesitatea intervenției medicale. Accidentarea sa a schimbat imediat dinamica tribului Faimoșilor, afectând atât atmosfera în echipă, cât și modul în care se desfășoară competițiile. (VEZI AICI)

Călin Donca nu mai este dorit în echipa Faimoșilor

În lipsa lui Călin Donca, tribul Faimoșilor a resimțit o transformare subtilă, dar semnificativă. Tensiunile și conflictele care erau vizibile în primele ediții au scăzut considerabil, iar membrii tribului par să fi găsit un echilibru temporar. În lipsa colegului lor, competițiile interne pentru imunitate și strategiile de joc s-au ajustat, iar fiecare decizie pare să fie analizată cu mai multă prudență. În același timp, performanțele fizice au fost resimțite ca mai slabe, lipsa lui Călin afectând puterea echipei în anumite probe.

Accidentarea a generat o stare de îngrijorare în rândul membrilor tribului. Faimoșii au fost nevoiți să se adapteze rapid la noua situație, gestionând atât aspectele emoționale, cât și strategice ale competiției. Absența unui jucător valoros a adus cu sine atât oportunități, cât și provocări. În mod evident, tribul a resimțit lipsa contribuției sale în probele fizice, însă în plan social, conflictul pare să fi scăzut, membrii tribului interacționând mai calm și mai cooperant decât înainte.

„Din punctul meu de vedere, plecarea lui Călin va fi o pierdere pentru băieți la jocuri, dar pentru trib a fost mai bine: nu s-a mai certat nimeni, nu au fost atacuri sau acuzații. Totuși, pentru băieți, în meciuri, va fi o pierdere”, a declarat Naba.

În timp ce unii membri ai tribului au remarcat o atmosferă mai calmă în absența lui Călin Donca, alții resimt profund lipsa lui. Ceanu, de exemplu, a fost vizibil afectat de accidentarea colegului său și a simțit intens impactul absenței acestuia asupra echipei.

„Încă ne gândim la el, așteptăm verdictul doctorilor, iar când vom ști dacă pleacă sau nu, vom vedea ce a fost. Pe mine m-a afectat plecarea lui”, a spus Ceanu.

Marina a remarcat, la rândul ei, că atmosfera în trib este mai liniștită și că conflictele par să fi dispărut. Totuși, ea nu a asociat această schimbare cu plecarea lui Călin Donca, sugerând că starea de calm ar putea fi independentă de accidentarea colegului său.

„Lucrurile sunt liniștite, dar nu cred că asta are legătură cu plecarea lui. Sperăm ca lucrurile să rămână așa”, a adăugat Marina.

