Bella Santiago, prima reacție după ce soțul ei a plecat de acasă chiar înainte de Sărbători: „Mi-e dor de el cum nu am mai simțit niciodată”

Nicu Grigore, Talent Manager în vârstă de 37 de ani, va fi unul dintre Războinicii de la Survivor. Acesta este hotărât să-și testeze limitele în timpul competiției, având un trecut solid în sport și își propune să transforme anii de antrenamente într-un avantaj esențial în provocările care îl așteaptă. Bella Santiago va petrece sărbătorile fără partenerul ei de viață care a plecat pentru filmări în Republica Dominicană.

Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago, a plecat în Republica Dominicană pentru a face parte din noul sezon Survivor, unde va concura în echipa Războinicilor. Înainte de marea provocare, acesta a vorbit deschis despre emoțiile, motivația și forța interioară cu care intră în competiție, recunoscând că dorul de familie va fi greu de dus, dar și că sprijinul celor dragi îi va da puterea de a merge mai departe.

„Da, este adevărat. Voi face parte din Survivor, din echipa Războinicilor. De mâine începe povestea. Vor fi, în principiu, cinci luni, depinde cât rezist, dar eu cred că sunt puternic ca să rezist. Am venit la Survivor să-mi demonstrez mie că sunt puternic și, de ce nu, să fiu un exemplu pentru ceilalți, că mă pot autodepăși și ei se pot autodepăși. Îmi este dor de casă, de tot ce mă înconjoară, de soție, de copil, de părinți, dar sunt sigur că de acolo ei îmi vor da putere să continui acest show. Eu în junglă nu am televizor să mă uit la voi, dar voi vă puteți uita la mine. Este un amalgam de sentimente pe care nu îl pot descrie, mai ales când ni se iau telefoanele și intrăm în campus. Acum mă simt puternic și vreau să înceapă competiția, chiar dacă știu că mă va deconecta de familie. Tot ce luăm cu noi într-o astfel de competiție sunt persoanele dragi și, gândindu-te la ele, vei avea puterea să treci peste orice obstacol. Sper să rămân sănătos, că puternic sunt. Nu ratați Survivor, va fi un show cum nu a fost până acum. Totul este pe bune. De mâine, adio telefon și să înceapă Survivor”, a povestit Nicu Grigore din Republica Dominicană.

Ce a spus Bella Santiago de plecarea soțului

Bella Santiago a mărturisit că distanța și lipsa oricărui contact sunt extrem de greu de suportat, mai ales în contextul sărbătorilor petrecute, pentru prima dată, departe unul de celălalt. Cântăreața recunoscut că dorul este mai puternic decât oricând. Deși despărțiți de mii de kilometri, ea spune că întreaga familie îi este alături cu sufletul și îl susține necondiționat, urmându-l cu emoție și mândrie la televizor, începând cu 9 ianuarie.

„Acum câteva zile a plecat soțul meu în Republica Dominicană. Războinicul meu… mi-e dor de el cum nu am mai simțit niciodată. Este pentru prima dată când stăm atât de departe unul de celălalt și fără niciun contact, pentru că în junglă nu are voie să comunice. O să-l pot vedea doar la televizor, începând cu 9 ianuarie. Sunt primele sărbători fără el și e foarte greu… dar suntem alături de el cu tot sufletul, îl susținem și vom sta în fața televizorului în fiecare zi, cu inima strânsă și plină de mândrie”, a scris Bella Santiago pe rețelele de socializare.

