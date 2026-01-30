Acasă » Știri » Accidentare gravă la Survivor 2026! Concurentul, la un pas de tragedie: ”Abia pot să mă mișc!”

Accidentare gravă la Survivor 2026! Concurentul, la un pas de tragedie: ”Abia pot să mă mișc!”

De: Anca Chihaie 30/01/2026 | 21:58
Accidentare gravă la Survivor 2026! Concurentul, la un pas de tragedie: ”Abia pot să mă mișc!”
Călin Donca s-a accidentat la Survivor/foto: captură video

Un incident extrem de serios a marcat ediția cu numărul 10 a emisiunii Survivor România, difuzată pe 30 ianuarie 2026, transformând o etapă deja tensionată într-una dintre cele mai dramatice seri de până acum. Competiția, ajunsă la trei săptămâni de la debut, continuă să demonstreze de ce este considerată unul dintre cele mai dure formate de televiziune din lume, punând concurenții față în față nu doar cu adversarii, ci și cu limitele propriei rezistențe fizice și psihice. Iată cum s-a întâmplat întregul accident!

Evenimentul nefericit a venit într-un moment în care competiția se află într-o fază crucială. Ultima etapă s-a remarcat printr-o succesiune rapidă de misiuni secrete, strategii riscante și eliminări care au schimbat radical echilibrul dintre triburi. Tabăra Faimoșilor traversează o perioadă complicată după plecarea lui Yasmin, o concurentă care juca un rol important atât din punct de vedere sportiv, cât și social. Retragerea ei a redus considerabil forța numerică a echipei roșii, care a ajuns la doar nouă membri, în timp ce Războinicii păstrează un avantaj clar, cu un total de unsprezece concurenți.

Călin Donca s-a accidentat la Survivor

Momentul care a șocat fanii Survivor a avut loc în timpul unei activități ce presupunea cățărarea într-un cocotier. În timpul ascensiunii, o frânghie de siguranță s-a rupt, provocând o cădere violentă de la câțiva metri înălțime. Impactul a fost unul sever, iar urmările nu au întârziat să apară: răni multiple, dureri intense și probleme serioase de mobilitate.

„Totul s-a întâmplat foarte repede. Am urcat în cocotier și dintr-o dată s-a rupt frânghia de la picior. Am picat direct pe spate. M-am lovit, sunt zgâriat tot. Abia pot să mă mișc!”, spune Călin Donca.

Călin Donca s-a accidentat la Survivor/foto: captură video

Pe lângă aceste pierderi, dinamica jocului a fost influențată și de revenirea unor concurenți în triburile de origine. După o perioadă petrecută în tabăra adversă, Gabi Tamaș și Beleuț au încheiat experiența alături de Războinici și s-au întors în echipele lor inițiale, decizie care a generat tensiuni și suspiciuni. În mod special, în tabăra albastră, reintegrarea nu a fost lipsită de conflicte, unii membri considerând că loialitatea a fost pusă sub semnul întrebării, iar strategiile adoptate anterior au lăsat urme adânci.

CITEȘTE ȘI – Motivul real pentru care Iulia Istrate a fost eliminată de la Survivor: „Dacă mă atacă, atac înapoi”

NU RATA – Am aflat cine e ”Faimoasa” dată afară de la Survivor. Era favorită la câștigarea premiului de 100.000 € dar a părăsit show-ul de la Antena 1

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alertă în România! Constantin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Știri
Alertă în România! Constantin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Fact-check: A vândut documentarul „Melania” un singur bilet în Marea Britanie?
Știri
Fact-check: A vândut documentarul „Melania” un singur bilet în Marea Britanie?
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și...
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai anunțat una. După magistrați, atacă pensiile din zona de ordine publică și apărare. Polițiștii și militarii vor ieși la pensie mai târziu. Sunt vizate sute de mii de persoane
Gandul.ro
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Atracție turistică spectaculoasă în Emirate. Dubaiul va avea o stradă din aur, parte a noului Gold District
Adevarul
Atracție turistică spectaculoasă în Emirate. Dubaiul va avea o stradă din aur, parte...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare:...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din...
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Promotor.ro
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric pentru cel mai temut avion care apără cerul României
go4it.ro
Record istoric pentru cel mai temut avion care apără cerul României
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai anunțat una. După magistrați, atacă pensiile din zona de ordine publică și apărare. Polițiștii și militarii vor ieși la pensie mai târziu. Sunt vizate sute de mii de persoane
Gandul.ro
Nici n-a adoptat bine toate pachetele de reformă, că Ilie Bolojan a mai anunțat una....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alertă în România! Constantin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Alertă în România! Constantin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Gabi Bădălău, „îmblânzitorul” de bestii pe patru roți. Bianca Drăgușanu îl vrea în top, ...
Gabi Bădălău, „îmblânzitorul” de bestii pe patru roți. Bianca Drăgușanu îl vrea în top, dar universul îl pune la încercare
Fact-check: A vândut documentarul „Melania” un singur bilet în Marea Britanie?
Fact-check: A vândut documentarul „Melania” un singur bilet în Marea Britanie?
Ce mesaj i-a transmis Mihai Bendeac Mirei, după ce artista a anunțat despărțirea de Levi. Fanii și-au ...
Ce mesaj i-a transmis Mihai Bendeac Mirei, după ce artista a anunțat despărțirea de Levi. Fanii și-au dat coate!
Marymar a dat peste cap audiența, asortată perfect cu Cadillac-ul. Până și Kim Kardashian ar fi ...
Marymar a dat peste cap audiența, asortată perfect cu Cadillac-ul. Până și Kim Kardashian ar fi invidioasă
Cei mai frumoși iubiți – poza care arată ca un film american. Sweethearts din arhiva CANCAN
Cei mai frumoși iubiți – poza care arată ca un film american. Sweethearts din arhiva CANCAN
Vezi toate știrile
×