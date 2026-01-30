Accidentare gravă la Survivor 2026! Concurentul, la un pas de tragedie: ”Abia pot să mă mișc!”

Un incident extrem de serios a marcat ediția cu numărul 10 a emisiunii Survivor România, difuzată pe 30 ianuarie 2026, transformând o etapă deja tensionată într-una dintre cele mai dramatice seri de până acum. Competiția, ajunsă la trei săptămâni de la debut, continuă să demonstreze de ce este considerată unul dintre cele mai dure formate de televiziune din lume, punând concurenții față în față nu doar cu adversarii, ci și cu limitele propriei rezistențe fizice și psihice. Iată cum s-a întâmplat întregul accident!

Evenimentul nefericit a venit într-un moment în care competiția se află într-o fază crucială. Ultima etapă s-a remarcat printr-o succesiune rapidă de misiuni secrete, strategii riscante și eliminări care au schimbat radical echilibrul dintre triburi. Tabăra Faimoșilor traversează o perioadă complicată după plecarea lui Yasmin, o concurentă care juca un rol important atât din punct de vedere sportiv, cât și social. Retragerea ei a redus considerabil forța numerică a echipei roșii, care a ajuns la doar nouă membri, în timp ce Războinicii păstrează un avantaj clar, cu un total de unsprezece concurenți.

Călin Donca s-a accidentat la Survivor

Momentul care a șocat fanii Survivor a avut loc în timpul unei activități ce presupunea cățărarea într-un cocotier. În timpul ascensiunii, o frânghie de siguranță s-a rupt, provocând o cădere violentă de la câțiva metri înălțime. Impactul a fost unul sever, iar urmările nu au întârziat să apară: răni multiple, dureri intense și probleme serioase de mobilitate.

„Totul s-a întâmplat foarte repede. Am urcat în cocotier și dintr-o dată s-a rupt frânghia de la picior. Am picat direct pe spate. M-am lovit, sunt zgâriat tot. Abia pot să mă mișc!”, spune Călin Donca.

Pe lângă aceste pierderi, dinamica jocului a fost influențată și de revenirea unor concurenți în triburile de origine. După o perioadă petrecută în tabăra adversă, Gabi Tamaș și Beleuț au încheiat experiența alături de Războinici și s-au întors în echipele lor inițiale, decizie care a generat tensiuni și suspiciuni. În mod special, în tabăra albastră, reintegrarea nu a fost lipsită de conflicte, unii membri considerând că loialitatea a fost pusă sub semnul întrebării, iar strategiile adoptate anterior au lăsat urme adânci.

