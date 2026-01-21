Motivul real pentru care Iulia Istrate a fost eliminată de la Survivor: „Dacă mă atacă, atac înapoi”

A rezistat cât a putut, dar jungla, tensiunile din trib și ploaia care a venit ca un test-limită au făcut diferența. Iulia Istrate, bucătar de profesie și cea de-a doua eliminată de la Survivor, vorbește deschis, pentru CANCAN.RO, despre cum a intrat în competiție fără un plan clar, de ce nu a putut să tacă atunci când s-a simțit atacată și ce conflicte au apărut între ea și băieții din echipă.

Dorul de copii, amplificat de condițiile dure, a cântărit mai mult decât orice strategie, iar acum Iulia spune lucrurilor pe nume, fără să îndulcească nimic. Mai multe detalii ne-a povestit în rândurile următoare.

Iulia Istrate: „Dacă mă atacă, atac înapoi”

CANCAN.RO: În ce mod ai contribuit la strategia echipei tale și cum ai perceput rolul tău în cadrul tribului?

Iulia Istrate: Nu mi-am propus nimic de acasă în legătură cu modul în care o să fiu în acest grup. Am încercat să fiu naturală. În general, sunt foarte prietenoasă dacă este cazul, pot să fiu psiholog, mamă, prietenă și soră, nu contează. Totuși, dacă mă atacă o persoană, atac înapoi.

CANCAN.RO: Ai avut momente de neînțelegere cu colegii tăi? Cum le-ai gestionat pentru a menține armonia în echipă?

Iulia Istrate: Nu am gestionat momentele pentru a menține armonia în echipă, ci, mai degrabă, am spus tot ce am avut de zis pe față, fără a mă ascunde. Sunt genul de persoană care nu poate să tacă. Dar da, au existat câteva momente tensionate între mine și băieți.

CANCAN.RO: Știm că ai cedat atunci când a venit ploaia. Crezi că acesta a fost principalul factor pentru care ai vrut să renunți?

Iulia Istrate: 80% da, dar a existat și dorul de copii încă de la început. Această ploaie a amplificat dorințele pe care le aveam cu privire la a pleca din competiție.

CANCAN.RO: Ce aspecte ale concurenților din tribul Faimosilor te-au impresionat cel mai mult?

Iulia Istrate: N-am reușit să văd foarte multe la ei, dar au fost câteva persoane care mi-au plăcut foarte mult. Faimoșii mi-au părut foarte ok în competiție!

CANCAN.RO: Dacă ar fi să schimbi ceva în strategia echipei tale, respectiv a ta, care ar fi acel lucru și de ce?

Iulia Istrate: O strategie se face pe parcurs, nu înainte de competiție. Trebuie să faci ce simți, cum simți! Sincer, n-aș schimba nimic, toți avem caractere diferite și personalități puternice, aici nu aveam ce să rezolv. În schimb, aș mai fi lucrat la mine. Atât!

