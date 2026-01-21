Acasă » Exclusiv » Motivul real pentru care Iulia Istrate a fost eliminată de la Survivor: „Dacă mă atacă, atac înapoi”

Motivul real pentru care Iulia Istrate a fost eliminată de la Survivor: „Dacă mă atacă, atac înapoi”

De: Elisa Morandi 21/01/2026 | 14:19
Motivul real pentru care Iulia Istrate a fost eliminată de la Survivor: Dacă mă atacă, atac înapoi
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

A rezistat cât a putut, dar jungla, tensiunile din trib și ploaia care a venit ca un test-limită au făcut diferența. Iulia Istrate, bucătar de profesie și cea de-a doua eliminată de la Survivor, vorbește deschis, pentru CANCAN.RO, despre cum a intrat în competiție fără un plan clar, de ce nu a putut să tacă atunci când s-a simțit atacată și ce conflicte au apărut între ea și băieții din echipă.

Dorul de copii, amplificat de condițiile dure, a cântărit mai mult decât orice strategie, iar acum Iulia spune lucrurilor pe nume, fără să îndulcească nimic. Mai multe detalii ne-a povestit în rândurile următoare.

Iulia Istrate: „Dacă mă atacă, atac înapoi”

CANCAN.RO: În ce mod ai contribuit la strategia echipei tale și cum ai perceput rolul tău în cadrul tribului?

Iulia Istrate: Nu mi-am propus nimic de acasă în legătură cu modul în care o să fiu în acest grup. Am încercat să fiu naturală. În general, sunt foarte prietenoasă dacă este cazul, pot să fiu psiholog, mamă, prietenă și soră, nu contează. Totuși, dacă mă atacă o persoană, atac înapoi.

CANCAN.RO: Ai avut momente de neînțelegere cu colegii tăi? Cum le-ai gestionat pentru a menține armonia în echipă?

Iulia Istrate: Nu am gestionat momentele pentru a menține armonia în echipă, ci, mai degrabă, am spus tot ce am avut de zis pe față, fără a mă ascunde. Sunt genul de persoană care nu poate să tacă. Dar da, au existat câteva momente tensionate între mine și băieți.

CANCAN.RO: Știm că ai cedat atunci când a venit ploaia. Crezi că acesta a fost principalul factor pentru care ai vrut să renunți?

Iulia Istrate: 80% da, dar a existat și dorul de copii încă de la început. Această ploaie a amplificat dorințele pe care le aveam cu privire la a pleca din competiție.

CANCAN.RO: Ce aspecte ale concurenților din tribul Faimosilor te-au impresionat cel mai mult?

Iulia Istrate: N-am reușit să văd foarte multe la ei, dar au fost câteva persoane care mi-au plăcut foarte mult. Faimoșii mi-au părut foarte ok în competiție!

CANCAN.RO: Dacă ar fi să schimbi ceva în strategia echipei tale, respectiv a ta, care ar fi acel lucru și de ce?

Iulia Istrate: O strategie se face pe parcurs, nu înainte de competiție. Trebuie să faci ce simți, cum simți! Sincer, n-aș schimba nimic, toți avem caractere diferite și personalități puternice, aici nu aveam ce să rezolv. În schimb, aș mai fi lucrat la mine. Atât!

Citește și: Câți bani a primit eliminata Iulia Istrate de la Antena 1, pentru doar 2 săptămâni la Survivor 2026

Acuzații de adulter la Survivor 2026: Călin Donca + Marina Dina + Roxana Condurache

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce n-a văzut publicul la Casa iubirii. Câștigătoarea emisiunii rupe tăcerea: “Mi-a fost foarte greu”
Exclusiv
Ce n-a văzut publicul la Casa iubirii. Câștigătoarea emisiunii rupe tăcerea: “Mi-a fost foarte greu”
David Popovici are steaua României în piept, dar știe să-și aștepte rândul. Campionul nu a cerut meniu special
Exclusiv
David Popovici are steaua României în piept, dar știe să-și aștepte rândul. Campionul nu a cerut meniu special
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă pentru NATO, UE, Ucraina și Groenlanda
Gandul.ro
Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin. Petrecere cu ștaif la Athenee Palace
Adevarul
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin....
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun...
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum
Digi24
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a...
Noul tanc american M1E3 are cockpit de Formula 1. Anunțul armatei
Promotor.ro
Noul tanc american M1E3 are cockpit de Formula 1. Anunțul armatei
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
go4it.ro
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă pentru NATO, UE, Ucraina și Groenlanda
Gandul.ro
Trump a ajuns la Davos. SUA impun o nouă ordine mondială? Ziua decisivă pentru NATO,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce se va întâmpla cu serialul lui Meghan Markle de pe Netflix. „Ar putea exista noi colaborări în ...
Ce se va întâmpla cu serialul lui Meghan Markle de pe Netflix. „Ar putea exista noi colaborări în viitor”
Ce a putut să cumpere o româncă cu 250 de lei într-un supermarket din China. Experimentul a devenit ...
Ce a putut să cumpere o româncă cu 250 de lei într-un supermarket din China. Experimentul a devenit viral
Vortexul polar se întoarce. Iarna ia o pauză de câteva zile, dar gerul revine
Vortexul polar se întoarce. Iarna ia o pauză de câteva zile, dar gerul revine
Pizza care te îmbătrânește! Consumul regulat îți aduce mai multe riduri pe față
Pizza care te îmbătrânește! Consumul regulat îți aduce mai multe riduri pe față
Cea mai fericită zodie în 2026. Astrele sunt de partea ei pe tot parcursul anului
Cea mai fericită zodie în 2026. Astrele sunt de partea ei pe tot parcursul anului
Ce n-a văzut publicul la Casa iubirii. Câștigătoarea emisiunii rupe tăcerea: “Mi-a fost foarte greu”
Ce n-a văzut publicul la Casa iubirii. Câștigătoarea emisiunii rupe tăcerea: “Mi-a fost foarte greu”
Vezi toate știrile
×