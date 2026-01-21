Am aflat cine e ”Faimoasa” dată afară de la Survivor. Era favorită la câștigarea premiului de 100.000 € dar a părăsit show-ul de la Antena 1

De la ediție la ediție, rândurile se subțiază printre concurenților de la Survivor 2026. Atât Faimoșii cât și Războinicii fac față cu greu condițiilor grele de trai, foamei, temperaturilor extreme și oboselii, însă, premiul cel mare (în valoare de 100.000 de euro) fiind acum singura motivație pentru care mai rămân competiție. CANCAN.RO a aflat cine este următoarea „faimoasa” dată afară din show. Era una dintre favoritele de la Antena 1.

După ce au simțit pe propria piele cum este viața din Republica Dominicană, rând pe rând, concurenții de la Survivor încep să resimtă lipsa hranei, nopțile nedormite, căldura extremă, epuizarea fizică și psihică. Viața Faimoșilor și a Războinicilor devine din ce în ce mai grea, însă cea mai mare motivație de a nu se da bătuți rămâne trofeul supraviețuitorului și cecul în valoare de 100.000 de euro.

Cine este „Faimoasa” care a fost eliminată de la Survivor 2026

Printre cei ghinioniști – care au părăsit deja competiția se află una dintre ”Faimoasele” favorite la câștigarea marelui premiu. Potrivit surselor CANCAN.RO, Yasmin Awad (32 de ani) a fost elimnată de la Survivor 2026. După ce nici bine nu a plecat din Republica Dominicană, sursele noastre ne-au dezvăluit că Yasmin Awad a simțit nevoia să se relaxeze câteva zile – înainte de a ajunge în România. În aceste momente, fosta iubită a lui Ristei a revenit la vechile obiceiuri și se delectează într-o vacanță de 5 stele.

Yasmin Awad s-a făcut remarcată datorită conținutului său de calitate din mediul online, dar și în calitate de model și make-up artist. De asemenea, cariera sa profesională a avut o ascensiune rapidă atunci când numele ei a fost asociat cu Florin Ristei. Cei doi ar fi încercat o apropiere și chiar au fost surprinși ținându-se de mână la premierea unui film, însă nici până în ziua de azi nu au confirmat sau infirmat zvonurile.

