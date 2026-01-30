Ce mesaj i-a transmis Mihai Bendeac Mirei, după ce artista a anunțat despărțirea de Levi. Fanii și-au dat coate!

Anul 2026 începe cu o veste care a surprins atât fanii, cât și lumea mondenă din România. Mira și Levi Elekes, unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din showbizul autohton, au decis să meargă pe drumuri separate după patru ani de relație. De-a lungul timpului, cei doi au fost percepuți drept un exemplu de echilibru și maturitate, iar despărțirea lor a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Relația dintre artistă și partenerul său a fost una construită departe de scandaluri și expunere excesivă. Deși Mira este o prezență constantă pe scenele din România și în spațiul public, viața sa personală a fost, în mare parte, ținută departe de ochii curioșilor. Tocmai de aceea, vestea separării a fost primită cu surprindere, mai ales în contextul în care, de-a lungul timpului, cei doi s-au afișat ca fiind extrem de apropiați și uniți.

Ce mesaj a transmis Mihai Bendeac după despărțirea Mirei

Mulți dintre cei care îi urmăreau erau convinși că următorul pas firesc ar fi fost căsătoria. Mira și Levi se adresau unul altuia ca soț și soție, lucru care a alimentat constant speculațiile privind o eventuală nuntă. Cu toate acestea, începutul acestui an a adus confirmarea faptului că relația lor s-a încheiat, într-un mod asumat și lipsit de tensiuni publice.

De-a lungul anilor, a fost bine cunoscut faptul că Mira s-a aflat în atenția lui Mihai Bendeac, actorul vorbind deschis, în repetate rânduri, despre simpatia pe care i-o poartă. Această apropiere declarativă nu a fost niciodată un secret pentru public, fiind adesea privită ca o glumă sau ca o formă de admirație sinceră.

În acest context, reacția lui Mihai Bendeac apărută imediat după anunțul despărțirii dintre Mira și Levi Elekes nu a surprins pe deplin, ci mai degrabă a reconfirmat interesul manifestat de-a lungul timpului. Mesajul său, scurt și sugestiv, a atras rapid atenția fanilor și a alimentat speculațiile din mediul online, devenind unul dintre cele mai comentate momente apărute în jurul acestei separări.

„Singurică, singurică?” a scris actorul pe pagina solistei.

Cât a plătit Mira pentru 3 perechi de șosete într-un magazin din Dubai: ”Mi-am luat o țeapă originală!”

S-au despărțit în secret?! Cântăreața din România a apărut cu alt bărbat, sub masă, de Revelion. „Nu mai sunteți împreună?”