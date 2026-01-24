Cât a plătit Mira pentru 3 perechi de șosete într-un magazin din Dubai: ”Mi-am luat o țeapă originală!”

Mira a plecat în vacanță, însă pare că a începutul totul cu stângul. Artista a încasat țeapă, după țeapă și le-a povestit și fanilor din mediul online prin ce a trecut. Mai întâi, vremea i-a jucat feste, iar apoi a încasat și o țeapă când a fost la mall.

Mira a decis să lase în urmă frigul din Capitală și a plecat în vacanță către o destinație mai însorită. A ales Dubaiul, însă escapada vedetei nu a fost chiar așa cum își imagina. Cântăreața a încasat țeapă, după țeapă.

Mira, țeapă într-un mall din Dubai

Vacanța Mirei în Dubai nu a început cu dreptul. Prima dezamăgire pe care artista a marcat-o a fost în legătură cu vremea. Deși se aștepta la soare și la temperaturi mai ridicate, aceasta a fost surprinsă de frigul din Dubai.

„Am trăit să o văd și pe asta: să vin în Dubai și să fie frig. Să fiu cu geacă pe mine groasă, nu mi-e frig, mi-e bine, dar eu am crezut că vin la căldură”, a spus Mira, pe Instagram.

Pentru a scăpa de frig, Mira a programat o sesiune de shopping. A luat cu asalt un mall din Dubai, iar pe lista de cumpărături a avut și câteva perechi de șosete. Luată de val, aceasta a pus în coș trei perechi de șosete și s-a îndreptat spre casă, acolo unde a avut o surpriză de proporții.

Ei bine, cum nu s-a uitat la preț, Mira a fost șocată să afle că o singură pereche de șosete costă 200 de lei. Așa că a fost nevoită să scoată din buzunar 600 de lei doar pentru niște șosete.

„Astăzi mi-am luat o țeapă originală. Îmi place acest brand, am intrat și mi-am cumpărat multe lucruri, printre care am spus să îmi iau și niște șosete. Mi-am luat trei perechi de șosete. Nu m-am uitat cât costă, nu m-am gândit să mă uit cât ar putea costa niște șosete de la un brand de haine sport. Ei bine, am aflat că a costat 200 lei o pereche”, a mai povestit Mira, în mediul online.

