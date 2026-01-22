Ispita de la Insula Iubirii pune tunurile pe fosta soție a iubitului: „Dacă vrea să se facă de râs, n-am ce să-i fac”

În urmă cu câteva luni soarele răsărea pe strada unei celebre ispite de la Insula Iubirii. După ce a suferit și s-a săturat de singurătate, Mădălina Maricuț, căci despre ea e vorba, părea că și-a găsit alesul. Roșcata s-a afișat la finalul anului trecut un un bărbat despre care spunea că este perfect pentru ea. Se ridică la înălțimea așteptărilor sale, o răsfață și se mutaseră și împreună. Au bifat inclusiv o vacanță romantică de unde Mădălina nu s-a ferit să posteze multe fotografii și chiar a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă pentru prima dată. Dar CANCAN.RO a aflat că iubitul ei ar fi căsătorit. Am contactat-o, iar Mădălina a clarificat lucrurile. În plus, ispita o face praf pe femeia care încă îi poartă numele partenerului ei.

Mădălina Maricuț s-a făcut remarcată la Insula Iubirii sezonul 8 ca ispita care l-a cucerit pe Dany Boy. Ulterior, tânăra a avut o scurtă relație cu el după ce au plecat din Thailanda, dar s-au despărțit cu scandal. La câteva luni de la acel moment, soarele a răsărit și pe strada Mădălinei. Roșcata și-a găsit un nou iubit care pare să o facă fericită din toate punctele de vedere. Apar împreună în ipostaze romantice pe Instagram, au bifat vacanțe împreună, s-au afișat împreună la evenimente, iar relația lor a evoluat rapid. Doar că, o mică (mare) problemă se pare că ar fi. Mai exact, pe adresa de pont a redacției au venit informații conform cărora Alexandru, iubitul fostei ispite, ar fi căsătorit. În plus, soția bărbatului are poze cu el pe rețelele de socializare și îi poartă numele. CANCAN.RO a contactat-o pe ispita Mădălina pentru a afla cum a ajuns în această situație.

Ce spune ispita acuzată că ar fi intrat în relație cu un bărbat însurat: „Nu mi-a ascuns nimic”

Se spune că niciodată nu este bine să tragi concluzii până nu auzi mai multe părți ale poveștii. Contactată de reporterii noștri, Mădălina Maricuț a dezvăluit că știe de existența acestei femei, doar că nu este soția iubitului ei, ci fosta soție. Conform roșcatei, iubitul ei și fosta soție sunt divorțați.

„Ea nu vrea să renunțe la numele lui. Deși sunt divorțați vrea să renunțe la numele lui. Au fost căsătoriți, s-au despărțit de mai mult doi ani și jumătate, iar în primăvară, în aprilie anul trecut au divorțat. Pe ea în buletin nu o mai cheamă Bolțaș, doar că pe rețelele de socializare ține neapărat să o cheme așa. A fost rugată de el să își schimbe numele pe rețelele de socializare, a spus că îl schimbă și nu l-a schimbat. A fost din nou rugată și a spus că îl schimbă când vrea ea. Nu ai de unde să ceri dacă nici Dumnezeu nu a dat”, a spus Mădălina pentru CANCAN.RO.

În plus, ispita Mădălina spune că iubitul ei era divorțat cu acte în regulă în urmă cu trei luni, atunci când l-a cunoscut și nu s-a pus niciodată problema unui adulter. În plus, roșcata spune că niciodată nu ar accepta să aibă o relație cu un domn căsătorit.

„Eu nu aș fi intrat într-o relație cu un bărbat căsătorit. Noi suntem împreună de trei luni, deci el divorțase cu acte când noi am decis să avem o relație. Iubitul meu nu este genul de persoană care să iasă și să spună: Uite, m-am despărțit! Nu, pur și simplu a lăsat lucrurile așa, e intimitatea lui”, a spus ea.

Mădălina a ținut să menționeze și cum a început relația lor. Deși are rol de ispită, de data aceasta ea a fost cea ispitită, căci vorba aceea: Cocoșul aleargă găina, dar și găina s-a împiedicat.

„Iubitul meu era foarte singur când ne-am cunoscut. De la el a plecat, el s-a băgat în seamă cu mine la evenimentul respectiv. Ne aruncam priviri reciproc, dar interacțiunea a pornit de la el. Pe Instagram tot el m-a găsit și mi-a scris, totul a venit din partea lui. El mi-a spus de la început de fosta soție, nu mi-a ascuns nimic și nici nu s-a pus problema de așa ceva”, a mai declarat ispita de la Insula Iubirii.

Mădălina o pune la punct pe fosta soție a iubitului ei: „Vrea să se facă de râs!”

Într-un final, Mădălina Maricuț pune punct speculațiilor și o așază ferm la colț pe fosta soție a iubitului ei, pe care o sfătuiește, fără menajamente, să lase trecutul în urmă și să-și vadă de propria viață. Roșcata spune clar că, în momentul în care un capitol se încheie, ușa trebuie închisă definitiv, nu lăsată întredeschisă pentru drame inutile.

„Ea, fiind femeie divorțată, dacă mă întrebi pe mine, în momentul în care alegi să închei lucrurile cu o persoană care a fost căsătorită sau orice, îi predai viața. Nu vrei să îi păstrezi numele sau orice legat de persoana respectivă ca tu să poți să îți reiei viața în continuare. Mă gândesc că sunt despărțiți de atâția ani, ar trebui să își refacă și ea viața. Ea susține că nu vrea să se întoarcă la el, dar nu-și schimbă numele. Eu nu am ce să fac, dacă vrea să se facă singură de râs, ce să-i fac. Are și niște săgeți la adresa mea, deși eu nu am nicio treabă. Când a fost întrebată spunea că sunt împreună, deși erau despărțiți. Dar, sincer să vă spun, până să primesc acest apel, am și uitat de ea. Nu există nicio relație între ei, nu au de împărțit case, afaceri, absolut nimic”, a mai susținut fosta lui Dany boy.

Până când fosta soție va renunța la numele iubitului ei, Mădălina își vede de viața ei alături de Alexandru. Roșcata s-a întors în Thailanda, dar de data aceasta nu în calitate de ispită, ci de iubită într-un cuplu asumat.

„Am fost în Thailanda, în Phuket, a fost foarte mișto, am râs, ne-am distrat toată vacanța. Am și plâns atunci când m-am urcat în van. M-au cuprins toate amintirile de la Insulă, doar că acum eram cu iubitul meu”, a conchis ea.

