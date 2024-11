Ispita Mădălina șterge pe jos cu Dani Boy. Dezvăluiri șocante despre cum o umilea: ”Ești un gândac”

Mădălina Maricuț a scos artileria grea și a făcut o serie de declarații surprinzătoare despre relația de iubire cu Daniel Ungureanu, alias Dani Boy, fostul concurent de la Insula iubirii. Ispita a ajuns în pragul disperării și își acuză fostul partener de abuz fizic, emoțional, psihic și sexual. Mai mult de atât, aceasta susține că mama lui mușamalizează toate nenorocirile pe care el le face.

Pe lângă abuzul fizic, psihic, emoțional și sexual, urmăriri, ispita Mădălina a mărturisit că Dani Boy a vrut să-i facă un copil cu forța. Șocată de tratamentele rele la care a fost supusă, aceasta a ajuns în punctul în carea mărturisit că nu mai poate să tacă. I-a dat dreptate Mariei Covasa, fosta iubită a lui Dani Boy, cu tot ceea ce a avertizat-o înainte de a forma un cuplu cu același bărbat, însă regretele sunt tardive.

În timpul unui live pe Tik Tok, ispita Mădălina a oferit detalii cutremurătoare despre comportamentul agresiv al lui Dani Boy, dar și despre modul în care încerca să o îndepărteze de prieteni, familie și toți cei apropiați. Cu această ocazie, fosta concurentă de la Insula iubirii vrea să tragă un semnal de alarmă în rândul femeilor, recunoscând că a avut de învățat o lecție importantă din toată experiența cu Dani. Mai mult de atât, depășită de situație, Mădălina are de gând să-și facă dreptate în instanță.

„Multe lucruri s-au întâmplat forțat. Îl ignor de câteva luni și nu se schimbă nimic. Sunt urmărită. În ziua în care am aterizat din Olanda, m-am dus la benzinărie să fac plinul și mi-au spus angajații de acolo că ultima oară când am venit, fix înainte să plec din țară, la nici 5 minute de când am ieșit din benzinărie a intrat el. A întrebat pe toată lumea de mine, dacă mă cunosc, dacă sunt prieteni cu mine, iar în momentul în care au spus că nu știu cine sunt, el a început efectiv să mă jignească și să mă facă în fel și chip. Eu nu o să-i mai permit acestui om.

Ispita Mădălina a continuat seria dezvăluirilor șocante și a mărturisit că mama lui Dani Boy mușamalizează situațiile create de fiul ei și îi ține partea. Trecând prin același chin prin care a fost și Maria Covasa, fosta iubită a lui Dani Boy, tânăra a recunoscut că nu a crezut toate poveștile pe care Maria i le-a spus după terminarea filmărilor din Thailanda, însă a fost o chestiune de timp până când totul s-a adeverit.

”Am recunoscut că nu am crezut-o inițial (n.r. Pe Maria când îi spunea că Dani Boy ce fel de om este), însă am fost proastă, am recunoscut. Pe toate femeile vrea să le lege cu un copil. Și mie a vrut să-mi facă un copil cu forța. Spune că își dorește familie și așa mai departe. După ”greșeala” din seara respectivă am sunat-o pe mama acestui individ și i-am cerut bani pentru pastila de a doua zi – pentru că eu nu plătesc pentru greșelile lui- dar trebuia să mă duc la poliție, însă, din păcate nu am dovezi pentru chestia asta”, a mai spus ispita Mădălina.