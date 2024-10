Cristina de la Insula Iubirii, dezvăluiri surprinzătoare despre împăcare cu Andrei! Ce a făcut bărbatul imediat după bonfire-ul final: „Cum și-a dat jos lavaliera...”

Cristina de la Insula Iubirii și-a surprins fanii din mediul online cu cele mai recente declarații pe care le-a făcut despre Andrei și relația pe care o au acum. Recent, aceasta a admis, în sfârșit, că i-a mai dat încă o șansă fostului soț, iar acum a dezvăluit cum a reușit acesta să o convingă că merită iertarea ei. Cristina a făcut dezvăluiri surprinzătoare.

Cristina și Andrei și-au expus povestea de dragoste în cadrul emisiunii Insula Iubirii. Cei doi au pășit în Thailanda încrezători că nimic nu poate să îi clatine, însă nu a fost nevoie de prea mult timp și aceștia au demonstrat contrariul. Andrei a uitat rapid de soția sa și s-a aruncat în brațele ispitei Diandra. Însă, după terminarea filmărilor și-a dorit împăcare cu Cristina, iar în cele din urmă a obținut-o.

După toate cele trăite și îndurate în Thailanda, Cristina a fost categorică și a decis să divorțeze de Andrei. Însă, supărarea ei nu a durat prea mult, căci la scurt timp cei doi au fost surprinși împreună. Însă, până recent, aceștia nu au confirmat împăcarea și au dorit să țină totul departe de ochii curioșilor.

În urmă cu doar câteva zile, Cristina a recunoscut că i-a mai oferit lui Andrei încă o șansă și spune că acesta a muncit mult pentru a îi reintra în grații. Mai exact, fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit în mediul online că bărbatul și-a dorit mult împăcarea și a făcut tot ce a fost necesar pentru a își îndeplini dorința.

Mai mult, Cristina a dezvăluit că imediat după bonfire-ul final, de cum și-a dat lavaliera jos, Andrei a înțeles greșeala pe care a făcut-o și a început să lupte pentru a își recâștiga partenera și se pare că în cele din urmă a reușit.

„Nu ne-am dușmănit niciodată, iar Andrei de cum și-a dat lavaliera jos a luptat pentru împăcarea noastră! Și deși eu eram convinsă că nu mai există cale de împăcare (drept dovadă la patru zile de la întoarcerea în țară am băgat divorț la cererea mea), am păstrat o relație de prietenie, drept urmare în Thailanda, în club, am fost amical, însoțiți de prietenii noștri (restul cuplurilor) care pot confirma. Ar fi multe de povestit! Dar pentru astăzi vă spun doar atât. Nu am mințit. În toate aceste luni a fost un proces lung și greu pentru noi”, a scris Cristina de la Insula Iubirii, în mediul online.