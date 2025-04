Daniela, o femeie de 47 de ani din Iași, se zbate între viață și moarte după ce a fost bătută și incendiată de fostul soț. Bărbatul tocmai ieșise din închisoare și avea făcut planul diabolic

Caz halucinant în Iași! Daniela, o femeie în vârstă de 47 de ani, a fost maltratată de fostul soț. Bărbatul a lovit-o cu un ciocan în cap și apoi i-a dat foc. Acum, aceasta se află într-o stare foarte gravă. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

Bărbatul a fost condamnat la închisoare în urmă cu doi ani, atunci când a bătut-o pe Daniela în plin divorț din cauză că a văzut-o alături de alt bărbat și a înjunghiat un alt client. Imediat după ce a fost eliberat, acesta a vrut să se răzbune pe femeie, așa că a urmărit-o.

După 2 ani petrecuți după gratii, individul a ieșit cu un plan bine pus la punct. Bărbatul a așteptat-o pe fosta soție în fața blocului și a găsit-o la ora 5 dimineața, atunci când aceasta se întorcea de la muncă din tura de noapte.

Vecinii au fost martorii unor scene șocante. Bărbatul, cu un zâmbet diabolic pe față, privea cum femeia arde și nu avea nici urmă de regret. Dacă aceștia nu ar fi intervenit pentru a o ajuta, Daniela nu ar fi supraviețuit. Acum, aceasta se zbate între viață și moarte.

„Ce îmi amintesc, primele cuvinte, au fost ale soţiei, care a zis: „Trezeşte-te că arde cineva!” A tras draperia, am văzut că era foc aici. Nu mi-am dat seama că este o persoană. Ştiam că am nişte apă plată cumpărată de ieri. Asta a salvat timp. Am luat o sticlă repede. Am început să o sting”, a declarat soțul martorei, potrivit observatornews.ro.

Persoana care a dat foc avea o atitudine ironică. Râdea”, a spus martora.