Acasă » Știri » Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea după scandalul cu fostul: ”Ne-am mutat deja împreună”

Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea după scandalul cu fostul: ”Ne-am mutat deja împreună”

De: Alina Drăgan 03/12/2025 | 23:54
Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea după scandalul cu fostul: ”Ne-am mutat deja împreună”
Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a găsit un nou iubit /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

După ce a suferit și s-a săturat de singurătate, fosta ispită de la Insula Iubirii și-a găsit alesul. Mădălina Maricuț, căci despre ea e vorba, și-a găsit un nou iubit și spune că este bărbatul perfect pentru ea. Îi bifează toate cerințele, o răsfață și deja s-au mutat împreună. Mai mult, se gândesc și să devină părinți.

Mădălina Maricuț s-a remarcat în sezonul 8 Insula Iubirii. Din Thailanda a plecat alături de Dani Boy, alături de care a avut o relație tumultuoasă. Cei doi s-au despărțit cu scandal, însă acum fosta ispită pare că și-a găsit alesul. Are un iubit nou și este în al nouălea cer.

Pe cel care o face acum fericită l-a întâlnit la un eveniment. Inițial au schimbat doar câteva priviri, însă a doua zi el a luat taurul de coarne și i-a scris. De atunci formează un cuplu și sunt de nedespărțit. Mai mult, deși relația are abia o lună, cei doi s-au mutat deja împreună. Noul iubit este stilist și o face fericită.

La ce preț se vând garsonierele tip „cutii de chibrit” din Chiajna, județul Ilfov. Au doar 22 de metri pătraţi
La ce preț se vând garsonierele tip „cutii de chibrit” din Chiajna, județul...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Suntem împreună de o lună. Ne-am mutat deja împreună. Eu am fost model la o prezentare, iar el era unul dintre stiliștii de acolo. Am făcut un schimb de priviri în seara respectivă, nu am interacționat foarte mult, dar a doua zi mi-a scris și de atunci am fost tot timpul împreună. Era și timpul să găsesc pe cineva”, a declarat Mădălina Maricuț.

Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a găsit un nou iubit /Foto: Instagram

„Se poate să găsești și bărbatul acela care să le aibă pe toate”

De când este implicată în noua relație, Mădălina este o altă persoană. Spune că iubitul scoate tot ce este mai bun din ea. Îi îndeplinește toate cerințele, o răsfață și îi arată în fiecare moment cât de mult o iubește. Îi acordă toată atenția lui, iar fosta ispită deja l-a declarat bărbatul perfect.

„Toată lumea s-a bucurat când a aflat că am găsit pe cineva. Mă face fericită în fiecare zi, îmi cumpără flori, petrecem timp împreună, e tot timpul lângă mine. Îndeplinește toate cerințele pe care le aveam, e exact ceea ce căutam.

Se poate să găsești și bărbatul acela care să le aibă pe toate. Este omul care mă iubește cu toată ființa lui. Nu am nevoie să îmi spună asta, pentru că văd în fiecare gest pe care îl face. Cu toate astea, mi-o spune mereu. Scoate tot ce este mai bun din mine, este omul pe care mă pot baza oricând, în orice situație”, a mai spus Mădălina Maricuț.

Fostele lui Dany Boy s-au aliat! Ireal ce i-a putut face concurentul de la Insula Iubirii ispitei Mădălina: ”Și el, și părinții lui…”

Detaliul halucinant de la nunta Lalei, ex-ispita de la Insula Iubirii! A cui ar fi rochia de mireasă purtată de brunetă

Tags:
Iți recomandăm
Ce riscă Adrian Corduneanu după ce a fost acuzat că a bătut un bărbat. Interlopul s-a predat singur la Poliție!
Știri
Ce riscă Adrian Corduneanu după ce a fost acuzat că a bătut un bărbat. Interlopul s-a predat singur…
O tânără însărcinată a murit subit după ce a mâncat o porție de cartofi prăjiți. Avea doar 22 de ani!
Știri
O tânără însărcinată a murit subit după ce a mâncat o porție de cartofi prăjiți. Avea doar 22 de ani!
Horoscop 4 decembrie 2025: Atenție la relațiile personale. Două zodii vor surprinde cu decizii neașteptate
Mediafax
Horoscop 4 decembrie 2025: Atenție la relațiile personale. Două zodii vor surprinde cu...
Care sunt meseriile la mare căutare, în prezent. Tinerii nu mai vor locuri de muncă amenințate de AI
Gandul.ro
Care sunt meseriile la mare căutare, în prezent. Tinerii nu mai vor locuri...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Orașul european care îți dă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la muzee dacă faci o faptă bună
Adevarul
Orașul european care îți dă mâncare gratuită, închirieri de biciclete și acces la...
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a...
Noi imagini cu femeia care a atras toate privirile la parada de Ziua Națională. Are o colecție impresionantă de pălării
Mediafax
Noi imagini cu femeia care a atras toate privirile la parada de Ziua...
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Click.ro
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui...
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez -...
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
go4it.ro
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Care sunt meseriile la mare căutare, în prezent. Tinerii nu mai vor locuri de muncă amenințate de AI
Gandul.ro
Care sunt meseriile la mare căutare, în prezent. Tinerii nu mai vor locuri de muncă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce riscă Adrian Corduneanu după ce a fost acuzat că a bătut un bărbat. Interlopul s-a predat singur ...
Ce riscă Adrian Corduneanu după ce a fost acuzat că a bătut un bărbat. Interlopul s-a predat singur la Poliție!
O tânără însărcinată a murit subit după ce a mâncat o porție de cartofi prăjiți. Avea doar 22 de ani!
O tânără însărcinată a murit subit după ce a mâncat o porție de cartofi prăjiți. Avea doar 22 de ani!
Babasha și-a „potolit” viciul la Grano. S-a îmbrăcat cu ce a nimerit și a ieșit din casă
Babasha și-a „potolit” viciul la Grano. S-a îmbrăcat cu ce a nimerit și a ieșit din casă
Primele imagini de pe insula privată a lui Jeffrey Epstein, acolo unde aveau loc celebrele petreceri ...
Primele imagini de pe insula privată a lui Jeffrey Epstein, acolo unde aveau loc celebrele petreceri controversate
Afacerea secretă a celui mai valoros fotbalist român! Radu Drăgușin și-a investit salariul de 3 ...
Afacerea secretă a celui mai valoros fotbalist român! Radu Drăgușin și-a investit salariul de 3 mil € unde nimeni nu se aștepta
Divorț cu scandal, ordine de protecție și acuzații grave. Artista detonează adevărul! Ce i-au făcut ...
Divorț cu scandal, ordine de protecție și acuzații grave. Artista detonează adevărul! Ce i-au făcut EX-ul și socrii ei
Vezi toate știrile
×