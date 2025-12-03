Fosta ispită de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea după scandalul cu fostul: ”Ne-am mutat deja împreună”

După ce a suferit și s-a săturat de singurătate, fosta ispită de la Insula Iubirii și-a găsit alesul. Mădălina Maricuț, căci despre ea e vorba, și-a găsit un nou iubit și spune că este bărbatul perfect pentru ea. Îi bifează toate cerințele, o răsfață și deja s-au mutat împreună. Mai mult, se gândesc și să devină părinți.

Mădălina Maricuț s-a remarcat în sezonul 8 Insula Iubirii. Din Thailanda a plecat alături de Dani Boy, alături de care a avut o relație tumultuoasă. Cei doi s-au despărțit cu scandal, însă acum fosta ispită pare că și-a găsit alesul. Are un iubit nou și este în al nouălea cer.

Pe cel care o face acum fericită l-a întâlnit la un eveniment. Inițial au schimbat doar câteva priviri, însă a doua zi el a luat taurul de coarne și i-a scris. De atunci formează un cuplu și sunt de nedespărțit. Mai mult, deși relația are abia o lună, cei doi s-au mutat deja împreună. Noul iubit este stilist și o face fericită.

„Suntem împreună de o lună. Ne-am mutat deja împreună. Eu am fost model la o prezentare, iar el era unul dintre stiliștii de acolo. Am făcut un schimb de priviri în seara respectivă, nu am interacționat foarte mult, dar a doua zi mi-a scris și de atunci am fost tot timpul împreună. Era și timpul să găsesc pe cineva”, a declarat Mădălina Maricuț.

„Se poate să găsești și bărbatul acela care să le aibă pe toate”

De când este implicată în noua relație, Mădălina este o altă persoană. Spune că iubitul scoate tot ce este mai bun din ea. Îi îndeplinește toate cerințele, o răsfață și îi arată în fiecare moment cât de mult o iubește. Îi acordă toată atenția lui, iar fosta ispită deja l-a declarat bărbatul perfect.

„Toată lumea s-a bucurat când a aflat că am găsit pe cineva. Mă face fericită în fiecare zi, îmi cumpără flori, petrecem timp împreună, e tot timpul lângă mine. Îndeplinește toate cerințele pe care le aveam, e exact ceea ce căutam. Se poate să găsești și bărbatul acela care să le aibă pe toate. Este omul care mă iubește cu toată ființa lui. Nu am nevoie să îmi spună asta, pentru că văd în fiecare gest pe care îl face. Cu toate astea, mi-o spune mereu. Scoate tot ce este mai bun din mine, este omul pe care mă pot baza oricând, în orice situație”, a mai spus Mădălina Maricuț.

