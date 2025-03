Dani Boy și Mădălina de la Insula Iubirii, din nou în scandal! Ce s-a întâmplat între ei de această dată

Scandal între Dani Boy și Mădălina Maricuț! Deși a trecut mai bine de jumătate de an de când s-au despărțit, cei doi pare că mai au lucruri de împărțit. Recent, fostul concurent de la Insula Iubirii a transmis un mesaj tranșant pentru ispită.

Maria Covasa și Daniel Ungureanu au mers să își testeze relația la Insula Iubirii. După terminarea filmărilor, cei doi au decis să se despartă, iar Dany Boy, așa cum este poreclit, a ales să părăsească Thailanda alături de ispita Mădălina Maricuț. Idila lor a continuat și în România, iar lucrurile păreau că sunt foarte serioase între ei. Totuși, în luna septembrie a anului trecut și-au spus „adio”, după care a urmat un mare scandal între ei.

Citește și: Cu EA se iubește Dany Boy de la Insula Iubirii. Vanessa ar fi avut o relație și cu fostul soț al Oanei Radu

S-a reaprins scandalul între Dani Boy și Mădălin Maricuț. Recent, în cadrul unui videoclip postat pe rețelele de socializare, fostul concurent de la Insula Iubirii a transmis un mesaj tranșant pentru blondină.

Daniel Ungureanu nu a vrut să îi spună numele, însă a dat de înțeles că este vorba despre fosta ispită de la Antena 1. Tânărul a precizat că Mădălina încearcă să se bage în seamă cu el și a ținut să o avertizeze să îl lase în pace.

„Fac și eu clipul ăsta video pentru o fostă de-a mea. Consider că nu merită să îi spun numele. Fata mea, vezi că tu mă cam cauți pe mine, nu eu pe tine. Băgări în seamă, chemări de 8 martie, ieșiri în oraș… Înțeleg că ești supărată că nu te-au mai chemat la emisiune, înțeleg că ești supărată că nu te-am mai băgat în seama, dar înțelege și tu că a fost doar rândul tău și atât. Nu mai vorbi aiurea că te sun eu cu privat. Nici dacă ai fi ultima persoană de pe globul ăsta nu te-aș suna pentru că ești zero pentru mine”, a spus Dani Boy pe TikTok.

Dani Boy a mărturisit că Mădălina se gândește în continuare la el, deși relația lor s-a terminat în urmă cu mai bine de jumătate de an. Totuși, el a susținut că nu mai are sentimente pentru ea și nu își dorește să mai aibă vreo legătură cu fosta ispită de la Insula Iubirii.

„Te-ai dus și atunci la televizor, ai încercat să faci țigănie, vezi-ți de viața ta, fata mea, te rog frumos. Nu mai căuta băgări în seamă cu mine, fă-ți tu o relație, caută-ți un băiat. Înțeleg că te mai gândești la mine, dar lasă-mă pe mine. Fă-ți și tu o relație, vezi-ți de viața ta, nu ți-o mai căuta cu mine pentru că pentru mine ești un zero barat, ești un no name și nu mă interesează persoana ta”, a mai spus fostul concurent de la Insula Iubirii.