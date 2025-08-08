Fostele lui Dany Boy s-au aliat! Ireal ce i-a putut face concurentul de la Insula Iubirii ispitei Mădălina: ”Și el, și părinții lui…”

Maria Covasă și ispita Mădălina Maricuț s-au împăcat și au venit să comenteze noul sezon din Insula Iubirii, la CANCAN pe Insulă, emisiunea pe care o puteți vedea în fiecare marți, miercuri și joi, de la 19:00, pe Youtube, Facebook și Tik Tok. Ispita spune cum a decis să o contacteze pe Maria, după ce Dany Boy a dezamăgit-o și pe ea, și prin câte a trecut în fosta relație alături de acesta. Iar asta nu e tot!

Maria Covasă și ispita Mădălina Maricuț au îngropat definitiv securea războiului, s-au împăcat și au venit împreună să comenteze noile cupluri ale sezonului actual. După ce Dany Boy a înșelat-o pe Maria cu Mădălina, el și ispita și-au continuat relația și afară, însă nu a fost cu noroc. Lanțul de iubire s-a rupt rapid, iar roșcata recunoaște că fostul concurent nu a fost o alegere prea bună pentru ea, ci din contră!

La CANCAN pe Insulă, ispita explică prin câte a trecut, cum a decis să o sune pe Maria pentru a-i da dreptate în legătură cu lucrurile pe care i le spusese despre Dany în emisiune, dar și cum stă cu dragostea în prezent.

”Sunt într-o cunoaștere cu cineva, dar nu am o relație. Acum mă ocup tot de promovări, fac online în mare parte. (…)

Da, îmi pare rău că nu am ascultat atunci sfaturile Mariei, trebuia să fiu mai atentă. Ea le spunea destul de subtil, eu fiind obosită și îndrăgostită… Eu am plecat cu ideea că nu pot pleca cu bărbatul altei femei, când el vine cu alta pe Insulă, dar uite că s-a putut. Mai bine nu se putea! Era mai drăguț dacă nu se întâmpla!

M-am trezit într-o situație și am contact-o pe Maria. Atunci mi-am dat seama că tot ceea ce știam era o mare minciună! El încerca să mă întoarcă împotriva ei. Și el, și părinții lui. Au fost multe lucruri între noi și încercam să scap și nu puteam. Mi s-au ridicat multe semne de întrebare, așa că a fost momentul să fac asta”, a spus ispita din sezonul opt.

În plus, Mădălina spune că nu există niciun motiv pentru care ea și Maria să nu se simpatizeze.

”De ce să avem resentimente? Până la urmă, suntem femei și am trecut amândouă prin niște lucruri îngrozitoare! Maria nu ar fi avut de ce să îmi poarte pică, pentru că ea asta ar fi vrut, să scape de relația respectivă. (…)

Dacă mă întrebi acum, cu ochii de acum, nu m-aș mai îndrepta către Dany, dar suntem suma tuturor lucrurilor din viața noastră. Mi-am primit mult hate. Mai ales după bofnire-ul final cu Maria, am crezut că o să mă ardă pe rug”, a declarat Mădălina în legătură cu relația sa cu Dany Boy.

Fosta lui Dany Boy confirmă că Mădălina a ajutat-o să se lămurească în privința acestuia, după cinci ani de relație.

”Eu am vrut să mi se deschidă ochii, să mi se arate că nu sunt în relația potrivită, iar tu ai făcut asta”, a clarificat Maria Covasă.

