Acasă » Exclusiv » Fostele lui Dany Boy s-au aliat! Ireal ce i-a putut face concurentul de la Insula Iubirii ispitei Mădălina: ”Și el, și părinții lui…”

Fostele lui Dany Boy s-au aliat! Ireal ce i-a putut face concurentul de la Insula Iubirii ispitei Mădălina: ”Și el, și părinții lui…”

De: Bianca Drăgan 08/08/2025 | 17:06
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Maria Covasă și ispita Mădălina Maricuț s-au împăcat și au venit să comenteze noul sezon din Insula Iubirii, la CANCAN pe Insulă, emisiunea pe care o puteți vedea în fiecare marți, miercuri și joi, de la 19:00, pe Youtube, Facebook și Tik Tok. Ispita spune cum a decis să o contacteze pe Maria, după ce Dany Boy a dezamăgit-o și pe ea, și prin câte a trecut în fosta relație alături de acesta. Iar asta nu e tot!

Maria Covasă și ispita Mădălina Maricuț au îngropat definitiv securea războiului, s-au împăcat și au venit împreună să comenteze noile cupluri ale sezonului actual. După ce Dany Boy a înșelat-o pe Maria cu Mădălina, el și ispita și-au continuat relația și afară, însă nu a fost cu noroc. Lanțul de iubire s-a rupt rapid, iar roșcata recunoaște că fostul concurent nu a fost o alegere prea bună pentru ea, ci din contră!

La CANCAN pe Insulă, ispita explică prin câte a trecut, cum a decis să o sune pe Maria pentru a-i da dreptate în legătură cu lucrurile pe care i le spusese despre Dany în emisiune, dar și cum stă cu dragostea în prezent.

”Sunt într-o cunoaștere cu cineva, dar nu am o relație. Acum mă ocup tot de promovări, fac online în mare parte. (…)

Da, îmi pare rău că nu am ascultat atunci sfaturile Mariei, trebuia să fiu mai atentă. Ea le spunea destul de subtil, eu fiind obosită și îndrăgostită… Eu am plecat cu ideea că nu pot pleca cu bărbatul altei femei, când el vine cu alta pe Insulă, dar uite că s-a putut. Mai bine nu se putea! Era mai drăguț dacă nu se întâmpla!

Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la all-inclusive în Bulgaria
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la...

M-am trezit într-o situație și am contact-o pe Maria. Atunci mi-am dat seama că tot ceea ce știam era o mare minciună! El încerca să mă întoarcă împotriva ei. Și el, și părinții lui. Au fost multe lucruri între noi și încercam să scap și nu puteam. Mi s-au ridicat multe semne de întrebare, așa că a fost momentul să fac asta”, a spus ispita din sezonul opt.

În plus, Mădălina spune că nu există niciun motiv pentru care ea și Maria să nu se simpatizeze.

”De ce să avem resentimente? Până la urmă, suntem femei și am trecut amândouă prin niște lucruri îngrozitoare! Maria nu ar fi avut de ce să îmi poarte pică, pentru că ea asta ar fi vrut, să scape de relația respectivă. (…)

Dacă mă întrebi acum, cu ochii de acum, nu m-aș mai îndrepta către Dany, dar suntem suma tuturor lucrurilor din viața noastră. Mi-am primit mult hate. Mai ales după bofnire-ul final cu Maria, am crezut că o să mă ardă pe rug”, a declarat Mădălina în legătură cu relația sa cu Dany Boy.

Fosta lui Dany Boy confirmă că Mădălina a ajutat-o să se lămurească în privința acestuia, după cinci ani de relație.

”Eu am vrut să mi se deschidă ochii, să mi se arate că nu sunt în relația potrivită, iar tu ai făcut asta”, a clarificat Maria Covasă.

Noua noastră emisiune, CANCAN pe Insulă, poate fi urmărită pe YoutubeFacebook și Tik Tok, în fiecare marți, miercuri și joi, de la ora 19:00. În fiecare zi, o parte dintre foștii concurenți ne vor călca pragul și vor analiza noile episoade, cuplurile actuale și ispitele alese anul acesta.

Maria și ispita Mădălina comentează noul sezon!

NU RATA: CRISTINA DE LA INSULA IUBIRII VORBEŞTE ÎN PREMIERĂ, LA UN AN DE LA FINALIZAREA EMISIUNII: ”AM PLÂNS PÂNĂ NU MAI AVEAM NICI GENE, NICI LACRIMI…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Cum arată locul de suflet al lui Ion Iliescu de care nu s-a putut despărţi. O persoană importantă îl aştepta seară de seară
Exclusiv
Cum arată locul de suflet al lui Ion Iliescu de care nu s-a putut despărţi. O persoană importantă…
Mădălina de la Insula Iubirii l-a ”distrus” pe Şerban Huidu! Declaraţiile au scos-o din minţi pe ispită și n-a mai rezistat: „Creierul i-a rămas, dar e atrofiat”
Exclusiv
Mădălina de la Insula Iubirii l-a ”distrus” pe Şerban Huidu! Declaraţiile au scos-o din minţi pe ispită și…
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte...
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Gandul.ro
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia...
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în vacanţă la rudele din România
Adevarul
Cum au murit electrocutați lângă piscină un copil şi tatăl său, veniţi în...
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
Digi24
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui...
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în...
Parteneri
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
Click.ro
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care...
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
WOWBiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în...
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a...
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov...
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de turiști pe rețelele sociale: „Aveți grijă la curenții marini!”
kanald.ro
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de...
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
StirileKanalD
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi,...
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai ținut cont de nimic!
kfetele.ro
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin...
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
WOWBiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul...
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
observatornews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. –...
OpenAI a lansat noul GPT-5. Ce îmbunătățiri sunt aduse?
go4it.ro
OpenAI a lansat noul GPT-5. Ce îmbunătățiri sunt aduse?
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital...
Marian Ceaușescu explică scena șampaniei din fața spitalului în care a murit Ion Iliescu. Cine l-a pus pe lista neagră pentru înmormântare
Fanatik.ro
Marian Ceaușescu explică scena șampaniei din fața spitalului în care a murit Ion Iliescu. Cine...
Camioanele lui Elon Musk din oțel inoxidabil, folosite la testele de lansare a rachetelor. Decizia neașteptată luată de Forțele Aeriene ale SUA privind Tesla
Fanatik.ro
Camioanele lui Elon Musk din oțel inoxidabil, folosite la testele de lansare a rachetelor. Decizia...
Dezastru pentru Traian Băsescu. Guvernul României l-a refuzat. Decizia luată vineri, 8 august
Capital.ro
Dezastru pentru Traian Băsescu. Guvernul României l-a refuzat. Decizia luată vineri, 8 august
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ: Gemenii sunt deja iubiți!
Romania TV
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ:...
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Go4Games
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Toată țara îl plânge. A murit un nume legendar, care a reușit să scrie istorie. Nu va fi uitat
Capital.ro
Toată țara îl plânge. A murit un nume legendar, care a reușit să scrie istorie....
2026, anul sărăciei. Inflația va crește brusc la finalul acestui an
evz.ro
2026, anul sărăciei. Inflația va crește brusc la finalul acestui an
Categoria de pensionari din România care plătesc 10% CASS, chiar dacă au pensii SUB 3.000 lei
Gandul.ro
Categoria de pensionari din România care plătesc 10% CASS, chiar dacă au pensii SUB 3.000...
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
as.ro
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane...
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
LUNĂ PLINĂ în Vărsător, pe 9 august 2025. Ce zodii vor avea noroc în dragoste?
radioimpuls.ro
LUNĂ PLINĂ în Vărsător, pe 9 august 2025. Ce zodii vor avea noroc în dragoste?
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei
Fanatik.ro
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia...
Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Jumătate din majorarea TVA de la 1 august putea fi acoperită de datornicii care au avut legături cu Ioan Niculae, Marian Iancu și Sorin Blejnar
Fanatik.ro
Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Jumătate din majorarea TVA de la...
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Yellow News
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat ...
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat cu crucea controversată
Răzbunare cruntă a milionarului cu 19 copii care a dezlănțuit iadul în familie! S-a însurat cu ...
Răzbunare cruntă a milionarului cu 19 copii care a dezlănțuit iadul în familie! S-a însurat cu femeia de serviciu și i-a lăsat o avere de 43 de milioane de lire!
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie. „Am suferit pentru poza asta de m-am tăvălit la ...
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie. „Am suferit pentru poza asta de m-am tăvălit la propriu”
A anunțat că e gravidă, dar a primit numai JIGNIRI! Actrița din România e uluită: „Nu am înțeles ...
A anunțat că e gravidă, dar a primit numai JIGNIRI! Actrița din România e uluită: „Nu am înțeles și nu…”
Ion Iliescu, singurul președinte al României care a reușit această performanță. Legătura lui cu ...
Ion Iliescu, singurul președinte al României care a reușit această performanță. Legătura lui cu Biserica Palatului Cotroceni
Test de inteligență pentru genii | Mutați un singur autoturism, pentru a elibera complet traficul
Test de inteligență pentru genii | Mutați un singur autoturism, pentru a elibera complet traficul
Vezi toate știrile
×