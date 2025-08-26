Detaliul halucinant de la nunta Lalei, ex-ispita de la Insula Iubirii! A cui ar fi rochia de mireasă purtată de brunetă

Recent, în spațiul public au apărut imagini de la nunta Larisei Mârțan, cunoscută drept ispita Lala din sezonul 8 de la Insula iubirii. A fost o zi specială pentru ea, pentru că a fost un dublu eveniment: cununia religioasă și botezul fiicei sale. Ceea ce puțini au remarcat este faptul că tânăra a purtat aceeași rochie de mireasă aproape identică cu cea a nașei ei – care a avut nunta în urmă cu doi ani. ”Coincidența” a stârnit un val de reacții în mediul online.

În weekendul ce tocmai a trecut, Larisa Mârțan, ex-ispita Lala din sezonul 8 de la Insula iubirii, s-a căsătorit. Evenimentul a avut dublă semnificație pentru ea, deoarece, pe lângă cununia religioasă, în aceeași zi, a avut loc și botezul fetiței sale, Hazel Maria. Alături de Lala și Radu, soțul ei, au fost și câteva dintre fostele ispite din Thailanda. Anamaria Vaida, Maria Tebieș și Mădălina Maricuț au venit să îi fie alături Lalei în cea mai emoționantă zi din viața ei – vezi AICI imagini.

Coincidență sau nu? Ispita Lala a purtat rochia de mireasă a nașei sale?

În ziua cea mare, ispita Lala a atras toate privirile asupra ei, iar o contribuție semnificativă a avut-o rochia de mireasă. Volanele bufante, croiul ca a unei rochii de prințesă, voalul lung, bijuteriile și eleganța cu care a purtat rochia albă au fost imediat remarcate de către cei mai duri (dar și realiști) critici din mediul online.

În spațiul public, ținuta miresei Lala a stârnit un val de reacții și discuții aprinse. Rochia pe care a purtat-o bruneta ar fi fost aceeași pe care a purtat-o nașa ei – la nunta care a avut loc în urmă cu doi ani. Analizând asemănările dintre cele două ținute, voalul miresei este singurul care pare să fie schimbat.

”Coincindență sau nu? Lala, ispită în sezonul 8 al emisiunii Insula iubirii, a atras toate privirile la propria nuntă, însă, un detaliu a stârnit discuții aprinse. Rochia purtată de mireasă este aproape IDENTICĂ cu cea purtată de nașa ei la nunta ce a avut loc cu doi ani în urmă. Potrivit tradițiilor, nu este indicat ca o mireasă să poarte o rochie ”cununată” deja, pentru că ar putea aduce ghinion și probleme în mariaj”, a fost mesajul publicat de viperelevesele.

Utilizatorii au reacționat imediat. Majoritatea dintre ei fiind de partea ispitei Lala. Vă prezentăm o parte din comentariile pe care internauții le-au lăsat la postare.

”Nici nu e aceeași rochie” ”Cu siguranță… și cine nu are bani de rochie nouă?” ”Asta e o prostie, suntem în 2025, mai scopați de prostiile astea” ”Și fetele care poartă rochiile mamelor? Nu e nimci greșit. F f bine a făcut. E păcat de rochie să vadă lumina zilei doar o singură dată” ”Dacă ne luăm după tradiții nu ajungem nicăieri. Stăm ca la pușcărie. Suntem în 2025. Mai mari aberații nu am auzit” ”Eu mă mir că s-a măritat, având în vedere că e escortă și are kilometrajul dat peste cap”, au fost o parte din comentariile utilizatorilor.

Când are loc Finala Insula Iubirii 2025, de fapt. Data exactă la care se va difuza ultimul episod din sezonul 9 al emisiunii de la Antena 1

A încălcat grav contractul cu Antena 1! Secretul divulgat de ispita supremă de la Insula iubirii 2025