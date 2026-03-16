Zodiile care închid un ciclu karmic pe 16 martie 2026. Încep o etapă nouă pentru ele

Conform previziunilor astrologice pentru 16 martie 2026, mai multe zodii trec printr-o schimbare semnificativă, îndepărtându-se de perioadele dificile, „karmice”, energiile concentrându-se pe vindecarea emoțională, progresul în carieră și o putere personală reînnoită.

Mișcarea directă a lui Chiron, combinată cu Luna Nouă în Pești și apropiatul sezon al Berbecului, contribuie la disiparea atmosferei apăsătoare din lunile precedente. Iată semnele zodiacale care ies din perioadele dificile începând cu 16 martie 2026:

Rac (Ieșirea din copleșirea emoțională)

Este posibil ca ultimele luni să fi fost epuizante din punct de vedere emoțional, marcate de presiuni intense legate de familie, relații sau viața personală. Energia din jurul datei de 16 martie încheie un ciclu emoțional „karmic”. Mișcarea directă a lui Jupiter oferă un „semnal verde cosmic”, sporindu-ți capacitatea de a-ți stabili limite și de a vindeca rănile din trecut. Declanșatorii emoționali de lungă durată încep să-și piardă intensitatea, iar un sentiment de „încheiere mult așteptată” se instalează.

Taur (Ieșirea din stagnarea financiară/profesională)

Dacă te-ai simțit împins la colț de limitările profesionale sau financiare din 2025, presiunea începe să se transforme în putere. Jupiter staționează direct, iar „vindecătorul rănit” Chiron oferă alinare, permițându-ți să transformi negocierile dificile în oportunități de succes și stabile. Este posbil să simți un impuls crescut în carieră și capacitatea de a lua decizii strategice și profitabile.

Săgetător (Ieșirea din tensiunea personală)

Sarcinile personale intense care te-au afectat luni de zile se ridică în sfârșit odată cu trecerea lui Chiron în mișcare directă. Vei obține claritatea mentală necesară pentru a depăși o fază de „negativitate” și a reveni la sinele tău optimist și natural.

Capricorn (Ieșirea dintr-o perioadă de progres întârziat)

Munca asiduă care până acum nu a dat rezultate vizibile începe în sfârșit să aducă beneficii concrete. Diminuarea presiunilor exercitate de Saturn și Jupiter permite carierei tale, stabilității financiare și încrederii în sine să înregistreze un avânt. Urmează o perioadă în care vei simți eliberarea de sentimentul de vinovăție legat de sarcinile grele și o schimbare concretă și satisfăcătoare a statutului profesional.

Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului

Zodia care are mari probleme de familie în această primăvară. Cristina Demetrescu: „Evitați situațiile toxice!”